Kartalkaya ailelerinden adalet çağrısı: “Kamu görevlileri de yargılansın”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybeden Oktay Akişli ve Kadir Çelikoğulları, Grand Kartal Otel’in önünden adalet çağrısında bulundu. Akişli ve Çelikoğulları, kamu görevlilerinin yargılanmasını ve Yargıtay’ın istinaf kararını onamasını istedi.
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ailelerin adalet arayışı sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğü gün, yangında yakınlarını kaybeden aileler otelin önünden taleplerini dile getirdi.
Aileler, otelin denetim sürecindeki sorumlulukların araştırılması ve ilgili kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.
'Kamu görevlilerinin yargı sürecinin başlamasını istiyoruz'
Yargıtay sürecine ilişkin beklentilerini dile getiren Oktay Akişli, istinafta onanan kararların Yargıtay tarafından da onanmasını istediklerini belirtti:
“Bizlerin adalet nöbetini, adalet yürüyüşünü yapmasının ve bugün burada olmasının en büyük sebebi bu. İstinaf onayladı. Yargıtay’ın da bu cezaları aynı şekilde onaması lazım. Hemen ardından kamu görevlilerinin yargı sürecinin başlamasını istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız eylemlerin tek bir sebebi var; Yargıtay’ın da istinafın verdiği kararı onaması.”
'Bu otelin müzeye dönüştürülmesini istiyoruz'
Aileler, yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’in geleceğine ilişkin taleplerini de dile getirdi:
“Geçen yıl dönümünde de buradaydım. Burada faaliyette olan başka bir otel daha var ve lobisi Grand Kartal Otel’e bakıyor. İnsanlar orada yemeğini yiyor, içiyor ama manzarası bu otel. Bizlerin bir isteği de bu otelin müzeye dönüştürülmesi.”
'Bu bütçeleri harcarken denetim sorumluluğunuzu yerine getirdiniz mi?'
Grand Kartal Otel’in önünden Yeri ve Zamanı programına konuşan Kadir Çelikoğulları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü günde denetim sorumluluğuna dikkat çekti:
“Buradan konuşmak çok zor. Çünkü burada kaybettiğimiz canlar nedeniyle her seferinde aynı duyguyu yeniden yaşıyoruz. Neredeyse iki yıla yaklaşıyor, 22 ay geçti. Hâlâ adalet arayışı var. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Rakamlar, harcamalar konuşuluyor. Bakana doğrudan söylemek istediğim şu: Vicdanınız rahat mı? Akşam çocuklarınızın yüzüne rahatlıkla bakabiliyor musunuz? Burada 78 can bizden koparıldı. Onları geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Bu bütçeleri harcarken denetim görevinizi ve sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi düşünmüyor musunuz? Sorumluluk makamında bulunurken bunun gereğini yapmak gerekiyor.”
'Bakanlıklardaki yetkililerin hiçbiri henüz yargılanmadı'
Çelikoğulları, yerel mahkemedeki yargılamanın ardından kamu görevlilerine ilişkin sürecin de ilerlemesi gerektiğini söyledi:
“Yerel yargılamalarda ceza alması gerekenler ceza aldı. Ama asıl sorumlular olduğunu düşündüğümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığındaki yetkililerin hiçbiri henüz yargılanmadı. Bizim adalet arayışımız bunun için de devam ediyor.”
'Mevzuat değişiyor ancak sahaya yansımıyor'
Çelikoğulları, yangının ardından yapılan mevzuat değişikliklerinin tek başına yeterli olmadığını belirtti:
“Ne yazık ki faciaları yaşadıktan sonra bazı şeyler aklımıza geliyor ve eksikleri gidermek için kağıt üzerinde mevzuat değişiklikleri yapıyoruz. Ama bunların sahaya, hayata yansıdığını düşünüyor muyum? Bence yansımıyor.”
'Yargıtay’dan aynı hassasiyeti bekliyoruz'
Kartalkaya ailelerinin bir arada yürüttüğü adalet mücadelesine de değinen Çelikoğulları, Yargıtay sürecine ilişkin beklentilerini şöyle anlattı:
“Kartalkaya Aile Platformu ve Başka Canımız Yok platformu olarak aileler, bu adalet arayışında bir arada kalabilmek ve sesimizi duyurabilmek için birlikteyiz. Yerel mahkemenin adil bir yargılama sonucunda adil bir karar verdiğini düşünüyorum. İstinafta da bu karar onaylandı. Şimdi Yargıtay’dan da aynı hassasiyetle, olası kastla verilen kararların onanmasını bekliyoruz. Bu dayanışma başka davalardaki ailelere de güç veriyor. Hem yargılama süreci hem kararlar hem de ailelerin gösterdiği dayanışma açısından bunun bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.”