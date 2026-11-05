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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/tued-hukuk-danismani-cafer-tufan-yazicioglu-emeklilik-sistemi-masaya-yatirilmali-1110123651.html
TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu: “Emeklilik sistemi masaya yatırılmalı”
TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu: “Emeklilik sistemi masaya yatırılmalı”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu oldu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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Emekli aylıklarına yönelik yeni düzenleme tartışmaları sürerken, 15 bin lira seviyesinde bir artış ile 65 yaş ve çalışma durumu gibi bazı kriterlerin gündemde olduğu belirtiliyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yalnızca aylıklarda yapılacak düzenlemelerin değil, sosyal güvenlik sisteminin bütününün ele alınması gerektiğini söyledi.Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği olarak emeklilerin aylıklarının yaşam maliyetindeki değişime göre düzenlenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını belirtti:'Sosyal taraflar bu sürecin içinde olmalı'Yazıcıoğlu, emeklilere ilişkin hazırlanacak düzenlemelerde sendikaların ve emekli örgütlerinin de görüşünün alınması gerektiğini söyledi:'Emeklinin yaşam maliyeti için neden geç kalınıyor?'Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin alacakların enflasyon karşısında değer kaybetmesine ilişkin kararını hatırlatarak emekliler için de benzer bir yaklaşım gerektiğini savundu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye emekliler derneği (tüed), meclis
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye emekliler derneği (tüed), meclis

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu: “Emeklilik sistemi masaya yatırılmalı”

09:55 05.11.2026
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu oldu. Emekli aylıklarına ilişkin tartışmaları değerlendiren Yazıcıoğlu, “Açlık sınırının altında aylık alanların sayısı artıyor. Bu sistemi masaya yatırmalıyız” dedi.
Emekli aylıklarına yönelik yeni düzenleme tartışmaları sürerken, 15 bin lira seviyesinde bir artış ile 65 yaş ve çalışma durumu gibi bazı kriterlerin gündemde olduğu belirtiliyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yalnızca aylıklarda yapılacak düzenlemelerin değil, sosyal güvenlik sisteminin bütününün ele alınması gerektiğini söyledi.
Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:
“Önce bu sosyal güvenlik sisteminin Türkiye Cumhuriyeti gibi bir sosyal hukuk devletine yakışıp yakışmadığına bakmamız lazım. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan devlet katkısı vardı. Toplanan primin yüzde 25’i kadar devlet, Sosyal Güvenlik Kurumuna nakit katkıda bulunuyordu. Bu katkı kaldırıldı. Şimdi anlıyoruz ki kaldırılan bu katkı sosyal transferlerde kullanılarak emeklilere yönelik bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Ama sistem artık açlık sınırının altında aylık alanların sayısını artırıyor. Bu nedenle bu sistemi masaya yatırmalıyız.”

Yazıcıoğlu, Türkiye Emekliler Derneği olarak emeklilerin aylıklarının yaşam maliyetindeki değişime göre düzenlenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını belirtti:
“Biz yaşam maliyeti ayarlaması talep ettik. Dünyada son dönemde yaşanan enflasyon karşısında birçok ülkede emekliler için yaşam maliyeti ayarlamaları yapıldı. Biz de bunun için tavsiye kararı alınmasını ve Meclise sunulmasını talep ettik. Ancak başvurumuz, emeklilerin böyle bir dava hakkı olmadığı gerekçesiyle reddedildi.”

'Sosyal taraflar bu sürecin içinde olmalı'

Yazıcıoğlu, emeklilere ilişkin hazırlanacak düzenlemelerde sendikaların ve emekli örgütlerinin de görüşünün alınması gerektiğini söyledi:
“Sayın Bakan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Benim burada Bakanlığa çağrım şu: Sosyal tarafları, sendikaları ve bizim gibi Türkiye Emekliler Derneğini dinlesinler. Bu işin mutfağında çalışan sosyal taraflarla beraber bir yola çıksınlar.”

'Emeklinin yaşam maliyeti için neden geç kalınıyor?'

Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin alacakların enflasyon karşısında değer kaybetmesine ilişkin kararını hatırlatarak emekliler için de benzer bir yaklaşım gerektiğini savundu:
“Anayasa Mahkemesi, bir alacağın enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının tazmin edilmemesini mülkiyet hakkının ihlali saydı. Meclis de bunun ardından faizle ilgili düzenleme yaptı. Ticarete geldiği zaman bu işi düzenleyen Meclis, emeklinin yaşam maliyetini ayarlayan bir düzenleme konusunda niçin geç kalıyor?”
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