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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trumptan-beyaz-sarayda-yeni-hamle-altinlarla-donattigi-oval-ofisi-koruma-altina-aldi-1110158212.html
Trump'tan Beyaz Saray'da yeni hamle: Altınlarla donattığı Oval Ofis'i koruma altına aldı
Trump'tan Beyaz Saray'da yeni hamle: Altınlarla donattığı Oval Ofis'i koruma altına aldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis ve Kabine Odası'nın tarihi yapısının korunması amacıyla bir kararname imzaladı. Trump, yeniden dekore ettiği alanların... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T10:38+0300
2026-11-06T10:38+0300
dünya
beyaz saray
donald trump
oval ofis
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın en önemli bölümlerinden Oval Ofis ve Kabine Odası’nın gelecekte büyük çaplı değişikliklere uğramasını önlemek amacıyla bir kararname imzaladı.Perşembe günü imzaladığı kararnameyle Oval Ofis ve çevresindeki bazı alanların tarihi öneminin resmen tanınmasını ve korunmasını isteyen Trump, söz konusu bölümlerin ulusal anıt statüsüne alınmasını hedefliyor.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oval Ofis’in ulusal anıt haline getirileceğini belirterek, “Biraz farklı bir şekil inşa etmek amacıyla aptal insanlar tarafından dokunulmasına, yıkılmasına veya sökülmesine izin verilmeyecek” dedi.Trump, Oval Ofis'in ABD'nin ve ülkenin büyüklüğünün sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, yabancı liderlerin de son dönemde yaptığı dekorasyon değişikliklerini beğendiğini söyledi.Yerel basındaki haberlere göre Trump, bu adımın Kongre'nin onayını gerektireceğini belirtti. Trump, gelecekte bir başkanın Oval Ofis'i farklı bir biçime dönüştürmek istemesi halinde Kongre'ye başvurması gerekeceğini savundu.Kararnamenin gelecek başkanları ne ölçüde bağlayacağı tartışılıyorTrump Beyaz Saray'da kapsamlı değişiklikler yaptıTrump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'in görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Ofise çok sayıda altın renkli dekoratif unsur ekleyen Trump, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ni taşla kaplattı ve Doğu Kanadı'nı yıktırarak yerine balo salonu inşa edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu'nda da yenileme çalışmaları yaptırdı.Doğu Kanadı'nın yıkılması ve balo salonu projesi hukuki itirazlarla karşılaşırken, Trump'ın Washington'daki diğer projeleri de tartışmalara yol açtı. Yeni bir zafer takı inşa etme planı ise federal yargıcın kararıyla geçici olarak durduruldu.Trump, ekim ayında Time dergisine verdiği röportajda, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik kaygıları nedeniyle Oval Ofis'in yıkılarak yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini öne sürmüştü.Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Trump'ın Oval Ofis'teki altın ağırlıklı dekorasyon değişikliklerini eleştirerek, Beyaz Saray'ın görünümünü Saddam Hüseyin'in bir Cheesecake Factory açmış olmasına benzetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpin-balo-salonu-projesine-gecici-onay-1108158708.html
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beyaz saray, donald trump, oval ofis
beyaz saray, donald trump, oval ofis

Trump'tan Beyaz Saray'da yeni hamle: Altınlarla donattığı Oval Ofis'i koruma altına aldı

10:38 06.11.2026
© AP Photo / Alex BrandonOval Ofis
Oval Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis ve Kabine Odası'nın tarihi yapısının korunması amacıyla bir kararname imzaladı. Trump, yeniden dekore ettiği alanların ulusal anıt statüsüne alınmasını öngören adımın, kendisinden sonraki başkanların bu bölümlerde büyük değişiklikler yapmasını zorlaştıracağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın en önemli bölümlerinden Oval Ofis ve Kabine Odası’nın gelecekte büyük çaplı değişikliklere uğramasını önlemek amacıyla bir kararname imzaladı.
© AP PhotoOval Ofis Replikası
Oval Ofis Replikası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
Oval Ofis Replikası
© AP Photo
Perşembe günü imzaladığı kararnameyle Oval Ofis ve çevresindeki bazı alanların tarihi öneminin resmen tanınmasını ve korunmasını isteyen Trump, söz konusu bölümlerin ulusal anıt statüsüne alınmasını hedefliyor.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oval Ofis’in ulusal anıt haline getirileceğini belirterek, “Biraz farklı bir şekil inşa etmek amacıyla aptal insanlar tarafından dokunulmasına, yıkılmasına veya sökülmesine izin verilmeyecek” dedi.
© AP Photo / J.Scott ApplewhiteOval Ofis Replikası
Oval Ofis Replikası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
Oval Ofis Replikası
© AP Photo / J.Scott Applewhite
Trump, Oval Ofis'in ABD'nin ve ülkenin büyüklüğünün sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, yabancı liderlerin de son dönemde yaptığı dekorasyon değişikliklerini beğendiğini söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre Trump, bu adımın Kongre'nin onayını gerektireceğini belirtti. Trump, gelecekte bir başkanın Oval Ofis'i farklı bir biçime dönüştürmek istemesi halinde Kongre'ye başvurması gerekeceğini savundu.
© AP Photo / Alex BrandonOval Ofis
Oval Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
Oval Ofis
© AP Photo / Alex Brandon

Kararnamenin gelecek başkanları ne ölçüde bağlayacağı tartışılıyor

Beyaz Saray binasının tamamı halihazırda Ulusal Tarihi Anıt (National Historic Landmark) olarak tanınıyor. Bu statü, binanın tarihi niteliğinin korunmasını amaçlıyor. Ancak ABD başkanları, Beyaz Saray'da bazı değişiklikler yapma yetkisine sahip.

Büyük ölçekli projeler ise Kongre'nin onayını gerektiriyor. Trump'ın imzaladığı kararname, Oval Ofis'in tarihi karakterinin ve mimari bütünlüğünün korunması için Ulusal Park Servisi'ne görev veriyor. Bununla birlikte belgede, başkanın dekorasyon ve mobilya seçimi yapma yetkisinin kısıtlanmadığı belirtiliyor.

© AP PhotoOval Ofis Replikası
Oval Ofis Replikası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
Oval Ofis Replikası
© AP Photo

Trump Beyaz Saray'da kapsamlı değişiklikler yaptı

Trump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'in görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Ofise çok sayıda altın renkli dekoratif unsur ekleyen Trump, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ni taşla kaplattı ve Doğu Kanadı'nı yıktırarak yerine balo salonu inşa edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu'nda da yenileme çalışmaları yaptırdı.
Doğu Kanadı'nın yıkılması ve balo salonu projesi hukuki itirazlarla karşılaşırken, Trump'ın Washington'daki diğer projeleri de tartışmalara yol açtı. Yeni bir zafer takı inşa etme planı ise federal yargıcın kararıyla geçici olarak durduruldu.
© AP Photo / Jacquelyn MartinOval Ofis
Oval Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
Oval Ofis
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Trump, ekim ayında Time dergisine verdiği röportajda, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik kaygıları nedeniyle Oval Ofis'in yıkılarak yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini öne sürmüştü.
Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Trump'ın Oval Ofis'teki altın ağırlıklı dekorasyon değişikliklerini eleştirerek, Beyaz Saray'ın görünümünü Saddam Hüseyin'in bir Cheesecake Factory açmış olmasına benzetmişti.
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