https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fon-vurgunu-sorusturmasinda-kaya-ailesi-ikinci-kez-ifade-verdi-1110141880.html

Fon vurgunu soruşturmasında Kaya ailesi ikinci kez ifade verdi

Fon vurgunu soruşturmasında Kaya ailesi ikinci kez ifade verdi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yol Arkadaşı programında bugün yine birbirinden farklı konu başlıklarında yorumlarda bulundu. Hoş, fon... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T18:55+0300

2026-11-05T18:55+0300

2026-11-05T18:55+0300

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Gazeteci Mustafa Hoş, bugün yaşanları canlı yayında yorumladı.Gazetecinin Kaya'ya, "163 milyon lirayı nereden temin ettiniz?" sorusu hakkında, "Umarım bunu savcılıkta da sorarlar" diyen Hoş, "Bu soruya yanıt verilmedi" dedi. Kaya hakkında 'adli kontrol talebiyle soruşturma başlatıldı' haberleri hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Hoş, 'Daha eve vermeden tutuklanma haberleri yapıldı. Soruşturma haberi için soruşturma açıldı' ifadelerini kullandı.Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de ifade verdiğini söyleyen Hoş, fonların artmasına 'halkın teveccühü' demesini de yorumladı. Dipten gelen dalga olduğunu söyleyen Hoş, önümüzdeki günlerde neler olacağının muamma olduğunun altını çizdi.

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2026

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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