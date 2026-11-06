https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/hakan-bahcetepe-tahliye-edildi-1110174455.html

Hakan Bahçetepe tahliye edildi

Hakan Bahçetepe tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye oldu. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T20:34+0300

2026-11-06T20:34+0300

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türki̇ye

gaziosmanpaşa

mahkeme

mahkeme kararı

karar

ev hapsi

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Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yaklaşık 17 ay sonra tahliye edildi.'Rüşvet' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bahçetepe hakkında mahkeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Hakan Bahçetepe hakkındaki iddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.İddianamede, Bahçetepe'nin belediyeden kazı izni alınması karşılığında 200 bin dolar, başka bir ruhsat işlemi kapsamında ise 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Ayrıca Bahçetepe'nin belediye başkanı seçildikten sonra 3 milyon 70 bin liraya araç aldığı ve aracın eşinin babası Aziz Lal adına tescil ettirildiği belirtildi.Savcılık, Bahçetepe'nin "rüşvet alma", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/tutuklu-eski-gaziosmanpasa-belediye-baskani-hakan-bahcetepe-icin-iddianame-hazirlandi--1105707770.html

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