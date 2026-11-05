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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ankara-savas-magduru-cocuklari-konu-alan-film-gosterimlerine-ev-sahipligi-yapacak-1110128686.html
Ankara, savaş mağduru çocukları konu alan film gösterimlerine ev sahipliği yapacak
Ankara, savaş mağduru çocukları konu alan film gösterimlerine ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
Ankara, savaş mağduru çocukları konu alan film gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Russia Today, ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ adlı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T12:14+0300
2026-11-05T12:14+0300
dünya
ankara
türkiye
belgesel
festival
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rus evi
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Ankara'daki Rus Evi’nde 7 Kasım'da ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ adlı uluslararası belgesel film festivali düzenlenecek. Festivalin başlıca konusu, Donbass ve Ortadoğu'da savaştan etkilenen çocukların yaşamları olacak.Festivalin programı, Starobelsk kentindeki pedagoji kolejinden öğrencilerin hayatını kaybettiği terör saldırısını ele alan ‘Starobelsk: Çocuklar Ölmemeli’ (senaryo: Olga Kiriy, yönetmen: İlya Andilevko) adlı filmle açılacak. Yapımcılar, hayatta kalan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin anlatımları üzerinden trajedinin kronolojisini yeniden oluşturuyor ve savaşın hayattan kopardığı gençlerin hikayelerini paylaşıyor.Programdaki bir diğer yapım ise Olga Kiriy ve Mihail Alaeddin imzalı, İran ve Lübnan'a yönelik askeri saldırılara odaklanan ‘Doğu: Boyun Eğmeyenler’ adlı film olacak. Yapım, kayıp ve yıkımlara rağmen ülkelerinin egemenliğini savunmaya devam eden bireylere odaklanıyor.Festivalin Genel Yapımcısı ve RT Doc belgesel televizyon kanalının yöneticisi Yekaterina Yakovleva, “Bu filmler, üzerinde düşünmek isteyen ve sorularına yanıt arayanlar içindir. Söz konusu yapımlar, dikkatle incelenmeyi hak eden, günümüz gerçekliğine dair birer belge niteliğindedir” açıklamasında bulundu.Törende, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı ve Ankara'daki Rus Evi Yöneticisi birer açılış konuşması yapacak.Programa, RT'nin belgesel filmlerinden afişlerin ve film karelerinin yanı sıra, ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ uluslararası belgesel film festivalinin önceki edisyonlarından fotoğrafların yer aldığı bir sergi de renk katacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/81-uluslararasi-venedik-film-festivali-sona-erdi-gazze-geceye-damga-vurdu-1087784026.html
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ankara, türkiye, belgesel, festival, donbass, ortadoğu, i̇ran, rus evi, mihail alaeddin
ankara, türkiye, belgesel, festival, donbass, ortadoğu, i̇ran, rus evi, mihail alaeddin

Ankara, savaş mağduru çocukları konu alan film gösterimlerine ev sahipliği yapacak

12:14 05.11.2026
Bu görsel yapay zeka ile üretilmiştir
Bu görsel yapay zeka ile üretilmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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Ankara, savaş mağduru çocukları konu alan film gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Russia Today, ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ adlı uluslararası belgesel film festivali düzenleyecek.
Ankara'daki Rus Evi’nde 7 Kasım'da ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ adlı uluslararası belgesel film festivali düzenlenecek. Festivalin başlıca konusu, Donbass ve Ortadoğu'da savaştan etkilenen çocukların yaşamları olacak.
Festivalin programı, Starobelsk kentindeki pedagoji kolejinden öğrencilerin hayatını kaybettiği terör saldırısını ele alan ‘Starobelsk: Çocuklar Ölmemeli’ (senaryo: Olga Kiriy, yönetmen: İlya Andilevko) adlı filmle açılacak. Yapımcılar, hayatta kalan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin anlatımları üzerinden trajedinin kronolojisini yeniden oluşturuyor ve savaşın hayattan kopardığı gençlerin hikayelerini paylaşıyor.
Programdaki bir diğer yapım ise Olga Kiriy ve Mihail Alaeddin imzalı, İran ve Lübnan'a yönelik askeri saldırılara odaklanan ‘Doğu: Boyun Eğmeyenler’ adlı film olacak. Yapım, kayıp ve yıkımlara rağmen ülkelerinin egemenliğini savunmaya devam eden bireylere odaklanıyor.
Festivalin Genel Yapımcısı ve RT Doc belgesel televizyon kanalının yöneticisi Yekaterina Yakovleva, “Bu filmler, üzerinde düşünmek isteyen ve sorularına yanıt arayanlar içindir. Söz konusu yapımlar, dikkatle incelenmeyi hak eden, günümüz gerçekliğine dair birer belge niteliğindedir” açıklamasında bulundu.
Törende, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı ve Ankara'daki Rus Evi Yöneticisi birer açılış konuşması yapacak.
Programa, RT'nin belgesel filmlerinden afişlerin ve film karelerinin yanı sıra, ‘RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı’ uluslararası belgesel film festivalinin önceki edisyonlarından fotoğrafların yer aldığı bir sergi de renk katacak.
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