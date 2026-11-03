"Trump, İsrail'in nükleer baskısına 'hayır' diyebilecek durumda değil"

“Herkes Trump’ın ağır darbe alacağına emin. Trump bunu unutturmak için ve biraz da topal ördek olunca biraz aşırıya gidebilir diye düşünüyorum. Bir gece yarısı İran’daki Fordo Nükleer Tesisleri’ni vurmuşlardı. O zaman Trump hiçbir senatörden izin almamıştı ve bunun bir savaş olmadığını söylemişti. 29 Ekim’de senatörleri nükleer konusunda bilgilendirdi. Senatör Chris Murphy nükleer savaşın akıl dışı olduğunu söylemişti ve birkaç gün sonra felç geçirdi. Murphy Demokrat bir senatör ve savaşa başından beri karşı. NATO zirvesiyle Türkiye’ye karşı tutumu değişen Lindsey Graham da kalp krizi geçirdi. Amerika rejim değişikliğine giderken senatörler ilginç olaylar yaşıyor. Trump savaşta nükleer kullanıp sivil alt yapıyı vurabilir. Bunun uluslararası hukukta yeri yok ancak beklenen bir şey bu ve daha önce yapmışlardı. Şu anda görüşmeler devam ediyor bir yandan. Doha’da yine diplomatik çaba sürüyor. Bu askeri hareketlilik vurgusu masada biraz daha yüksek bir el sahibi olmak ve caydırıcılık için de vurgulanıyor olabilir ancak bu para harcanıyorsa bir şey olacaktır diye düşünüyoruz. Avrupa buna karşı bir felaket senaryosuna hazırlanıyor. İsrail’in ABD üzerindeki nükleer baskısını biliyoruz. Nükleer gücünün olmadığını söyleyen ancak olduğunu bildiğimiz İsrail kendisi kullanmak istemiyor. Trump bu baskıya ‘hayır’ diyebilecek durumda değil. Seçimleri kaybederse nükleer kullanma kararı verebilir. Herkes bir felaket senaryosu bekliyor. ABD nükleeri daha önce kullanmıştı. İran, ‘nükleeri enerji amacıyla kullanıyoruz nükleer silah sahibi değiliz’ demişti. Ancak İran da kendisini korumak için nükleer silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor”