https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/tarladan-rafa-donemi-basliyor-hal-yasasinda-sona-gelindi-taslakta-neler-var-1110123372.html

Tarladan rafa dönemi başlıyor: Hal Yasası'nda sona gelindi, taslakta neler var?

Tarladan rafa dönemi başlıyor: Hal Yasası'nda sona gelindi, taslakta neler var?

Sputnik Türkiye

Sebze meyve fiyatlarını düşürecek yeni hal yasasına ilişkin taslak metin bakanlıkların çalışmaları sonucu hazırlandı. Uzun zamandır çalışmaları devam eden... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T09:23+0300

2026-11-05T09:23+0300

2026-11-05T09:23+0300

türki̇ye

hal yasası

ömer bolat

meclis

ticaret bakanlığı

tir

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AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının bir süredir üzerinde çalıştığı hal yasası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni düzenleme ile komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlığın 2027 yılı bütçe sunuşunda hazırlanan yeni hal yasa taslağının AK Parti Meclis Grubu’na gönderildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kapsamlı bir değişiklikle üretici birliklerinin, üretici kooperatiflerinin kurulmasını, hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasını ve kendilerinin hal kurmasında maddi destekle desteklenmesini öneren; vergi, rüsum gibi muafiyetlerden yararlanmalarını sağlayan kanun taslağımız da Meclisteki grubumuza sunuldu” dedi.Bolat’ın sunumu öncesinde milletvekilleri ve basına dağıtılan kitapta Yeni Hal Yasa taslağına ilişkin şu detaylar dikkat çekti: Kapıkule'ye yeni kapıBolat, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Bulgaristan ile yeni bir gümrük kapısı açılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Bolat, “Mevcut Kapıkule/Kapitan Andreevo Gümrük Kapısının kuzeyinde sadece TIR geçişlerine yönelik yeni bir kara gümrük kapısı açılması hususunda mutabakata vardık” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yeni-hal-yasasi-artan-sebze-meyve-fiyatlarina-care-olur-mu-market-fiyatlari-duser-mi-1096595212.html

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hal yasası, ömer bolat, meclis, ticaret bakanlığı, tir