Rakam verildi: Asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor?

“Fon krizinin başta sanayi kesimi olmak üzere yarattığı başka sorunlar da var. Her ne kadar 2027’nin şubat ayına kadar Kurumlar Vergisi’ndeki indirim, daha doğrusu normalleşme kararından vazgeçilmemiş olsa da bütçenin zorlandığını şimdiden söyleyebiliriz.

Faizlerdeki gerileme de istenen düzeye ulaşmadı. Özellikle kamu borçları ve kamu maliyesi açısından zor bir dönemden geçiyoruz.”