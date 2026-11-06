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Hakan Bahçetepe tahliye edildi
Hakan Bahçetepe tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye oldu. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T20:34+0300
2026-11-06T20:57+0300
türki̇ye
gaziosmanpaşa
mahkeme
mahkeme kararı
karar
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Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yaklaşık 17 ay sonra tahliye edildi.'Rüşvet' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bahçetepe hakkında mahkeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Hakan Bahçetepe hakkındaki iddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.İddianamede, Bahçetepe'nin belediyeden kazı izni alınması karşılığında 200 bin dolar, başka bir ruhsat işlemi kapsamında ise 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Ayrıca Bahçetepe'nin belediye başkanı seçildikten sonra 3 milyon 70 bin liraya araç aldığı ve aracın eşinin babası Aziz Lal adına tescil ettirildiği belirtildi.Savcılık, Bahçetepe'nin "rüşvet alma", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/tutuklu-eski-gaziosmanpasa-belediye-baskani-hakan-bahcetepe-icin-iddianame-hazirlandi--1105707770.html
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gaziosmanpaşa, mahkeme, mahkeme kararı, karar, ev hapsi
gaziosmanpaşa, mahkeme, mahkeme kararı, karar, ev hapsi

Hakan Bahçetepe tahliye edildi

20:34 06.11.2026 (güncellendi: 20:57 06.11.2026)
Hakan Bahçetepe sosyal medya
Hakan Bahçetepe sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
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Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tahliye oldu.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yaklaşık 17 ay sonra tahliye edildi.
'Rüşvet' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bahçetepe hakkında mahkeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakan Bahçetepe hakkındaki iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
İddianamede, Bahçetepe'nin belediyeden kazı izni alınması karşılığında 200 bin dolar, başka bir ruhsat işlemi kapsamında ise 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Ayrıca Bahçetepe'nin belediye başkanı seçildikten sonra 3 milyon 70 bin liraya araç aldığı ve aracın eşinin babası Aziz Lal adına tescil ettirildiği belirtildi.
Savcılık, Bahçetepe'nin "rüşvet alma", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Hakan Bahçetepe sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
TÜRKİYE
Tutuklu eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için iddianame hazırlandı
13 Mayıs, 17:04
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