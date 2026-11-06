"Dipten gelen dalganın karşısında durabilecek güç yok"

"Dipten gelen büyük bir dalga var. O dalganın karşısında durabilecek güç yok gibi. Bu dalga kendi hukukunu uygulatmaya başladı. Fon vurgunu olduğunda BM gezisinde Erdoğan'ın yanındaki heyette yer alan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Kaya, ikinci kez ifade verdi. İlk ifadesinde görüntü yoktu. Aradan geçen 2 ayda dipten gelen dalga büyüdü... Fatma Betül Sayan Kaya, Whatsapp grubundan çıkarılmıştı en büyük cezası buydu. Bu aşamadan sonra dip dalganın gücü ortaya çıktı. Vurgun Fatma Betül Sayan Kaya'yı da yutacak kadar büyük!"