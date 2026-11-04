“Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin öyküsü yok. MAGA ikiye bölündü”

“Trump geldiğinde Cumhuriyetçi Parti’nin müesses nizamı ezdi geçti. Bunu Cumhuriyetçilerin büyük aileleri başlatmıştı ancak etkili olmadı. Karşılığı yoktu çünkü. Bu seçimde Demokrat Parti’nin müesses nizamı üzerinden geçiyor. Demokrat Parti İsrail meselesine nasıl bakacak örneğin? Para, Amerika’daki sosyal ihtiyaçlara mı harcanacak yoksa savaşa mı gidecek? Amerika’nın tek savaşı Orta Doğu ve İsrail değil ancak en fazla para buraya gidiyor. Bu yüzden tartışma dış politikadan ziyade insanların satın alma gücü ve sosyal hizmetler. Demokrat Parti’nin müesses nizamı, ‘Siyasal Hristiyancı bir adayı mı destekleyeceğiz?’ diyorlar. Kansas’ta kilisenin kurucusunu, Teksas’ta bir vaizi aday yapıyorlar. Çünkü onların söylemleri Güney Amerika tarzı ve Katolik solcu bir düzleme oturuyor. Michigan’da Abdul Sayed seçimi kazanırsa bambaşka bir Demokrat Parti ve başka adayları görürüz. Seçilme ihtimali olanların çifte partili olduğunu biliyorum. Sosyalist Demokrat ve Demokrat Parti. Sayed kazanırsa ‘Solcular kazanabiliyor, ben de kazanabilirim’ diyecek. Böylece bambaşka bir Demokrat Parti’ye uyanacağız. Bu Cumhuriyetçi Parti’nin sosyal politikalarını etkileyecek. JD Vance ise çok önemli. Vance, sol kökenli bir işçi aileden geliyor ve kendisi Katolik. Eşi ise sosyal demokrat bir Hintli. JD Vance bu politikalara uyabilecek bir insan. Cumhuriyetçi Parti bu nedenle sosyal politikalarını önceleyebilir diye umuyorum. Demokrat Parti’deki solcu adaylar yani Sayed kazanırsa JD Vance’in şansı artar. Ancak kazanamazlarsa Demokrat Parti solcu bir aday çıkarmaz. Müesses nizamın adayı gibi bir adayla karşılaşabiliriz. Cumhuriyetçi Parti ciddi bir yenilgi alırsa JD Vance’in şansı artar. Yapay zeka bir internet balonu değil. İlk defa insandan daha zeki bir varlık ortaya çıkıyor ve bunun kontrolü çok zor. Elon Musk, 1 milyar insana tüm işi yaptırabileceğini söyleyerek insanları gereksizleştiriyor. Amerika, insanlardan önce şirketler için var olan bir ülke. Bu yüzden insanların yaşamasının gereksiz olduğu söylenebiliyor. Demografik araştırmalar yapan bir enstitü, yapay zekadan önce dünyada beş milyar insanın yaşaması gerektiğini söylemişti. Bu noktada iş kontrolden çıkabilir. Amerika’da solcu, sendika başkanları toplantıya gidip işçilerle konuşuyor. İşçiler, yerlerine makinelerin geleceğini kabul etmiş ve çaresiz. Bu özellikle Demokrat Parti’nin sınıfını tehdit eden bir şey. Avukatlar, muhasebeciler ve beyaz yakalıları yani. Çiftçiler ise toprağıyla geçineceğini düşünüyor. Eğitimli kesim daha çok etkilenecek. Amerika özelinde de aile ve din kavramları öne çıkacak. Demokrat Parti’nin Kansas’taki adayı Adam Hamilton, siyasal Hristiyan gibi. Onun siyasal Hristiyanlığı Güney Amerika’nın Katolik solcuları gibi. Barışçılar ve baskıcı bir yaklaşımı yok. Demokrat Parti için bu yine de uç bir örnek. Bu kadar Hristiyan ve dini temaları kullanan adayların gündeme gelebiliyor olması.”