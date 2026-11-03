Prof. Konuk, Kozinoğlu’nun raporunu madde madde anlattı: “Bu miktar öldürür”
21:50 03.11.2026 (güncellendi: 21:52 03.11.2026)
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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, saç, tırnak ve dokulardaki antimon miktarının normal maruziyet düzeylerini aştığını, bunun uzun süreli maruziyete işaret ettiğini ve ölüme neden olacak miktarda olduğunu söyledi.
Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesi, toksikoloji açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, saç, tırnak ve dokularda tespit edilen antimon miktarlarının normal maruziyet düzeylerinin üzerinde olduğunu belirterek, bunun uzun süreli maruziyete işaret edebileceğini söyledi. Konuk, antimonun kalp ritmi üzerinde de etkili olabileceğini ifade etti.
Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programına konuk olan Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, antimonun kullanım alanlarını, vücuda giriş yollarını ve toksikolojik etkilerini değerlendirdi.
Antimon birçok endüstriyel alanda kullanılıyor
Antimonun mikroelektronikten kuantum sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılan bir madde olduğunu belirten Konuk, geçmişte veteriner tıbbında ve göz tedavisinde de kullanıldığını söyledi.
Konuk şunları söyledi:
“Antimonu biz endüstrinin çok değişik alanlarında kullanıyoruz. Bununla beraber özellikle mikroelektronikte oldukça fazla miktarda kullanılan bir sistem. İşleri kolaylaştırıyor. Kuantum sistemlerinde çok fazla miktarda kullanılıyor. Kabloların etrafını izolasyon etme işleminde vesaire bunlar çok fazla miktarda kullanılıyor. Aslında ilk kullanımları veteriner tıbbında, hayvanların değişik hastalıklarına yönelik olarak da antimon kullanılmış.”
“Antimon vücuda teneffüs yoluyla girebilir”
Antimonun insan vücuduna farklı yollarla ulaşabileceğini belirten Konuk, özellikle endüstriyel ortamlarda toz hâlindeki antimonun solunum yoluyla alınabileceğini şu sözlerle anlattı:
“Farkına varılmadan, endüstriyel ortamlarda antimon toz hâlindeyken vücuda esas itibarıyla teneffüs yoluyla bulaşan bir madde. Gıdaların içerisinde de bulaş yoluyla, doğal şartlarda bu endüstriyel bölgelerde etrafta yetiştirilen sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan yenilmesi sırasında vücuda rahat bir şekilde girebilir.”
“Bir insanın ölümüne neden olabilecek kadar yüksek”
Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konuk, açıklanan miktarların normal maruziyet düzeylerinin üzerinde olduğunu belirtti.
Prof. Konuk, Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra yeniden yapılan Adli Tıp incelemesinde çıkan antimon miktarının bir insanı öldürüp öldürmeyeceğine ilişkin soruya ise “Evet, bir insanın ölümüne neden olabilecek kadar yüksek” yanıtını verdi.
Konuk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu söylediğimiz değerlerin çok altında olması gerekiyor. Normal bulaş yollarıyla, yaşadığımız ortamda bizim vücudumuza girmesi oldukça düşük konsantrasyonda.”
“Uzun süreli bir maruziyetle bu kadar birikim olabilir”
Antimonun kemik, tırnak, saç ve yağ dokusunda birikebildiğini belirten Konuk, örneklerde tespit edilen miktarların uzun süreli maruziyet ihtimalini düşündürdüğünü söyledi.
Konuk şunları söyledi:
“Yumuşak, böyle sabunlaşmış dokularda özellikle yağ dokusunu bana anımsatıyor. O yağ dokularının içerisinde birikiyorlar ve uzun süreli bir maruziyet neticesinde ancak bu kadar birikimin olabileceğini ben düşünüyorum. Çok kısa dönemde akut antimon zehirlenmesinden ziyade öyle olabileceğini düşünüyorum. Benim tahminim, uzun süreli bir maruziyetle bunların o dokulara gitmesi ve oraya yerleşmesi. Çünkü yani bir anda verilirse o verilen maddelerin kemik dokuya kadar gitmesi, tırnağa, saça kadar gitmesi bence mümkün olmaz.”
“Antimon kalp ritmiyle ilgili problemlere yol açabilir”
Antimonun kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Konuk, kalp ritminde ortaya çıkabilecek bozuklukların kalbin durmasıyla ilgili sorunlara neden olabileceğini ifade etti.
Konuk, “O aritmi durumu zaten kalbin durmasıyla ilgili bazı problemleri ortaya çıkarabilir” dedi.
Toprakta antimon bulunmaması ne anlatıyor?
Prof. Konuk, Kaşif Kozinoğlu’nun mezarındaki topraktan alınan numunelerde antimon bulunmamasıyla ilgiliyse, “Vücudun değişik bölgelerindeki birikimine bakacak olursak merhum hayattayken buna maruz kalmış. Yani defnedildikten sonra yaşanan bir durum değil” dedi.