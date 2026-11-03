Nükleer kriz kapıda! Türkiye nasıl etkilenir?
17:54 03.11.2026 (güncellendi: 17:55 03.11.2026)
bölgenin kalbi
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Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD ve İsrail’in İran karşısında istedikleri politik hedeflere ulaşamadığını belirterek, çatışmanın daha yıkıcı bir aşamaya taşınması ihtimalini değerlendirdi. Olçar, nükleer silah kullanımının Türkiye açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında konuşan Askeri Stratejist Kemal Olçar, İran’ın nükleer kapasitesi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve ABD’nin askerî seçenekleri üzerinden çatışmanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İsrail ve ABD, İran özelinde oldukça sıkışmış vaziyette”
ABD ve İsrail’in İran karşısında istedikleri sonuçları elde edemediğini belirten Olçar, özellikle nükleer tesislere yönelik saldırıların İran’ın üretim kapasitesini ortadan kaldırmadığını söyledi:
“Özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İran özelinde oldukça sıkışmış vaziyetteler. Yani istedikleri hiçbir politik hedefi ele geçmedi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri birkaç şey üzerine odaklanıyor. Bunlardan bir tanesi nükleer kapasitenin ortadan kalkmasıyla ilgili. Fakat baktılar, gördüler ki ne Fordo’nun ne Natanz’ın ortadan kaldırılması İran’ın nükleer kapasitesini, en azından üretim kapasitesini ortadan kaldırmamış. Kazmanın 100 metre ya da daha fazla derinliklerinde bu faaliyet devam ediyor.”
Olçar, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de İran açısından kritik bir başlık hâline geldiğini ve mevcut durumdan çıkışın kolay görünmediğini ifade etti.
“Sıkışıklıktan çıkmanın iki yolu var”
İran, ABD ve İsrail arasındaki mevcut durumdan çıkış için iki ihtimal bulunduğunu belirten Olçar, bunlardan ilkinin müzakere ve karşılıklı tavizler olduğunu söyledi:
“Bu sıkışıklıktan çıkmanın iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi masaya oturacaklar; her iki tarafta, İran’da, ABD’de, İsrail’de karşılıklı tavizler vermek suretiyle meselenin içinden çıkacaklar. Fakat iki taraf için de yenilgi gibi gözüküyor ki İran tarafından daha da büyük bir zafer gibi algılanabilir. Böyle bir risk de var.”
Olçar, ikinci seçeneğin ise çok daha yıkıcı askerî imkânların devreye sokulması olduğunu belirtti.
“Nükleer bomba kullanılırsa Türkiye de etkilenecek”
ABD’nin konvansiyonel silahlarının yanı sıra nükleer seçeneklerinin de bulunduğunu belirten Olçar, nükleer silah kullanımının siyasi, insani ve bölgesel sonuçlarına dikkat çekti.
Olçar şunları söyledi:
“Nükleer bombalar var. Nükleer bomba kullanırsan ne olur? İstedikleri sonuca ulaşırlar mı? Evet, kısmen ulaşırlar. Eğer stratejik atom bombası tetik bombasından bombaladıklarında ki bu, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının 20-30 kat daha fazla gücünü içeren bir bomba. Bunu attıklarında bir sürü hem siyasi hem insani hem de bölgesel sonuçları olacak. Buralar Türkiye’ye çok yakın bölgeler.”
Nükleer saldırıların ardından ortaya çıkabilecek radyoaktif serpintilerin Türkiye’yi de etkileyebileceğini vurgulayan Olçar, şöyle konuştu:
“Serpintilerle ya da bulut taşıma sistemleriyle bunların radyoaktif etkileri Türkiye’yi kaçınılmaz bir şekilde etkileyecektir. Bununla baş etmeleri çok kolay gibi gözükmüyor.”
“Taktik bombalar da yeraltı tesislerine bir şey yapmaz”
İran’ın yeraltındaki nükleer tesislerinin hedef alınması konusunda taktik nükleer silahların etkisini de değerlendiren Olçar, bu silahların söz konusu tesisleri etkisiz hâle getiremeyeceğini savundu.
Olçar, “Taktik bombalar da o yeraltı tesislerine bir şey yapmaz. Nükleer bomba kullanarak hem o granit tabakayı ortadan kaldırmak, hem nükleer silah üretemeyecek hale getirmek hem de İran'ı masada teslim olmuş vaziyette, perişan bir şekilde her türlü isteği yerine getirecek hale getirmeyi hedefliyorlar” dedi.