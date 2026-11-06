https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/iran-savasi-ingilterede-konut-kredisi-maliyetlerini-artirabilir-1110168038.html

İran savaşı İngiltere’de konut kredisi maliyetlerini artırabilir

İran savaşı İngiltere’de konut kredisi maliyetlerini artırabilir

Sputnik Türkiye

İran’la savaşın enerji fiyatları üzerinden artırdığı enflasyon nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının politika faizini yüzde 4’e yükseltmesi bekleniyor. Olası... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

ekonomi̇

i̇ngiltere merkez bankası

i̇ran

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

enerji

faiz artırımı

akaryakıt

enflasyon

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İran’la savaşın ekonomik etkileri İngiltere’de enerji faturalarından konut kredilerine kadar günlük yaşamın farklı alanlarında hissediliyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körüklemesi, faiz artışı beklentisini de beraberinde getiriyor.İngiltere Merkez Bankasının bugün politika faizini yüzde 3.75’ten yüzde 4’e çıkarması bekleniyor. Bu adımın atılması halinde banka, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırmış olacak. Böylece ABD ve İsrail’in şubatta İran’a saldırmasından önce başlayan faiz indirim süreci tersine dönmüş olacak.Faiz artışı beklentisinin temelinde, eylülde yüzde 3.5 ile son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon bulunuyor. Yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyreden enflasyonun başlıca itici gücünü enerji fiyatları oluşturuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve sevkiyat aksamaları, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı çekiyor.Enerji maliyetleri faturalara yansıyorDoğal gazdaki pahalılaşmanın kış aylarında ısınma faturalarını olağandan daha fazla artırması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri üzerinden raf fiyatlarına yansıyor.Hane halkı bütçeleri açısından en ağır etkilerden birinin konut kredilerinde görülmesi öngörülüyor. Değişken faizli kredi kullanan veya sabit faizli sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişinin aylık ödemeleri artabilir. Ortalama büyüklükte konut kredisi bulunan aileler için ek yükün ayda yüzlerce sterline ulaşabileceği belirtiliyor.Faiz artışının taşıt kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredilerini de pahalılaştırması bekleniyor. Borçlanma maliyetlerinin yükselmesi tüketimi baskılarken ekonomik faaliyeti yavaşlatabilir.Enflasyon ve resesyon riski arasında denge arayışıİngiltere Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına alma hedefi ile ekonomide daralma riski arasında denge kurmaya çalışıyor. Faiz artışı fiyat baskılarını sınırlayabilecek olsa da hane halkının mali yükünü artırarak büyümeyi frenleme riski taşıyor.İngiltere sınırlarından uzakta süren savaşın ekonomik sonuçları, enerji faturaları ve kredi ödemeleri üzerinden doğrudan günlük yaşama yansıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/ingilterede-beklenen-faiz-depremi-konut-kredileri-tehlikede-1110039771.html

i̇ran

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

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i̇ngiltere merkez bankası, i̇ran, abd, i̇srail, hürmüz boğazı, enerji, faiz artırımı, akaryakıt, enflasyon, konut kredisi