https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nariskin-rusya-halklarinin-tarihini-somurgecilikle-aciklamak-absurt-1110082589.html

Narışkin: Rusya halklarının tarihini sömürgecilikle açıklamak absürt

Narışkin: Rusya halklarının tarihini sömürgecilikle açıklamak absürt

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Rusya halkları arasındaki ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü üzerinden açıklama girişimlerini... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:59+0300

2026-11-03T18:59+0300

2026-11-03T18:59+0300

dünya

sergey narışkin

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

rusya

avrupa

sömürgecilik

rusya güvenlik konseyi

roscongress vakfı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578136_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e308b9a2f3263c387cfbc58d55e55965.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü ve Rus Tarih Kurumu Başkanı Sergey Narışkin, “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası kapsamında düzenlenen, Rusya halklarının birliğinin tarihsel temellerine ilişkin yuvarlak masa toplantısında konuştu.Narışkin, “Ülkemizdeki halklar arası ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü penceresinden sunma girişimleri düpedüz acınası ve absürt görünüyor” dedi.Bu girişimlerin Avrupa’daki bazı elitlerin yaklaşımından kaynaklandığını belirten Narışkin, “Bunun tek açıklamasını, sözde Avrupalı elitlerin bir bölümünün uzun zamandır benimsediği, kendi devletlerinin yüzyıllar boyunca sergilediği kusurlarla Rusya’yı suçlamaya dayanan ikiyüzlü ve gerçeğe aykırı yöntemde görüyorum” ifadelerini kullandı.Narışkin, bu nedenle profesyonel tarihçilerin Rusya halklarının ortak başarılarını, yüzyıllar boyunca birbirlerine sundukları yardım ve dayanışmayı anlatmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.Rusya halklarının birliğini güçlendirmeyi amaçlayan “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası, 2-8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesi uyarınca her yıl gerçekleştirilen etkinliklerin koordinasyonunu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği, organizasyonunu ise Roscongress Vakfı yürütüyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey narışkin, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, avrupa, sömürgecilik, rusya güvenlik konseyi, roscongress vakfı