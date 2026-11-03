https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/prof-konuk-kozinoglunun-raporunu-madde-madde-anlatti-bu-miktar-oldurur-1110085548.html

Prof. Konuk, Kozinoğlu’nun raporunu madde madde anlattı: “Bu miktar öldürür”

Prof. Konuk, Kozinoğlu’nun raporunu madde madde anlattı: “Bu miktar öldürür”

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, saç... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T21:50+0300

2026-11-03T21:50+0300

2026-11-03T21:52+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesi, toksikoloji açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, saç, tırnak ve dokularda tespit edilen antimon miktarlarının normal maruziyet düzeylerinin üzerinde olduğunu belirterek, bunun uzun süreli maruziyete işaret edebileceğini söyledi. Konuk, antimonun kalp ritmi üzerinde de etkili olabileceğini ifade etti.Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programına konuk olan Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, antimonun kullanım alanlarını, vücuda giriş yollarını ve toksikolojik etkilerini değerlendirdi.Antimon birçok endüstriyel alanda kullanılıyorAntimonun mikroelektronikten kuantum sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılan bir madde olduğunu belirten Konuk, geçmişte veteriner tıbbında ve göz tedavisinde de kullanıldığını söyledi.Konuk şunları söyledi:“Antimon vücuda teneffüs yoluyla girebilir”Antimonun insan vücuduna farklı yollarla ulaşabileceğini belirten Konuk, özellikle endüstriyel ortamlarda toz hâlindeki antimonun solunum yoluyla alınabileceğini şu sözlerle anlattı:“Bir insanın ölümüne neden olabilecek kadar yüksek”Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konuk, açıklanan miktarların normal maruziyet düzeylerinin üzerinde olduğunu belirtti.Prof. Konuk, Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra yeniden yapılan Adli Tıp incelemesinde çıkan antimon miktarının bir insanı öldürüp öldürmeyeceğine ilişkin soruya ise “Evet, bir insanın ölümüne neden olabilecek kadar yüksek” yanıtını verdi.Konuk sözlerini şöyle sürdürdü:“Uzun süreli bir maruziyetle bu kadar birikim olabilir”Antimonun kemik, tırnak, saç ve yağ dokusunda birikebildiğini belirten Konuk, örneklerde tespit edilen miktarların uzun süreli maruziyet ihtimalini düşündürdüğünü söyledi.Konuk şunları söyledi:“Antimon kalp ritmiyle ilgili problemlere yol açabilir”Antimonun kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Konuk, kalp ritminde ortaya çıkabilecek bozuklukların kalbin durmasıyla ilgili sorunlara neden olabileceğini ifade etti.Konuk, “O aritmi durumu zaten kalbin durmasıyla ilgili bazı problemleri ortaya çıkarabilir” dedi.Toprakta antimon bulunmaması ne anlatıyor?Prof. Konuk, Kaşif Kozinoğlu’nun mezarındaki topraktan alınan numunelerde antimon bulunmamasıyla ilgiliyse, “Vücudun değişik bölgelerindeki birikimine bakacak olursak merhum hayattayken buna maruz kalmış. Yani defnedildikten sonra yaşanan bir durum değil” dedi.

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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