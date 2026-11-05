Tarladan rafa dönemi başlıyor: Hal Yasası'nda sona gelindi, taslakta neler var?
© AAPazar
© AA
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Sebze meyve fiyatlarını düşürecek yeni hal yasasına ilişkin taslak metin bakanlıkların çalışmaları sonucu hazırlandı. Uzun zamandır çalışmaları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak metin elenerek 9 maddeye düşürüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise “Hal yasasıyla ilgili kanun taslağımız Meclis’teki grubumuza sunulmuştur” dedi.
AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının bir süredir üzerinde çalıştığı hal yasası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni düzenleme ile komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın 2027 yılı bütçe sunuşunda hazırlanan yeni hal yasa taslağının AK Parti Meclis Grubu’na gönderildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kapsamlı bir değişiklikle üretici birliklerinin, üretici kooperatiflerinin kurulmasını, hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasını ve kendilerinin hal kurmasında maddi destekle desteklenmesini öneren; vergi, rüsum gibi muafiyetlerden yararlanmalarını sağlayan kanun taslağımız da Meclisteki grubumuza sunuldu” dedi.
Bolat’ın sunumu öncesinde milletvekilleri ve basına dağıtılan kitapta Yeni Hal Yasa taslağına ilişkin şu detaylar dikkat çekti:
“Toptancı halleri ve semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış yeri, işyeri oranı yüzde 20’den 30’a çıkarılacak. Üretici örgütleri ortak veya üyelerinin mallarının satışına aracılık edebilecek, bu durumda alınan gelir vergisi stopajı kaldırılacak. Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz hazine arazisi tahsis edilecek. Toptancı hallerinin kurulması ve taşınması Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olacak. Asgari nitelikleri taşımayan toptancı halleri bakanlıkça kapatılacak. Sebze ve meyve ticaretinde bütün aktörler için ödeme süresi belirlenecek. Ürün bedelleri bankalar üzerinden ödenecek. Hal dışı tüccar olarak faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişiler bakanlıktan yetki belgesi alacak, bu kişilere teminat zorunluluğu getirilecek. Komisyoncudan komisyoncuya ve aynı toptancı hali içinde tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devri yasaklanacak. Yeni cezalar gelecek. Yol kenarı denetim istasyonları kurulacak. Stokçuluk gibi eylemlerden ceza alanlar, desteklerden 3 yıl yararlanamayacak.”
Kapıkule'ye yeni kapı
Bolat, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Bulgaristan ile yeni bir gümrük kapısı açılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Bolat, “Mevcut Kapıkule/Kapitan Andreevo Gümrük Kapısının kuzeyinde sadece TIR geçişlerine yönelik yeni bir kara gümrük kapısı açılması hususunda mutabakata vardık” dedi.