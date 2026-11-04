Trump'tan seçimlerde tarihi hezimet

“Dünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri demokratların hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi geleceği açısından da önem taşıyan seçimler ABD tarihi açısından ilk kez yaşanan gelişmelere sahne oldu. Erken oyda katılım rekoru kırıldı. Ülkede pek çok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin yayınlanan rapora göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmen bulunan ülkede 59 milyon kişi oy kullandı. Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45.9 milyonluk erken oy rekoru kırılmış oldu. New Jersey temsilciler meclisine Müslüman üye gönderiyor. Eyalet tarihindeki ilk Müslüman temsilciler meclisi üyesi olacak. Amerika’nın ilk siyahi kadın valisi demokrat aday olarak karşımıza çıktı. Demokratlar iki kanatta da çoğunluğu aldı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senato ve temsilciler meclisi demokratların kontrolüne geçti.”