Dr. Barış Adıbelli: ‘Rusya ve Çin olmadan Körfez’deki meseleler çözülemez’

“İran meselesinde beklenti İran’ın yalnız kalabileceğiydi. Oysa bu kadar kısa süren bir savaşta siyasi bir sürecin başlaması kolay değil. Bu beklenti de daha önceki 12 günlük savaşa dayanıyordu. Oysa bu kadar kısa süren bir savaşta siyasi bir sürecin başlaması kolay değil. Buradan yola çıkarak Çin ve Rusya’nın, tırnak içinde söylüyorum, uluslararası politikada “etkisiz eleman” olduğu düşünüldü. Özellikle Çin dış politikasında fevrilik ve acele yoktur. Çok iyi tartar, biçerler. Bazen sizin son dakika gördüğünüz bir gelişmeye bir ay sonra müdahale eder. Çünkü meseleleri inceleyip sabırlı ve planlı bir şekilde adım atıyor. Bunu da görmek gerekiyor.

Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hatta bu düzen fiilen başladı. Rusya’yı, Çin’i görmeden dünya meselelerini çözemezsiniz. Bu ülkeler artık dünyadaki belirli güç merkezlerinin başındadır.”