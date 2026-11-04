İlhan Uzgel anlattı: Trump topal ördek mi oldu?

Genel olarak Trump’ın kaybedeceğini bekliyordum. Trump’a destek daha da düşecektir. ABD’de birikmiş sıkıntılar zaten vardı Trump’ın getirdiği sıkıntılar da birleşti. Hayatın her alanındaki sıkıntılar katlanarak büyüdü. Temsilciler Meclisi'nin kaybedeceği kesindi ancak Senato bir ihtimaldi o ihtimal de gerçekleştirdi. Trump eskisi kadar Erdoğan'a destek veremeyebilir, biraz sallantıda olabilir. Senato'da Türkiye'ye yönelik eleştiriler artabilir. Bu güne kadar ABD'den bir fayda görmedik bundan sonra da göreceğimize dair bir işaret yok, faydasızlık hali devam edecektir. ABD sistemi başkanını azletmez, o beklenti çok doğru değil. ABD başkanı, devletini temsil eder. Kendi başkanlarına bunu yapmazlar.Trump yaralanır ancak görevden alınmaz. İlişkilerin yapısal boyutu var. ABD, İran dışındaki angajmanını azaltmak istiyor. Sorumluluğu paylaşacaklarını söylediler. Orta Doğu'da sorumluluğu müttefiklerine bırakmak istiyorlar. Yapısal ilişki boyutu Trump gidince de devam eder. Bu strateji Obama döneminde başlamıştı.