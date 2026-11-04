Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: “Kaya düşmelerinde sıkı denetim şart”

“Bunlar doğal jeolojik olaylar. Kayaçlar zaman içerisinde ayrışıyor ve aşınıyor. Ürgüp’teki kayaçlar aşınmaya karşı son derece zayıf volkanik tüflerdir. Bunlar doğal olarak aşınıyor ve peri bacaları gibi şekiller meydana geliyor. Bazen de insanlar bu aşınmaya kendileri müdahale ediyor. Bu ayrışma ve aşınmanın nihai sonucu çökme veya yıkılmadır. Bu kaçınılmaz bir olaydır. Burada yaşanan olay ise denetimsizlikten kaynaklanıyor. Bu tür yapılar sürekli kontrol edilse, tehlikeli bölgelere ikazlar konulsa bu tür kazalar en aza indirilebilir. Bütünüyle önlemek mümkün değil ama riski azaltmak mümkün.”