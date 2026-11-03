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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/yilmaz-erdogan-kam-davulu-sahnesi-nedeniyle-ozur-diledi-bilgi-eksikligine-dayali-bir-ozensizlik-1110082885.html
Yılmaz Erdoğan, Kam Davulu sahnesi nedeniyle özür diledi: 'Bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik'
Yılmaz Erdoğan, Kam Davulu sahnesi nedeniyle özür diledi: 'Bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Kam Davulu sahnesi nedeniyle özür diledi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında yer alan Kam Davulu sahnesine yönelik tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya geldi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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yılmaz erdoğan, organize i̇şler, türkiye, türk, müzik aleti, müzik, dizi, orijinal dizi, tv dizisi

Yılmaz Erdoğan, Kam Davulu sahnesi nedeniyle özür diledi: 'Bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik'

19:07 03.11.2026
© Fotoğraf : Yılmaz Erdoğan sosyal medyaYılmaz Erdoğan
Yılmaz Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Fotoğraf : Yılmaz Erdoğan sosyal medya
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Kam Davulu sahnesi nedeniyle özür diledi.
Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında yer alan Kam Davulu sahnesine yönelik tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, Kam Davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim. Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum.

Organize İşler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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