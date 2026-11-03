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Mehmet Uçum: Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez
Mehmet Uçum: Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un parlamenter sistem... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T16:09+0300
2026-11-03T16:09+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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mehmet uçum
meclis
parlamenter sistem
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden parlamenter sisteme dönmesinin mümkün olmadığını savundu. Sistemin 8 yıldır uygulandığını belirten Uçum, yeni Anayasa’nın da mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Uçum, parlamenter sisteme dönüş için cumhurbaşkanlığı seçimi, Meclis çoğunluğu ve referandum gibi bir dizi aşamanın gerektiğini belirterek, bunun pratikte mümkün olmadığını ifade etti.Okan Aslan, Mehmet Uçum’un açıklamalarını Gün Ortası programında şöyle aktardı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, mehmet uçum, meclis, parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi
radyo sputnik, radyo, radyo, mehmet uçum, meclis, parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi

Mehmet Uçum: Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez

16:09 03.11.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un parlamenter sistem açıklaması oldu. Aslan, Mehmet Uçum’un ‘Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez’ açıklamasını aktardı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden parlamenter sisteme dönmesinin mümkün olmadığını savundu. Sistemin 8 yıldır uygulandığını belirten Uçum, yeni Anayasa’nın da mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.
Uçum, parlamenter sisteme dönüş için cumhurbaşkanlığı seçimi, Meclis çoğunluğu ve referandum gibi bir dizi aşamanın gerektiğini belirterek, bunun pratikte mümkün olmadığını ifade etti.
Okan Aslan, Mehmet Uçum’un açıklamalarını Gün Ortası programında şöyle aktardı:
“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez” dedi. Uçum, “Bu sistem 8 yıldır devrede. 8 yıl bile çok önemli bir mesafe kat edildi. Sistemin oturması için 4-5 döneme ihtiyaç var. Biz daha 2. dönemdeyiz.” İfadelerini kullandı. Uygulama sorunlarının çok fazla olduğunu ve Anayasal esasların güçlendirilmesi gereken yönleri olduğunu belirten Uçum, yeni Anayasa’nın biraz da bu sistemin ihtiyacı olduğunu belirtti. Uçum, “Türkiye parlamenter sisteme geri dönemez. Bunu deyince sen halkın yerine karar mı veriyorsun diyecekler” dedi. Mehmet Uçum ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme dönmek için pratik olarak bir şeyler yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Parlamenter sistem için oy istenecek. Meclis çoğunluğu sağlayacak. Referanduma gidilecek. Halktan o anayasa değişikliği için oy istenecek. Parlamenter sistem için oylama yapılacak. Bunların hepsini yapmak zaten mümkün değil” açıklamasında bulundu.”
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