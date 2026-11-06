https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trumptan-beyaz-sarayda-yeni-hamle-altinlarla-donattigi-oval-ofisi-koruma-altina-aldi-1110158212.html

Trump'tan Beyaz Saray'da yeni hamle: Altınlarla donattığı Oval Ofis'i koruma altına aldı

Trump'tan Beyaz Saray'da yeni hamle: Altınlarla donattığı Oval Ofis'i koruma altına aldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis ve Kabine Odası'nın tarihi yapısının korunması amacıyla bir kararname imzaladı. Trump, yeniden dekore ettiği alanların... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T10:38+0300

2026-11-06T10:38+0300

2026-11-06T10:38+0300

dünya

beyaz saray

donald trump

oval ofis

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın en önemli bölümlerinden Oval Ofis ve Kabine Odası’nın gelecekte büyük çaplı değişikliklere uğramasını önlemek amacıyla bir kararname imzaladı.Perşembe günü imzaladığı kararnameyle Oval Ofis ve çevresindeki bazı alanların tarihi öneminin resmen tanınmasını ve korunmasını isteyen Trump, söz konusu bölümlerin ulusal anıt statüsüne alınmasını hedefliyor.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oval Ofis’in ulusal anıt haline getirileceğini belirterek, “Biraz farklı bir şekil inşa etmek amacıyla aptal insanlar tarafından dokunulmasına, yıkılmasına veya sökülmesine izin verilmeyecek” dedi.Trump, Oval Ofis'in ABD'nin ve ülkenin büyüklüğünün sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, yabancı liderlerin de son dönemde yaptığı dekorasyon değişikliklerini beğendiğini söyledi.Yerel basındaki haberlere göre Trump, bu adımın Kongre'nin onayını gerektireceğini belirtti. Trump, gelecekte bir başkanın Oval Ofis'i farklı bir biçime dönüştürmek istemesi halinde Kongre'ye başvurması gerekeceğini savundu.Kararnamenin gelecek başkanları ne ölçüde bağlayacağı tartışılıyorTrump Beyaz Saray'da kapsamlı değişiklikler yaptıTrump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'in görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Ofise çok sayıda altın renkli dekoratif unsur ekleyen Trump, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'ni taşla kaplattı ve Doğu Kanadı'nı yıktırarak yerine balo salonu inşa edilmesi için çalışma başlattı. Ayrıca Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu'nda da yenileme çalışmaları yaptırdı.Doğu Kanadı'nın yıkılması ve balo salonu projesi hukuki itirazlarla karşılaşırken, Trump'ın Washington'daki diğer projeleri de tartışmalara yol açtı. Yeni bir zafer takı inşa etme planı ise federal yargıcın kararıyla geçici olarak durduruldu.Trump, ekim ayında Time dergisine verdiği röportajda, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik kaygıları nedeniyle Oval Ofis'in yıkılarak yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini öne sürmüştü.Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Trump'ın Oval Ofis'teki altın ağırlıklı dekorasyon değişikliklerini eleştirerek, Beyaz Saray'ın görünümünü Saddam Hüseyin'in bir Cheesecake Factory açmış olmasına benzetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpin-balo-salonu-projesine-gecici-onay-1108158708.html

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beyaz saray, donald trump, oval ofis