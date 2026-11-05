“Trump ikinci döneminde de akıllanmadı, danışmanlarının hepsi çamur”

“Demokratların bu kadar oy kazanmasını beklemiyordum. Bu durum tek bir nedenle açıklanamaz. En önemli nedeni ekonomi ve hayat pahalılığı. Bütün Batılı ülkelerde çalışan insanların hepsi pahalılıktan şikayet ediyor ve alım gücü düşüyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum artıyor. Bunları çözeceğini söyleyerek gelen Trump bu uçurumu daha da açtı. Savaş olmayacağını söyledi. Kimsenin beklemediği, kendi ekibinin bile anlamadığı şekilde İran savaşına girdi ve çıkamıyor. Bunlar insanların hayatını direkt etkiliyor. Petrol, gıda, kira ve enerji fiyatları artıyor. Amerika’da bono faizleri de ev kredi faizleri de arttı. Bu da insanların günlük hayatını çok fazla etkiliyor. Trump’ın ikinci dönemde akıllanacağını bekliyorduk ancak öyle olmadı. Aklına ne geliyorsa, kulağına kim ne fısıldayısa onu yapıyor. Trump’ın danışmanlarının hepsi çamur. İran konusunda sadece JD Vance biraz direndi. Ancak daha fazla direnemez o da. JD Vance, Trump ile bozulamaz. Hispanikler ve siyahların bir kısmı Trump’a dönmüştü ancak şu an kendilerine yönelik bir şey olmadığını gördüler. Sınır konusunda başarılı sayılabilir sadece. Hispanikler tedirgin. Batı dünyasında iktidarda kim varsa ona karşı bir hoşnutsuzluk refleksi oluştu. Birçok şey kötüye gidiyor. Merkel 16 yıl başbakanlık yaptı. Şu anda Avrupa’da herhangi birinin bir kez daha seçilmesi bile çok zor. Macron şu an tekrar aday olabilecek olsa ikinci tura kalamaz örneğin. Merz’in durumu da ortada. Anketler, Trump’a desteğin yüzde 30’a düştüğünü söylemesine rağmen Trump ‘Ben olsaydım kazanırdık’ diyor. Ancak Trump’tan kopulamadığı için kaybedildi biraz da. Amerikan siyasetinde parti disiplini böyle değildi. Partilerin yüzde 10-15’i kendi partisine posta koyabiliyordu. Bu Cumhuriyetçi Parti’de hiç yok. Adaylar da çok kötü. Lindsey Graham kendisi felaketti örneğin. Kız kardeşi de aynı şekilde. Trump’ın adayları kötü ve gençler oy vermedi. Şu an Batı’daki en büyük problem nesiller arasında. Yaşlılar bir şekilde emekli olup ev sahibi oldu. Gençler ise iş bulamıyor. Yapay zeka da önemli bir konu ayrıca. Trump’ın gençlere bir vaadi yok. Plan ve programı da yok tabii. Bir ölçüyle kültür savaşıyla kazanan Trump, buraya saplanıp kaldı. Amerika’da herkes fakir değil elbette ancak orta sınıfta bile statü kaybı endişesi var artık. Trump bu korkuyu kullanarak seçilmişti ve bunu yatıştıracak bir şey yapamadı.”