https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/markette-calisan-bir-vatandas-calisma-sartlarini-paylasti-tarihi-gecen-urunleri-cebimizden-oduyoruz-1110138493.html
Markette çalışan bir vatandaş, çalışma şartlarını paylaştı: 'Tarihi geçen ürünleri cebimizden ödüyoruz'
Markette çalışan bir vatandaş, çalışma şartlarını paylaştı: 'Tarihi geçen ürünleri cebimizden ödüyoruz'
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, bir market çalışanının anlattığı zorlu çalışma koşulları oldu. Aslan... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:07+0300
2026-11-05T17:07+0300
2026-11-05T17:07+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
maliye bakanlığı
ticaret bakanlığı
market
çalışma şartları
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Market çalışanının sosyal medyada paylaştığı çalışma koşullarına ilişkin iddialar gündem oldu.Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılamaması durumunda ücretin çalışanlardan tahsil edildiğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve sistematik mobbinge maruz kaldıklarını öne süren çalışanın açıklamalarını değerlendiren Okan Aslan, ilgili kurumlara inceleme çağrısında bulundu. Aslan, iddiaların doğru olması halinde markete yaptırım uygulanmasını ve çalışanların haklarının teslim edilmesini istedi ve şöyle konuştu:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı, market, çalışma şartları
radyo sputnik, radyo, radyo, maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı, market, çalışma şartları
Markette çalışan bir vatandaş, çalışma şartlarını paylaştı: 'Tarihi geçen ürünleri cebimizden ödüyoruz'
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, bir market çalışanının anlattığı zorlu çalışma koşulları oldu. Aslan, “Bu açıklamalar gerçekse bu markete ciddi bir ceza kesilsin, o insanların da hakları verilsin” dedi.
Market çalışanının sosyal medyada paylaştığı çalışma koşullarına ilişkin iddialar gündem oldu.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılamaması durumunda ücretin çalışanlardan tahsil edildiğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve sistematik mobbinge maruz kaldıklarını öne süren çalışanın açıklamalarını değerlendiren Okan Aslan, ilgili kurumlara inceleme çağrısında bulundu.
Aslan, iddiaların doğru olması halinde markete yaptırım uygulanmasını ve çalışanların haklarının teslim edilmesini istedi ve şöyle konuştu:
“Üç harfli markette çalışan bir vatandaş çalışma şartlarını paylaştı. Diyor ki ‘Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satamayınca cebimizden ödüyoruz, telefon kullanmak kesinlikle yasak, sürekli mobbing uygulanıyor ve küçümseniyoruz. 90 dakika mola deniliyor ancak sadece 30 dakika kullandırılıyor. Tanıdıklarımızla ayaküstü konuşmamıza bile izin verilmiyor. Fazla çalıştığımız saatlerin mesai ücretlerini vermiyorlar istifa etmeyi düşünüyorum”. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satamayınca cebimizden ödüyoruz diyor ya böyle bir şey olabilir mi? Buradan Ticaret Bakanlığı’na seslenelim Maliye Bakanlığı’na seslenelim, SGK’ya seslenelim. Böyle bir şey hakikaten var mı? İncelensin araştırılsın varsa da. Özellikle bu markete ciddi bir ceza kesilsin. O insanların hakları da verilsin mümkünse”