https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/siber-guvenlik-baskanligi-uyardi-tek-bir-tiklama-cihazinizi-riske-atabilir-1110114558.html

Siber Güvenlik Başkanlığı uyardı: Tek bir tıklama cihazınızı riske atabilir

Siber Güvenlik Başkanlığı uyardı: Tek bir tıklama cihazınızı riske atabilir

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların kullanıcıların bilgisi dışında ele geçirilerek dolandırıcılık... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T19:49+0300

2026-11-04T19:49+0300

2026-11-04T19:49+0300

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilmesine ilişkin şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.Yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu saldırılarda kullanılabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Zararlı yazılımların kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği belirtilen açıklamada, bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliğini riske atabileceği vurgulandı.iPhone ve WhatsApp kullanıcılarına güvenlik önerileriHalka dijital güvenliklerini korumaları için çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkanlık, iPhone kullanıcılarının Ayarlar, Genel ve Yazılım Güncelleme bölümünden en güncel iOS sürümünü yüklemelerini istedi.WhatsApp ve diğer uygulamaların güncel tutulması, iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi ve Bağlı Cihazlar bölümünün kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmaması ve güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirilmemesi uyarısı yapıldı.Açıklamada, tanıdık kişilerden gelse dahi IBAN ve para transferi taleplerinin telefonla aranarak doğrulanması gerektiği kaydedildi.Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcıların yakınlarını bilgilendirmesi, parolalarını güvenli bir cihaz üzerinden değiştirmesi, bankalarıyla iletişime geçmesi ve dijital delilleri muhafaza ederek yetkili makamlara başvurması istendi.Başkanlık, "Tanıdığınız bir kişinin gerçek hesabından gelen mesaj, her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabilir" uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/siber-guvenlik-kurulu-toplandi-turkiyenin-dijital-egemenlik-stratejisi-gorusuldu-1109908781.html

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siber güvenlik başkanlığı, whatsapp, ios, iphone, hacker, yazılım, mobil yazılım, casus yazılım