Kasım indirimlerine dikkat: Tüketiciler haklarını nasıl korumalı?

“Tüketicilerden aldığımız şikayetlere göre önce fiyatları şişiriyorlar sonra indirim varmış gibi bize yansıtıyorlar deniyordu. Burada bir algı söz konusu. Kanun diyor ki son indirim başlangıcından geriye doğru 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınır. Örneğin bir ceketi bin liraya indirimli diye sattınız, eğer bu ceketin son 10 gün fiyatı bin lira üstündeyse indirim var diyebiliriz. Tam tersiyse indirim değil bindirimden bahsetmek gerekir. E-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na veya Reklam Kurulu’na ihbar ve şikayetlerini çok kolay bir şekilde yapabilirler hatta CİMER üzerinden de yazabilirler. İhbar etmekten çekinmesinler, haksız çıkarım ve ceza gelir, dava açılır diye çekinmesinler. Öyle bir şey yok, vatandaş ihbar ve şikayet hakkını kullanıyor. Eğer şikayetlerin doğruluğu tespit edilirse 40 milyona yakın cezası mevcut o yüzden işletmelerimiz bu tür uygulamalardan çekinsinler. Asıl ceza bize göre tüketici nezdindeki itibar kaybıdır.”