Organ bağışında neredeyiz?

“Organ bağışının devlet politikası olarak belirlendiği ülkeler var. Bizim de ülke olarak buna açık olmamız gerekiyor. Bizim bir dayanışma kültürümüz var. burada önemli olan şeylerden biri bazı kafa karışıklıkları. Beyin ölümü süreçlerinde testleri yapan doktorlar bizleriz, hasta yakınları ya hastam uyanırsa kaygısı yaşıyorlar. Aslında kafa karışıklarının sebeplerinden biri de bu. Beyin ölümü tıbbi bir ölümdür, insanları bu konuda aydınlatıyoruz. Ama özellikle prime time denilen zamanlarda kamu spotu ve ciddi kampanyalar gösterilmesi gerekiyor. Beyin ölümü gerçek bir ölümdür. Beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara birçok test uygulayıp bu tanıyı koyuyoruz. Bunlar günler sürebiliyor. Bitkisel hayat denilen bir kavram var, bununla beyin ölümünü karıştırmamak gerekiyor. Beyin ölümünde solunum da kesildiği için o ince çizgiyi bizler tespit ediyoruz”