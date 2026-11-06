Kartalkaya ailelerinden adalet çağrısı: “Kamu görevlileri de yargılansın”

“Kartalkaya Aile Platformu ve Başka Canımız Yok platformu olarak aileler, bu adalet arayışında bir arada kalabilmek ve sesimizi duyurabilmek için birlikteyiz. Yerel mahkemenin adil bir yargılama sonucunda adil bir karar verdiğini düşünüyorum. İstinafta da bu karar onaylandı. Şimdi Yargıtay’dan da aynı hassasiyetle, olası kastla verilen kararların onanmasını bekliyoruz. Bu dayanışma başka davalardaki ailelere de güç veriyor. Hem yargılama süreci hem kararlar hem de ailelerin gösterdiği dayanışma açısından bunun bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.”