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A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı: Hangi oyuncular kadroya alınmadı?
A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı: Hangi oyuncular kadroya alınmadı?
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
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spor
sergen yalçın
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.Milli maçlar ne zaman?Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Kadroda yoklarÖnceki kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Altay Bayındır ve Samet Akaydin, Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadroya çağrılmadı.
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sergen yalçın, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı
sergen yalçın, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı: Hangi oyuncular kadroya alınmadı?

15:03 06.11.2026 (güncellendi: 15:05 06.11.2026)
© Adem KutucuA Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Adem Kutucu
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Milli maçlar ne zaman?

Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Kadroda yoklar

Önceki kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Altay Bayındır ve Samet Akaydin, Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadroya çağrılmadı.
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