https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/tued-hukuk-danismani-cafer-tufan-yazicioglu-emeklilik-sistemi-masaya-yatirilmali-1110123651.html

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu: “Emeklilik sistemi masaya yatırılmalı”

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu: “Emeklilik sistemi masaya yatırılmalı”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu oldu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T09:55+0300

2026-11-05T09:55+0300

2026-11-05T09:55+0300

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radyo

radyo

türkiye emekliler derneği (tüed)

meclis

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Emekli aylıklarına yönelik yeni düzenleme tartışmaları sürerken, 15 bin lira seviyesinde bir artış ile 65 yaş ve çalışma durumu gibi bazı kriterlerin gündemde olduğu belirtiliyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yalnızca aylıklarda yapılacak düzenlemelerin değil, sosyal güvenlik sisteminin bütününün ele alınması gerektiğini söyledi.Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği olarak emeklilerin aylıklarının yaşam maliyetindeki değişime göre düzenlenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını belirtti:'Sosyal taraflar bu sürecin içinde olmalı'Yazıcıoğlu, emeklilere ilişkin hazırlanacak düzenlemelerde sendikaların ve emekli örgütlerinin de görüşünün alınması gerektiğini söyledi:'Emeklinin yaşam maliyeti için neden geç kalınıyor?'Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin alacakların enflasyon karşısında değer kaybetmesine ilişkin kararını hatırlatarak emekliler için de benzer bir yaklaşım gerektiğini savundu:

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2026

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye emekliler derneği (tüed), meclis