https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ilhan-uzgel-anlatti-trump-topal-ordek-mi-oldu-1110113282.html
İlhan Uzgel anlattı: Trump topal ördek mi oldu?
İlhan Uzgel anlattı: Trump topal ördek mi oldu?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Dış Politika Uzmanı ve Akademisyen Prof. Dr. İlhan Uzgel oldu. Uzgel, Trump'ın seçim kaybını ve ABD'de... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T18:55+0300
2026-11-04T18:55+0300
2026-11-04T18:55+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
i̇lhan uzgel
abd
senato
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Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, ABD’de Trump yönetiminin seçimlerde yaşadığı kaybı ve sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkilerini değerlendirdi.Trump’a desteğin daha da düşmesini beklediğini belirten Uzgel, “Trump eskisi kadar Erdoğan’a destek veremeyebilir. Senato’da Türkiye’ye yönelik eleştiriler artabilir” dedi.Uzgel, ABD’nin Orta Doğu politikasında ise Trump sonrasında da değişiklik beklemediğini vurguladı.Dış Politika Uzmanı ve Akademisyen Prof. Dr. İlhan Uzgel, Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı programında ABD’deki seçim sonuçlarını ve Trump yönetiminin geleceğini değerlendirdi.Uzgel şunları söyledi:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, i̇lhan uzgel, abd, senato
mustafa hoş, i̇lhan uzgel, abd, senato
İlhan Uzgel anlattı: Trump topal ördek mi oldu?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Dış Politika Uzmanı ve Akademisyen Prof. Dr. İlhan Uzgel oldu. Uzgel, Trump'ın seçim kaybını ve ABD'de yaşananları canlı yayında anlattı.
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, ABD’de Trump yönetiminin seçimlerde yaşadığı kaybı ve sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkilerini değerlendirdi.
Trump’a desteğin daha da düşmesini beklediğini belirten Uzgel, “Trump eskisi kadar Erdoğan’a destek veremeyebilir. Senato’da Türkiye’ye yönelik eleştiriler artabilir” dedi.
Uzgel, ABD’nin Orta Doğu politikasında ise Trump sonrasında da değişiklik beklemediğini vurguladı.
Dış Politika Uzmanı ve Akademisyen Prof. Dr. İlhan Uzgel, Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı programında ABD’deki seçim sonuçlarını ve Trump yönetiminin geleceğini değerlendirdi.
Genel olarak Trump’ın kaybedeceğini bekliyordum. Trump’a destek daha da düşecektir. ABD’de birikmiş sıkıntılar zaten vardı Trump’ın getirdiği sıkıntılar da birleşti. Hayatın her alanındaki sıkıntılar katlanarak büyüdü. Temsilciler Meclisi'nin kaybedeceği kesindi ancak Senato bir ihtimaldi o ihtimal de gerçekleştirdi. Trump eskisi kadar Erdoğan'a destek veremeyebilir, biraz sallantıda olabilir. Senato'da Türkiye'ye yönelik eleştiriler artabilir. Bu güne kadar ABD'den bir fayda görmedik bundan sonra da göreceğimize dair bir işaret yok, faydasızlık hali devam edecektir. ABD sistemi başkanını azletmez, o beklenti çok doğru değil. ABD başkanı, devletini temsil eder. Kendi başkanlarına bunu yapmazlar.Trump yaralanır ancak görevden alınmaz. İlişkilerin yapısal boyutu var. ABD, İran dışındaki angajmanını azaltmak istiyor. Sorumluluğu paylaşacaklarını söylediler. Orta Doğu'da sorumluluğu müttefiklerine bırakmak istiyorlar. Yapısal ilişki boyutu Trump gidince de devam eder. Bu strateji Obama döneminde başlamıştı.