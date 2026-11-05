Gazeteci Doğan: ‘Emekli maaşlarına 15 bin liranın üzerinde artış gündemde’

“Asıl kapsamlı paket, memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanıyor. Pakette iki başlık öne çıkıyor. Birincisi, en düşük emekli aylığında köklü bir düzenleme yapılması. İkincisi ise enflasyon farkına refah payı ve seyyanen zam eklenmesi. Meclis ve iktidar partisi kulislerinde, bu kalemlerin toplamında 15 bin liraya, belki daha da üzerine çıkabilecek bir artışın aylıklara tek kalemde yansıtılmasının planlandığı konuşuluyor.

Şu anda en düşük emekli aylığı 23 bin 500 lira. Bu uygulama 2019’da başladığında tutar bin liraydı. Yani en düşük emekli aylığı yedi yılda 23,5 katına çıktı. O dönemde 1.927 lira olan ortalama emekli aylığı ise bugün 30 bin lira civarında. Ortalama aylık da aynı oranda artsaydı bugün yaklaşık 45 bin lira olurdu.

Bir taraftan en düşük emekli aylığı yükseltilirken diğer taraftan bunun üzerinde aylık alan emeklilerin gelirleri, düşük zamlar nedeniyle taban aylığa yaklaştı. Daha uzun süre çalışıp daha fazla prim ödeyenlerle en düşük aylığı alanlar arasındaki fark daraldı. Burada ciddi bir adaletsizlik var.

Bir de enflasyon farkı meselesi var. Dört aylık enflasyon farkı şu anda yüzde 8,66. Bu dönemde emeklinin alım gücü zaten eridi. Siz ocak ayında geride kalan 6 ayın enflasyon farkını verdiğinizde, emeklinin o altı ay boyunca yaşadığı kaybı geri alamıyorsunuz. Yalnızca aylığı, geçmişteki fiyat artışlarına göre güncelliyorsunuz. O yüzden enflasyon farkını tek başına bir müjde olarak nitelemek yanlış.”