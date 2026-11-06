https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/dipten-gelen-dalganin-karsisinda-durabilecek-guc-yok-1110173408.html
"Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok"
"Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok"
Sputnik Türkiye
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yol Arkadaşı programında bugün yine birbirinden farklı konu başlıklarında yorumlarda bulundu. Hoş, fon... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:05+0300
2026-11-06T19:05+0300
2026-11-06T19:05+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fon vurgunu başladığı ilk günden itibaren AK Parti'ye yakın isimler, siyasiler, STK ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çevrelerin 'dip dalga' oluşturduğunu söyleyen Gazeteci Mustafa Hoş, olayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına kadar gittiğini ifade etti. "Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok" diyen Hoş şöyle konuştu:Gazeteci Mustafa Hoş, programı Çek asıllı Fransız Yazar Milan Kundera'nın şu sözüyle bitirdi:
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Mustafa Hoş
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, stk, ak parti, fatma betül sayan kaya, haberler
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, stk, ak parti, fatma betül sayan kaya, haberler
"Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok"
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yol Arkadaşı programında bugün yine birbirinden farklı konu başlıklarında yorumlarda bulundu. Hoş, fon vurgunu kapsamında oluşan dip dalgayı ve yansımalarını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fon vurgunu başladığı ilk günden itibaren AK Parti'ye yakın isimler, siyasiler, STK ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çevrelerin 'dip dalga' oluşturduğunu söyleyen Gazeteci Mustafa Hoş, olayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına kadar gittiğini ifade etti. "Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok" diyen Hoş şöyle konuştu:
"Dipten gelen büyük bir dalga var. O dalganın karşısında durabilecek güç yok gibi. Bu dalga kendi hukukunu uygulatmaya başladı. Fon vurgunu olduğunda BM gezisinde Erdoğan'ın yanındaki heyette yer alan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Kaya, ikinci kez ifade verdi. İlk ifadesinde görüntü yoktu. Aradan geçen 2 ayda dipten gelen dalga büyüdü... Fatma Betül Sayan Kaya, Whatsapp grubundan çıkarılmıştı en büyük cezası buydu. Bu aşamadan sonra dip dalganın gücü ortaya çıktı. Vurgun Fatma Betül Sayan Kaya'yı da yutacak kadar büyük!"
Gazeteci Mustafa Hoş, programı Çek asıllı Fransız Yazar Milan Kundera'nın şu sözüyle bitirdi:
"Soru, dekor bezini yırtıp, bize sahnenin arkasında gizli olanı gösteren bir bıçak gibidir"