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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fon-vurgunu-sorusturmasinda-kaya-ailesi-ikinci-kez-ifade-verdi-1110141880.html
Fon vurgunu soruşturmasında Kaya ailesi ikinci kez ifade verdi
Fon vurgunu soruşturmasında Kaya ailesi ikinci kez ifade verdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yol Arkadaşı programında bugün yine birbirinden farklı konu başlıklarında yorumlarda bulundu. Hoş, fon... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T18:55+0300
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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Gazeteci Mustafa Hoş, bugün yaşanları canlı yayında yorumladı.Gazetecinin Kaya'ya, "163 milyon lirayı nereden temin ettiniz?" sorusu hakkında, "Umarım bunu savcılıkta da sorarlar" diyen Hoş, "Bu soruya yanıt verilmedi" dedi. Kaya hakkında 'adli kontrol talebiyle soruşturma başlatıldı' haberleri hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Hoş, 'Daha eve vermeden tutuklanma haberleri yapıldı. Soruşturma haberi için soruşturma açıldı' ifadelerini kullandı.Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de ifade verdiğini söyleyen Hoş, fonların artmasına 'halkın teveccühü' demesini de yorumladı. Dipten gelen dalga olduğunu söyleyen Hoş, önümüzdeki günlerde neler olacağının muamma olduğunun altını çizdi.
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, sermaye piyasası kurulu (spk)
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, fatma betül sayan kaya, i̇lyas kaya, sermaye piyasası kurulu (spk)

Fon vurgunu soruşturmasında Kaya ailesi ikinci kez ifade verdi

18:55 05.11.2026
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Mustafa Hoş
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Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yol Arkadaşı programında bugün yine birbirinden farklı konu başlıklarında yorumlarda bulundu. Hoş, fon vurgunu kapsamında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaşadıklarını anlattı.
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Gazeteci Mustafa Hoş, bugün yaşanları canlı yayında yorumladı.
Gazetecinin Kaya'ya, "163 milyon lirayı nereden temin ettiniz?" sorusu hakkında, "Umarım bunu savcılıkta da sorarlar" diyen Hoş, "Bu soruya yanıt verilmedi" dedi.
Kaya hakkında 'adli kontrol talebiyle soruşturma başlatıldı' haberleri hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Hoş, 'Daha eve vermeden tutuklanma haberleri yapıldı. Soruşturma haberi için soruşturma açıldı' ifadelerini kullandı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de ifade verdiğini söyleyen Hoş, fonların artmasına 'halkın teveccühü' demesini de yorumladı. Dipten gelen dalga olduğunu söyleyen Hoş, önümüzdeki günlerde neler olacağının muamma olduğunun altını çizdi.
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