“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez” dedi. Uçum, “Bu sistem 8 yıldır devrede. 8 yıl bile çok önemli bir mesafe kat edildi. Sistemin oturması için 4-5 döneme ihtiyaç var. Biz daha 2. dönemdeyiz.” İfadelerini kullandı. Uygulama sorunlarının çok fazla olduğunu ve Anayasal esasların güçlendirilmesi gereken yönleri olduğunu belirten Uçum, yeni Anayasa’nın biraz da bu sistemin ihtiyacı olduğunu belirtti. Uçum, “Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez. Bunu deyince sen halkın yerine karar mı veriyorsun diyecekler” dedi. Mehmet Uçum ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme dönmek için pratik olarak bir şeyler yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Parlamenter sistem için oy istenecek. Meclis çoğunluğu sağlayacak. Referanduma gidilecek. Halktan o anayasa değişikliği için oy istenecek. Parlamenter sistem için oylama yapılacak. Bunların hepsini yapmak zaten mümkün değil” açıklamasında bulundu.”