https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/gokyuzunde-akilalmaz-manzara-tam-14-bin-iz-goruntulendi-1110094706.html

Gökyüzünde akılalmaz manzara: Tam 14 bin iz görüntülendi

Gökyüzünde akılalmaz manzara: Tam 14 bin iz görüntülendi

Sputnik Türkiye

Yeni Zelandalı fotoğrafçı Brendan Larsen'in Taranaki Dağı üzerinde çektiği gece gökyüzü fotoğrafı, yapay zekâ tartışmalarına yol açtı. Yaklaşık 1.400 uyduya... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T08:36+0300

2026-11-04T08:36+0300

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Yeni Zelandalı astrofotoğrafçı Brendan Larsen'in gece gökyüzünde binlerce ışık çizgisinin kesiştiği fotoğrafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntünün gerçek olamayacak kadar sıra dışı olduğunu düşünen çok sayıda kullanıcı, fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiğini iddia etti. Ancak Larsen'in paylaştığı çekim süreci, görüntünün ardında saatler süren bir çalışmanın bulunduğunu ortaya koydu.Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taranaki Dağı üzerinde çekilen fotoğrafta, yaklaşık 1.400 farklı uyduya ait 14 binden fazla hareket izi görülüyor. Ekim ayında yayımlanan görüntü, kısa sürede on milyonlarca kez izlenirken fotoğrafçının sosyal medya hesaplarına yaklaşık 15 bin yeni takipçi kazandırdı.İngiliz The Guardian gazetesinin 4 Kasım tarihli haberine göre 51 yaşındaki Larsen, fotoğrafın yapay zekâ ürünü olmadığını göstermek için çalışmanın nasıl hazırlandığını anlatan bir video da yayımladı.İki saat boyunca 578 fotoğraf çektiLarsen, sıra dışı görüntüyü oluşturmak için 9 Eylül 2026'da, Taranaki Dağı'nın bulunduğu bölgede kamerasını gece gökyüzüne çevirdi. Saat 20.18 ile 22.13 arasında yaklaşık iki saat boyunca devam eden çekimde, her biri sekiz saniyelik pozlamalardan oluşan 578 ayrı fotoğraf kaydetti.Kamera, her pozlamanın ardından iki saniye bekleyerek yeni bir kare çekti. Fotoğrafların her birinde ortalama 25 uydu izi bulunuyordu. Ancak ortaya çıkan görüntünün hazırlanması, çekim sürecinden çok daha uzun sürdü.Larsen, yüzlerce kareyi Adobe Photoshop programında üst üste yerleştirdi. Yıldızları görüntüden tek tek ayıklayarak uyduların hareket izlerini belirginleştirdi. Fotoğrafçının anlatımına göre bu işlem yaklaşık 40 ila 45 saat sürdü.Tek fotoğrafta 14 bin uydu iziOrtaya çıkan görüntüde, Taranaki Dağı'nın üzerinde birbirini kesen binlerce parlak çizgi oluştu. Fotoğrafın en dikkat çekici özelliği ise gökyüzündeki hareketliliğin normal şartlarda insan gözünün algılayamayacağı yoğunlukta görünür hale getirilmesiydi.Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyor: Fotoğrafta 14 bin farklı uydu yer almıyor. Yaklaşık 1.400 uydunun iki saat boyunca çekilen görüntülerde tekrar tekrar beliren hareketleri, 14 binden fazla ışık izi oluşturuyor.Dolayısıyla görüntü, tek bir anda gökyüzünde görülebilecek manzarayı değil, yaklaşık iki saatlik uydu hareketinin tek karede birleştirilmiş halini gösteriyor.Larsen'in fotoğrafında dikkatlerden kaçan başka bir ayrıntı daha bulunuyor. Dağın yamacındaki küçük ışık noktaları, gece karanlığında zirveden inen iki dağcının kafa lambalarına ait.Yapay zeka iddialarına yanıt verdiFotoğrafın gerçekliğine ilişkin şüphelerin kendisini şaşırtmadığını söyleyen Larsen, yapay zekâ teknolojisinin artık gerçek ve üretilmiş görüntüler arasındaki farkı belirlemeyi zorlaştırdığına dikkat çekti.Bu nedenle fotoğrafçı, görüntüyü hazırlarken gerçekleştirdiği işlemleri de kaydetti. Böylece sosyal medyada yayılan yapay zekâ iddialarına çekim ve düzenleme sürecini göstererek yanıt verebildi.Larsen'in çalışması, yalnızca fotoğrafın gerçek olup olmadığı konusunda değil, modern teknolojinin gökyüzünü nasıl değiştirdiği konusunda da tartışma başlattı.Uzay kirliliği giderek büyüyorYaklaşık altı yıldır astrofotoğrafçılıkla ilgilenen Larsen, geçmişte çektiği fotoğraflarda uydulara daha seyrek rastladığını, ancak artık neredeyse her gece gökyüzü fotoğrafında birden fazla uydu izine rastladığını belirtti.Dünya yörüngesinde yaklaşık 16 bin aktif uydu bulunurken görev süresini tamamlamış uydular, roket parçaları ve diğer uzay atıkları da yörüngedeki yoğunluğu artırıyor.Bilim insanları, özellikle alçak Dünya yörüngesindeki uydu sayısının hızla artmasının astronomik gözlemler, ışık kirliliği ve uzay güvenliği açısından yeni sorunlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.Ayrıca kullanım ömrünü tamamlayan uyduların atmosfere girerken yanması sonucu açığa çıkan parçacıkların, atmosferin kimyasal yapısı ve ozon tabakası üzerindeki olası etkileri de araştırılıyor.Fotoğrafın ardındaki asıl mesajLarsen, çalışmasının yalnızca etkileyici bir gökyüzü fotoğrafı olarak değerlendirilmesini istemiyor. Fotoğrafçı, insanların giderek kalabalıklaşan Dünya yörüngesi ve bunun uzun vadeli sonuçları üzerinde düşünmesini amaçlıyor.Uyduların iletişim, navigasyon ve internet erişimi gibi alanlarda önemli hizmetler sağladığını kabul eden Larsen, teknolojik gelişmenin çevresel etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.Yapay zekâ ile üretildiği sanılan fotoğraf, böylece beklenmedik bir tartışmanın merkezine yerleşti: İnsanlığın uzaydaki teknolojik faaliyetleri, Dünya'dan gördüğümüz gece gökyüzünü ne ölçüde değiştiriyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/yapay-zekanin-babasi-hintondan-korkutan-uyari-keske-icat-etmeseydik-1110094269.html

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