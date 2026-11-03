https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nukleer-kriz-kapida-turkiye-nasil-etkilenir-1110079749.html

Nükleer kriz kapıda! Türkiye nasıl etkilenir?

Nükleer kriz kapıda! Türkiye nasıl etkilenir?

Sputnik Türkiye

Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD ve İsrail’in İran karşısında istedikleri politik hedeflere ulaşamadığını belirterek, çatışmanın daha yıkıcı bir aşamaya... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T17:54+0300

2026-11-03T17:54+0300

2026-11-03T17:55+0300

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında konuşan Askeri Stratejist Kemal Olçar, İran’ın nükleer kapasitesi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve ABD’nin askerî seçenekleri üzerinden çatışmanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“İsrail ve ABD, İran özelinde oldukça sıkışmış vaziyette”ABD ve İsrail’in İran karşısında istedikleri sonuçları elde edemediğini belirten Olçar, özellikle nükleer tesislere yönelik saldırıların İran’ın üretim kapasitesini ortadan kaldırmadığını söyledi:Olçar, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de İran açısından kritik bir başlık hâline geldiğini ve mevcut durumdan çıkışın kolay görünmediğini ifade etti.“Sıkışıklıktan çıkmanın iki yolu var”İran, ABD ve İsrail arasındaki mevcut durumdan çıkış için iki ihtimal bulunduğunu belirten Olçar, bunlardan ilkinin müzakere ve karşılıklı tavizler olduğunu söyledi:Olçar, ikinci seçeneğin ise çok daha yıkıcı askerî imkânların devreye sokulması olduğunu belirtti.“Nükleer bomba kullanılırsa Türkiye de etkilenecek”ABD’nin konvansiyonel silahlarının yanı sıra nükleer seçeneklerinin de bulunduğunu belirten Olçar, nükleer silah kullanımının siyasi, insani ve bölgesel sonuçlarına dikkat çekti.Olçar şunları söyledi:Nükleer saldırıların ardından ortaya çıkabilecek radyoaktif serpintilerin Türkiye’yi de etkileyebileceğini vurgulayan Olçar, şöyle konuştu:“Taktik bombalar da yeraltı tesislerine bir şey yapmaz”İran’ın yeraltındaki nükleer tesislerinin hedef alınması konusunda taktik nükleer silahların etkisini de değerlendiren Olçar, bu silahların söz konusu tesisleri etkisiz hâle getiremeyeceğini savundu.Olçar, “Taktik bombalar da o yeraltı tesislerine bir şey yapmaz. Nükleer bomba kullanarak hem o granit tabakayı ortadan kaldırmak, hem nükleer silah üretemeyecek hale getirmek hem de İran'ı masada teslim olmuş vaziyette, perişan bir şekilde her türlü isteği yerine getirecek hale getirmeyi hedefliyorlar” dedi.

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