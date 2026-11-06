Kasım indirimlerine dikkat: Tüketiciler haklarını nasıl korumalı?
gün ortası
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konuğu TÜKONFED Başkanı Av. İbrahim Güllü oldu. Güllü, kasım indirimleri öncesi tüketicilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.
Kasım ayıyla birlikte alışveriş kampanyaları ve indirim dönemleri başladı. Ancak tüketiciler için cazip görünen bu kampanyaların ne kadarının gerçek indirim olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı işletmelerin önce fiyatları artırıp ardından indirim yapılmış gibi gösterdiğine yönelik şikayetler de gündeme geliyor.
TÜKONFED Başkanı Av. İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programında tüketicilerin kasım indirimlerinde dikkat etmesi gereken noktaları anlatarak, haklarını korumak için başvurabilecekleri yolları değerlendirdi.
Güllü, şöyle konuştu:
“Kasım ayını hem tüketiciler hem de satıcılar dört gözle bekliyor. Tüketiciler acil olmayan ve erteledikleri, kasım ayında ciddi indirim olacak diye almadıkları ürünleri bekliyorlardı. Nihayetinde kasım ayı geldi, efsane Cuma gibi özel günler oluyor. İşletmeler de yıl sonu gelirken depolarındaki ürünleri eritmek, sezonlarını değiştirmek, alan açmak gibi düşüncelerle bu uygulamaları yapıyor. Yeni sezona hazırlanıp stokları eritiyorlar. Tabi bu tüketici açısından gerçekten bir indirim olduğunda değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Ama temel sorun şu, burada gerçekten bir indirim yapılıyor mu yapılmıyor mu?”
Tüketici mağdur olduğunda nereye başvurmalı?
“Tüketicilerden aldığımız şikayetlere göre önce fiyatları şişiriyorlar sonra indirim varmış gibi bize yansıtıyorlar deniyordu. Burada bir algı söz konusu. Kanun diyor ki son indirim başlangıcından geriye doğru 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınır. Örneğin bir ceketi bin liraya indirimli diye sattınız, eğer bu ceketin son 10 gün fiyatı bin lira üstündeyse indirim var diyebiliriz. Tam tersiyse indirim değil bindirimden bahsetmek gerekir. E-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na veya Reklam Kurulu’na ihbar ve şikayetlerini çok kolay bir şekilde yapabilirler hatta CİMER üzerinden de yazabilirler. İhbar etmekten çekinmesinler, haksız çıkarım ve ceza gelir, dava açılır diye çekinmesinler. Öyle bir şey yok, vatandaş ihbar ve şikayet hakkını kullanıyor. Eğer şikayetlerin doğruluğu tespit edilirse 40 milyona yakın cezası mevcut o yüzden işletmelerimiz bu tür uygulamalardan çekinsinler. Asıl ceza bize göre tüketici nezdindeki itibar kaybıdır.”