https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/organ-bagisinda-neredeyiz-1110109966.html
Organ bağışında neredeyiz?
Organ bağışında neredeyiz?
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konu başlıklarından biri organ bağışı oldu. Ayan’a konuk olan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:15+0300
2026-11-04T17:15+0300
2026-11-04T17:15+0300
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Organ bağışı, nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşırken bağış oranlarının artırılmasında toplumsal farkındalık da belirleyici rol oynuyor. Beyin ölümü tanısına ilişkin yanlış bilgiler ve hasta yakınlarının yaşadığı tereddütler, organ bağışı sürecinde kafa karışıklığına yol açabiliyor. Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, Türkiye’de organ bağışının durumunu ve beyin ölümüyle ilgili merak edilenleri anlattı. Gül, organ bağışının artırılması için kamu spotları ve kapsamlı bilinçlendirme kampanyalarının önemine dikkat çekti.Prof. Dr. Gül, şöyle anlattı:
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, organ bağışı, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, organ bağışı, yeni̇ şeyler rehberi̇
Organ bağışında neredeyiz?
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konu başlıklarından biri organ bağışı oldu. Ayan’a konuk olan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, organ bağışlarıyla ilgili merak edilenleri aktardı.
Organ bağışı, nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşırken bağış oranlarının artırılmasında toplumsal farkındalık da belirleyici rol oynuyor. Beyin ölümü tanısına ilişkin yanlış bilgiler ve hasta yakınlarının yaşadığı tereddütler, organ bağışı sürecinde kafa karışıklığına yol açabiliyor.
Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, Türkiye’de organ bağışının durumunu ve beyin ölümüyle ilgili merak edilenleri anlattı. Gül, organ bağışının artırılması için kamu spotları ve kapsamlı bilinçlendirme kampanyalarının önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Gül, şöyle anlattı:
“Organ bağışının devlet politikası olarak belirlendiği ülkeler var. Bizim de ülke olarak buna açık olmamız gerekiyor. Bizim bir dayanışma kültürümüz var. burada önemli olan şeylerden biri bazı kafa karışıklıkları. Beyin ölümü süreçlerinde testleri yapan doktorlar bizleriz, hasta yakınları ya hastam uyanırsa kaygısı yaşıyorlar. Aslında kafa karışıklarının sebeplerinden biri de bu. Beyin ölümü tıbbi bir ölümdür, insanları bu konuda aydınlatıyoruz. Ama özellikle prime time denilen zamanlarda kamu spotu ve ciddi kampanyalar gösterilmesi gerekiyor. Beyin ölümü gerçek bir ölümdür. Beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara birçok test uygulayıp bu tanıyı koyuyoruz. Bunlar günler sürebiliyor. Bitkisel hayat denilen bir kavram var, bununla beyin ölümünü karıştırmamak gerekiyor. Beyin ölümünde solunum da kesildiği için o ince çizgiyi bizler tespit ediyoruz”