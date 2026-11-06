“Türkiye-Azerbaycan gerginliğinden nemalanmaya kalkanlara ekmek çıkmaz”

“Rusya Federasyonu içinde Sibirya civarında Yakut ve Tuva Türkleri var. Çok sayıda Türk topluluğu ve özerk cumhuriyetler var. Bunlar dünya haritasını, Tuva’nın nerede olduğunu bilmezler. Bazı dinbazlar, ‘Müslüman olmayan Türk’ü kabul etmeyiz’ der. Oysa Türkçeyi bugün en iyi yaşatanlar Moldovya’daki Gagavuz Türkleridir ve onlar Hristiyandır. Sibirya’daki Türkler Yakutlar. Bunlar da kendi lehçeleriyle konuşuyorlar. Türkiye’deki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ni önemsiyorum. Rusya Federasyonu içinde 20 milyondan fazla irili ufaklı topluluklar ve özerk cumhuriyetler var. Onların da bu zirvede olması lazım. Bu zirve devlet eliyle yapılmamıştı. 1993’te Antalya’da ilk Türk ve devlet toplulukları kurultayı yapılmıştı. Burada Türk devlet ve toplulukları vakıf haline getirilmişti. Oraya Gagavuzlar, Yakutlar, Kırım ve Kazaklar gibi pek çok vatandaş geliyordu. Rusya Federasyonu da gözlemci olarak katılmalı. Bu coğrafyanın içindeki Türkler, Rusya Federasyonu içindeyse onların katılmaları da doğal kabul edilmeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu zirveye Türkiye’nin teklifiyle katılıyorsa Rusya Federasyonu’nun da katılması stratejik anlamda doğru bir karar. Bunu tartışmaya gerek yok. Amerikancılık yapmak için bu işlerle uğraşmamalılar. Çin’in Uygurlara işkence ettiğini söylediler yıllarca. Geçmişte bir şeyler yapılmış olabilir elbette ancak Çin, IŞİD ve Taliban gibi unsurlar yüzünden önlem almıştı. Amerikancılık yapmak için din sosu dökmeyi kimse yemiyor. Türkiye’de, Amerika öksürünce Türkiye’nin grip olacağını zannedenler var. Amerika büyük bir devlet elbette. Ancak Türkiye de başka bir ülke. Kültürel ve tarihi farklılıklar var. Bizim binlerce yıllık bir tarihimiz varken Amerikalılar 250’nci kuruluş yılını bu yıl kutladı. Trump gibi bir çılgını dizginleyebilmek için Demokratlar kazanamadığı yerleri kazandılar. Amerikalılar, Trump gibi bir çılgının yetkisini kısıtlamak amacıyla Demokratlardan yana bir tercih yaptı. Amerikalılar tehlikenin farkında. Trump gibi birinin dünya barışını tehlikeye soktuğunu, kişisel hırsları yüzünden Amerikan halkının güvenliğini zora soktuğunu gördükleri için sandıkta ders verdiler. Trump, Türkiye’ye geldiğinde ‘Benim dostum’ diyordu Erdoğan için. F-16’lar meselesinin çözüleceğini söylüyordu. Ancak hiçbiri olmadı. Amerikalılar, Erdoğan’ı seviyor olsaydı Trump böyle bir kararı çoktan çıkartırdı. Türkiye-Amerika ilişkilerinde çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Dışişlerimizdeki tecrübeli kadrolar tasfiye edilmiş olsa da bir ortak akıl var. Bu ortak aklın da dengeleri bir günde değiştirmeyeceğini herkes biliyor.”