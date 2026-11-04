https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trumptan-secimlerde-tarihi-hezimet-1110109384.html
Trump'tan seçimlerde tarihi hezimet
Trump'tan seçimlerde tarihi hezimet
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, ABD ara seçimleri oldu. Aslan, Trump’ın aldığı büyük yenilginin... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T16:50+0300
2026-11-04T16:50+0300
2026-11-04T16:50+0300
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Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında ABD’de gerçekleştirilen ara seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler açısından tarihi bir yenilgiye işaret etti. Demokratlar hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğu elde ederek Kongre’nin kontrolünü ele geçirdi. Seçimlerde erken oy kullanımında rekor kırılırken, ABD siyasetinde ilk kez yaşanan önemli gelişmeler de dikkat çekti. Aslan, seçim sonuçlarının ayrıntılarını ve ABD siyasetinde öne çıkan tarihi ilkleri aktardı.Aslan, şöyle anlattı:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, abd, new jersey, cumhuriyetçiler
radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, abd, new jersey, cumhuriyetçiler
Trump'tan seçimlerde tarihi hezimet
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, ABD ara seçimleri oldu. Aslan, Trump’ın aldığı büyük yenilginin detaylarını aktardı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında ABD’de gerçekleştirilen ara seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler açısından tarihi bir yenilgiye işaret etti.
Demokratlar hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğu elde ederek Kongre’nin kontrolünü ele geçirdi. Seçimlerde erken oy kullanımında rekor kırılırken, ABD siyasetinde ilk kez yaşanan önemli gelişmeler de dikkat çekti. Aslan, seçim sonuçlarının ayrıntılarını ve ABD siyasetinde öne çıkan tarihi ilkleri aktardı.
“Dünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri demokratların hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi geleceği açısından da önem taşıyan seçimler ABD tarihi açısından ilk kez yaşanan gelişmelere sahne oldu. Erken oyda katılım rekoru kırıldı. Ülkede pek çok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin yayınlanan rapora göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmen bulunan ülkede 59 milyon kişi oy kullandı. Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45.9 milyonluk erken oy rekoru kırılmış oldu. New Jersey temsilciler meclisine Müslüman üye gönderiyor. Eyalet tarihindeki ilk Müslüman temsilciler meclisi üyesi olacak. Amerika’nın ilk siyahi kadın valisi demokrat aday olarak karşımıza çıktı. Demokratlar iki kanatta da çoğunluğu aldı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senato ve temsilciler meclisi demokratların kontrolüne geçti.”