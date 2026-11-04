https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/rakam-verildi-asgari-ucrete-ne-kadar-zam-bekleniyor-1110104872.html
Rakam verildi: Asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor?
Rakam verildi: Asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor?
Sputnik Türkiye
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Mehmet Kaya, asgari ücrette yüksek bir artış beklemediğini, zammın hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon arasında... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T13:56+0300
2026-11-04T13:56+0300
2026-11-04T13:56+0300
ankara'dan haber ver
radyo
ekonomi
ekonomi muhabirleri derneği (emd)
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
memur
emekli
zam
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var programına konuk olan EMD Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kaya; asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik zam beklentilerini, fon krizinin sanayiye etkilerini ve kamu maliyesindeki görünümü ele aldı.‘Emekliye seyyanen zam masada, vatandaşlık maaşı rafa kalktı’‘Asgari ücret zammı iki enflasyon oranı arasında kalabilir’‘Fon krizi bütçe ve sanayi üzerindeki baskıyı artırıyor’
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Zülfikar Doğan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, ekonomi, ekonomi muhabirleri derneği (emd), asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, memur, emekli, zam
radyo, ekonomi, ekonomi muhabirleri derneği (emd), asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, memur, emekli, zam
Rakam verildi: Asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor?
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Mehmet Kaya, asgari ücrette yüksek bir artış beklemediğini, zammın hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon arasında kalabileceğini söyledi. Emekliler için seyyanen zammın masada olduğunu belirten Kaya, vatandaşlık maaşı planının ise rafa kalktığını aktardı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var programına konuk olan EMD Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kaya; asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik zam beklentilerini, fon krizinin sanayiye etkilerini ve kamu maliyesindeki görünümü ele aldı.
‘Emekliye seyyanen zam masada, vatandaşlık maaşı rafa kalktı’
“Maaş zamları konusunda memurlar için sadece enflasyon farkı ile yetinilmesi söz konusu. O tarafta şu an itibariyle bir hazırlık yok. Ama emekliler için bir düzeltme arayışı var. Öncelikle her yurttaşa verilecek geçim yardımı ile ilgili çalışmalar masadan kalktı gibi. Anımsayacaksınız, ilk başta emeklilerin bir kısmına yaşa göre kademelendirerek vatandaşlık maaşının başlatılmasıydı. Bu emeklilere yapılacak düzenleme içerisinde bu masadan kalktı gibi. Emeklilere seyyanen zam yapılması ana plan. Nasıl bir düzenleme yapılacağını da bütçe üzerinde göreceğiz.”
‘Asgari ücret zammı iki enflasyon oranı arasında kalabilir’
“Gelir politikasına ilişkin açıklamalara ve bütçe verilerine baktığımızda, asgari ücrette çok yüksek bir artış beklenmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları aralık ayında başlayacak. İşçi kesiminin boykotunun ve toplantılara katılmama kararının devam ettiğini varsayarsak artışın hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir düzeyde kalması muhtemel.”
‘Fon krizi bütçe ve sanayi üzerindeki baskıyı artırıyor’
“Fon krizinin başta sanayi kesimi olmak üzere yarattığı başka sorunlar da var. Her ne kadar 2027’nin şubat ayına kadar Kurumlar Vergisi’ndeki indirim, daha doğrusu normalleşme kararından vazgeçilmemiş olsa da bütçenin zorlandığını şimdiden söyleyebiliriz.
Faizlerdeki gerileme de istenen düzeye ulaşmadı. Özellikle kamu borçları ve kamu maliyesi açısından zor bir dönemden geçiyoruz.”