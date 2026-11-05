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Dr. Barış Adıbelli: ‘Rusya ve Çin olmadan Körfez’deki meseleler çözülemez’
Dr. Barış Adıbelli: ‘Rusya ve Çin olmadan Körfez’deki meseleler çözülemez’
Sputnik Türkiye
Dr. Barış Adıbelli, İran’ın yalnız kalacağı ve Rusya ile Çin’in etkisiz olacağı yönündeki asılsız beklentilerin boşa çıktığını ve Rusya ve Çin olmadan... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, İran’a yönelik saldırılar sonrasında oluşan jeopolitik tabloyu değerlendirdi.‘İran yalnız değil, çok kutuplu dünya fiilen başladı’‘ABD ve İsrail, İran’ın yalnız kalacağını düşünerek yanıldı’
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İsmet Özçelik
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radyo, rusya, i̇ran, çin, hürmüz boğazı, abd, i̇srail
radyo, rusya, i̇ran, çin, hürmüz boğazı, abd, i̇srail

Dr. Barış Adıbelli: ‘Rusya ve Çin olmadan Körfez’deki meseleler çözülemez’

17:43 05.11.2026
Ankara Farkı
Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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İsmet Özçelik
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Dr. Barış Adıbelli, İran’ın yalnız kalacağı ve Rusya ile Çin’in etkisiz olacağı yönündeki asılsız beklentilerin boşa çıktığını ve Rusya ve Çin olmadan sorunların çözülemeyeceğini söyledi. Çok kutuplu dünya düzeninin fiilen başladığını belirten Adıbelli, Moskova ve Pekin’in İran’a askerî, lojistik ve jeopolitik destek verdiğini ifade etti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, İran’a yönelik saldırılar sonrasında oluşan jeopolitik tabloyu değerlendirdi.

‘İran yalnız değil, çok kutuplu dünya fiilen başladı’

“İran meselesinde beklenti İran’ın yalnız kalabileceğiydi. Oysa bu kadar kısa süren bir savaşta siyasi bir sürecin başlaması kolay değil. Bu beklenti de daha önceki 12 günlük savaşa dayanıyordu. Oysa bu kadar kısa süren bir savaşta siyasi bir sürecin başlaması kolay değil. Buradan yola çıkarak Çin ve Rusya’nın, tırnak içinde söylüyorum, uluslararası politikada “etkisiz eleman” olduğu düşünüldü. Özellikle Çin dış politikasında fevrilik ve acele yoktur. Çok iyi tartar, biçerler. Bazen sizin son dakika gördüğünüz bir gelişmeye bir ay sonra müdahale eder. Çünkü meseleleri inceleyip sabırlı ve planlı bir şekilde adım atıyor. Bunu da görmek gerekiyor.

Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hatta bu düzen fiilen başladı. Rusya’yı, Çin’i görmeden dünya meselelerini çözemezsiniz. Bu ülkeler artık dünyadaki belirli güç merkezlerinin başındadır.”

‘ABD ve İsrail, İran’ın yalnız kalacağını düşünerek yanıldı’

“İran meselesinde ABD ve İsrail’in, özellikle de ABD’nin yanıldığı nokta, İran’ın yalnız kalacağı; Rusya ve Çin’in hiçbir şekilde İran’a destek vermeyeceğini düşünmesiydi. Ancak biz günün sonunda Rusya’nın da Çin’in de askeri, jeopolitik, lojistik, her anlamda destek verdiklerini gördük. Bunu saklamıyorlar.

Örneğin Çin kaynakları, İran’ın BeiDou navigasyon sistemine bağlandığını ve füze sistemlerinde değişiklik yapıldığını söylüyor. Şahid-136 diye bilinen dronların Rusya’da modifiye edildiğini de biliyoruz. Ayrıca Rusya’da İran’la birlikte Şahid-136 üretimi için bir fabrika kuruldu.

ABD, İran’daki dron fabrikalarını vurduğunu söylüyor. İran’ın buna cevabı ise, “Rusya zaten bana modifiye edilmiş dron veriyor” şeklinde. Gördünüz, hedefleri kaçırmadan vurdular.”

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