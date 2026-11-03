https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nariskin-rusya-halklarinin-tarihini-somurgecilikle-aciklamak-absurt-1110082589.html
Narışkin: Rusya halklarının tarihini sömürgecilikle açıklamak absürt
Narışkin: Rusya halklarının tarihini sömürgecilikle açıklamak absürt
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Rusya halkları arasındaki ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü üzerinden açıklama girişimlerini... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:59+0300
2026-11-03T18:59+0300
2026-11-03T18:59+0300
dünya
sergey narışkin
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
rusya
avrupa
sömürgecilik
rusya güvenlik konseyi
roscongress vakfı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü ve Rus Tarih Kurumu Başkanı Sergey Narışkin, “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası kapsamında düzenlenen, Rusya halklarının birliğinin tarihsel temellerine ilişkin yuvarlak masa toplantısında konuştu.Narışkin, “Ülkemizdeki halklar arası ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü penceresinden sunma girişimleri düpedüz acınası ve absürt görünüyor” dedi.Bu girişimlerin Avrupa’daki bazı elitlerin yaklaşımından kaynaklandığını belirten Narışkin, “Bunun tek açıklamasını, sözde Avrupalı elitlerin bir bölümünün uzun zamandır benimsediği, kendi devletlerinin yüzyıllar boyunca sergilediği kusurlarla Rusya’yı suçlamaya dayanan ikiyüzlü ve gerçeğe aykırı yöntemde görüyorum” ifadelerini kullandı.Narışkin, bu nedenle profesyonel tarihçilerin Rusya halklarının ortak başarılarını, yüzyıllar boyunca birbirlerine sundukları yardım ve dayanışmayı anlatmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.Rusya halklarının birliğini güçlendirmeyi amaçlayan “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası, 2-8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesi uyarınca her yıl gerçekleştirilen etkinliklerin koordinasyonunu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği, organizasyonunu ise Roscongress Vakfı yürütüyor.
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sergey narışkin, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, avrupa, sömürgecilik, rusya güvenlik konseyi, roscongress vakfı
sergey narışkin, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya, avrupa, sömürgecilik, rusya güvenlik konseyi, roscongress vakfı
Narışkin: Rusya halklarının tarihini sömürgecilikle açıklamak absürt
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Rusya halkları arasındaki ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü üzerinden açıklama girişimlerini “acınası ve absürt” olarak nitelendirdi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü ve Rus Tarih Kurumu Başkanı Sergey Narışkin, “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası kapsamında düzenlenen, Rusya halklarının birliğinin tarihsel temellerine ilişkin yuvarlak masa toplantısında konuştu.
Narışkin, “Ülkemizdeki halklar arası ilişkilerin tarihini kolonyal sömürü penceresinden sunma girişimleri düpedüz acınası ve absürt görünüyor” dedi.
Bu girişimlerin Avrupa’daki bazı elitlerin yaklaşımından kaynaklandığını belirten Narışkin, “Bunun tek açıklamasını, sözde Avrupalı elitlerin bir bölümünün uzun zamandır benimsediği, kendi devletlerinin yüzyıllar boyunca sergilediği kusurlarla Rusya’yı suçlamaya dayanan ikiyüzlü ve gerçeğe aykırı yöntemde görüyorum” ifadelerini kullandı.
Narışkin, bu nedenle profesyonel tarihçilerin Rusya halklarının ortak başarılarını, yüzyıllar boyunca birbirlerine sundukları yardım ve dayanışmayı anlatmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Rusya halklarının birliğini güçlendirmeyi amaçlayan “Rusya Halkları” Uluslararası Haftası, 2-8 Kasım tarihlerinde ülke genelinde düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesi uyarınca her yıl gerçekleştirilen etkinliklerin koordinasyonunu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği, organizasyonunu ise Roscongress Vakfı yürütüyor.