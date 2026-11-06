https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/a-milli-futbol-takimi-aday-kadrosu-aciklandi-hangi-oyuncular-alinmadi-1110166229.html

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı: Hangi oyuncular kadroya alınmadı?

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı: Hangi oyuncular kadroya alınmadı?

Sputnik Türkiye

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

sergen yalçın

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.Milli maçlar ne zaman?Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Kadroda yoklarÖnceki kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Altay Bayındır ve Samet Akaydin, Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadroya çağrılmadı.

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sergen yalçın, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı