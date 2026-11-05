https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/gazeteci-dogan-emekli-maaslarina-15-bin-liranin-uzerinde-artis-gundemde-1110142870.html
Gazeteci Doğan: ‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’
Gazeteci Doğan: ‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, emekliler için hazırlanan düzenlemenin Ocak 2027’de yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi. Enflasyon farkı, refah payı ve... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T19:38+0300
2026-11-05T19:38+0300
2026-11-05T19:38+0300
ankara'dan haber ver
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emekli
meclis
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zam
bağkur
konkordato
karşılıksız çek
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Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli aylıklarına yönelik hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarını ve Meclis takvimini aktardı. Doğan karşılıksız çekler, iflaslar ve borç yapılandırmalarındaki artışa da değindi.‘Emekliye yeni düzenleme için tarih belli oldu’Emekli aylıklarında artış öngören teklifin büyük ölçüde hazırlandığını aktaran Doğan, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenlemenin Ocak 2027’de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi:‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’Doğan, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için hazırlanan pakette taban aylığın yükseltilmesi, enflasyon farkına refah payı ve seyyanen zam eklenmesi seçeneklerinin öne çıktığını söyledi. Kulislerde, bu kalemlerin tek seferde maaşlara yansıtılmasıyla 15 bin lirayı aşabilecek artışların konuşulduğunu kaydeden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Reel sektörde toplu işten çıkarma riski büyüyor’Karşılıksız çeklerdeki artışın, iflas sayısının geçen yılın toplamını aşmasının ve şirketlerin artan borç yapılandırmalarının reel sektördeki sıkıntıyı ortaya koyduğunu ifade eden Doğan, borç ve faiz yüküne pazar kaybının da eklenmesiyle önümüzdeki dönemde toplu işten çıkarmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu:
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Zülfikar Doğan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, emekli, meclis, ssk, zam, bağkur, konkordato, karşılıksız çek, işten çıkarma
radyo, emekli, meclis, ssk, zam, bağkur, konkordato, karşılıksız çek, işten çıkarma
Gazeteci Doğan: ‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’
Gazeteci Zülfikar Doğan, emekliler için hazırlanan düzenlemenin Ocak 2027’de yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi. Enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen zamla aylıklarda 15 bin lirayı aşan artışın gündemde olduğunu aktaran Doğan, ayrıca karşılıksız çeklerin artışına dikkat çekerek reel sektörde toplu işten çıkarma riskine işaret etti.
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Zülfikar Doğan, emekli aylıklarına yönelik hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarını ve Meclis takvimini aktardı. Doğan karşılıksız çekler, iflaslar ve borç yapılandırmalarındaki artışa da değindi.
‘Emekliye yeni düzenleme için tarih belli oldu’
Emekli aylıklarında artış öngören teklifin büyük ölçüde hazırlandığını aktaran Doğan, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenlemenin Ocak 2027’de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi:
“2027 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 27 Kasım’da tamamlanacak. Ardından bütçe Genel Kurul'a gidecek. Komisyon görüşmeleri biter bitmez gündeme alınması beklenen bir teklifin hazırlığı da büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bu teklif, emekli aylıklarına yapılacak zamları ve emeklilerin statüsüne ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.
Meclis'e gittiğimizde görüyoruz ki bu konu AK Parti kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri. Bir yandan da bürokratik hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, dün bakanlığının bütçesi komisyonda görüşülürken Cumhurbaşkanının talimatıyla, ilgili bakanlıklarla koordineli biçimde çalıştıklarını söyledi. Emeklilerin durumunu iyileştirecek düzenlemeleri hızla tamamlayıp 2027’nin ocak ayında devreye almayı hedeflediklerini belirtti.
Memurlar içinse yürürlükte bir toplu sözleşme var. Buna göre ocakta yüzde 5, temmuzda yüzde 4 artış öngörülüyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa memurlara enflasyon farkı da verilecek.”
‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’
Doğan, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için hazırlanan pakette taban aylığın yükseltilmesi, enflasyon farkına refah payı ve seyyanen zam eklenmesi seçeneklerinin öne çıktığını söyledi. Kulislerde, bu kalemlerin tek seferde maaşlara yansıtılmasıyla 15 bin lirayı aşabilecek artışların konuşulduğunu kaydeden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asıl kapsamlı paket, memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanıyor. Pakette iki başlık öne çıkıyor. Birincisi, en düşük emekli aylığında köklü bir düzenleme yapılması. İkincisi ise enflasyon farkına refah payı ve seyyanen zam eklenmesi. Meclis ve iktidar partisi kulislerinde, bu kalemlerin toplamında 15 bin liraya, belki daha da üzerine çıkabilecek bir artışın aylıklara tek kalemde yansıtılmasının planlandığı konuşuluyor.
Şu anda en düşük emekli aylığı 23 bin 500 lira. Bu uygulama 2019’da başladığında tutar bin liraydı. Yani en düşük emekli aylığı yedi yılda 23,5 katına çıktı. O dönemde 1.927 lira olan ortalama emekli aylığı ise bugün 30 bin lira civarında. Ortalama aylık da aynı oranda artsaydı bugün yaklaşık 45 bin lira olurdu.
Bir taraftan en düşük emekli aylığı yükseltilirken diğer taraftan bunun üzerinde aylık alan emeklilerin gelirleri, düşük zamlar nedeniyle taban aylığa yaklaştı. Daha uzun süre çalışıp daha fazla prim ödeyenlerle en düşük aylığı alanlar arasındaki fark daraldı. Burada ciddi bir adaletsizlik var.
Bir de enflasyon farkı meselesi var. Dört aylık enflasyon farkı şu anda yüzde 8,66. Bu dönemde emeklinin alım gücü zaten eridi. Siz ocak ayında geride kalan 6 ayın enflasyon farkını verdiğinizde, emeklinin o altı ay boyunca yaşadığı kaybı geri alamıyorsunuz. Yalnızca aylığı, geçmişteki fiyat artışlarına göre güncelliyorsunuz. O yüzden enflasyon farkını tek başına bir müjde olarak nitelemek yanlış.”
‘Reel sektörde toplu işten çıkarma riski büyüyor’
Karşılıksız çeklerdeki artışın, iflas sayısının geçen yılın toplamını aşmasının ve şirketlerin artan borç yapılandırmalarının reel sektördeki sıkıntıyı ortaya koyduğunu ifade eden Doğan, borç ve faiz yüküne pazar kaybının da eklenmesiyle önümüzdeki dönemde toplu işten çıkarmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu:
“Önümüzdeki dönemde toplu işten çıkarmalarla da karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim bunun işaretleri gelmeye başladı. Ekim ayında 21 bin çek karşılıksız çıktı. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34’lük bir artış demek. Ödenemeyen çeklerin toplam tutarı ise 26 milyar lira.
Konkordato ve iflaslarda da benzer bir tablo var. Ocak-ekim döneminde verilen iflas kararı sayısı 249’a ulaştı. 2025’in tamamında bu sayı 247’ydi. Yani daha yılın ilk on ayında geçen yılın toplamı aşılmış durumda.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun verilerine baktığımızda da onlarca şirketin, dokuz ayda toplam 34 milyar liralık borcunu yapılandırmak için bankalarla protokol imzaladığını görüyoruz.
Otomotiv sanayisindeki daralmada da gördüğümüz gibi reel sektör, bir yandan borç ve faiz yüküyle uğraşıyor, diğer yandan pazar kaybı ve düşen satışlar nedeniyle kan kaybediyor. Bu göstergeler, önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntıların derinleşebileceğine işaret ediyor.”