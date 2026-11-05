Markette çalışan bir vatandaş, çalışma şartlarını paylaştı: 'Tarihi geçen ürünleri cebimizden ödüyoruz'

“Üç harfli markette çalışan bir vatandaş çalışma şartlarını paylaştı. Diyor ki ‘Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satamayınca cebimizden ödüyoruz, telefon kullanmak kesinlikle yasak, sürekli mobbing uygulanıyor ve küçümseniyoruz. 90 dakika mola deniliyor ancak sadece 30 dakika kullandırılıyor. Tanıdıklarımızla ayaküstü konuşmamıza bile izin verilmiyor. Fazla çalıştığımız saatlerin mesai ücretlerini vermiyorlar istifa etmeyi düşünüyorum”. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satamayınca cebimizden ödüyoruz diyor ya böyle bir şey olabilir mi? Buradan Ticaret Bakanlığı’na seslenelim Maliye Bakanlığı’na seslenelim, SGK’ya seslenelim. Böyle bir şey hakikaten var mı? İncelensin araştırılsın varsa da. Özellikle bu markete ciddi bir ceza kesilsin. O insanların hakları da verilsin mümkünse”