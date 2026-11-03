https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kademeli-emeklilikten-kimler-yararlanacak-1110082357.html

Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak?

Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit oldu. Koçyiğit, kademeli emeklilikle ilgili verdikleri kanun... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:57+0300

2026-11-03T18:57+0300

2026-11-03T18:57+0300

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kademeli emeklilik için Meclis’e sundukları kanun teklifinin ayrıntılarını anlattı. EYT düzenlemesinin 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası işe başlayanlar arasında büyük bir eşitsizlik yarattığını belirten Koçyiğit, emeklilikte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kaynak bulunduğunu savundu. Koçyiğit, “Kaynak yok değil, bir tercih durumundan bahsediyoruz” dedi.DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı programında kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.1999 yılında emeklilik sisteminde yapılan değişiklikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun ortaya çıktığını belirten Koçyiğit, 2023 yılında yapılan düzenlemenin ise 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsadığını hatırlattı.Bu düzenlemenin bir gün arayla işe başlayan çalışanlar arasında ciddi bir eşitsizlik yarattığını söyleyen Koçyiğit, “Diyelim ki 8 Eylül 1999'da işe girdiniz ya da 7 Eylül'de başladınız. EYT'li oldunuz ve yeni çıkan yasadan faydalanıp emekli olabildiniz. Ama 9 Eylül 1999'da işe girdiyseniz prim gün sayınızı doldursanız ve diğer bütün koşulları sağlasanız bile emekli olmak için ekstra beklemek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin 17 yıl bekliyorsunuz” dedi.“Bir gün önce işe başlayan emekli oldu, bir gün sonra başlayan yıllarca bekleyecek”EYT düzenlemesinin geriye dönük uygulanmasının anayasal açıdan da sorunlu olduğunu savunan Koçyiğit, bir günlük farkın çalışanların emeklilik hakkını yıllarca ertelediğini ifade etti.Kendisinin de EYT kapsamında olduğunu belirten Koçyiğit, “Ben 1998'de işe girdiğim halde EYT'liydim, ta ki yasa çıkıncaya kadar. Bir gün önce işe başladığı için emekli olabildi, bir gün sonra işe başladığı için emekli olamadı ve yıllarca da emekli olamayacak. Bu çok büyük bir hak kaybı ve mağduriyet” diye konuştu.DEM Parti olarak sundukları kanun teklifinin bu adaletsizliği ortadan kaldırmayı amaçladığını belirten Koçyiğit, çalışanların emeklilik koşullarının kademeli biçimde düzenlenmesini istediklerini söyledi.“Fonlarda çaldırdığınız paraların bir kısmını geri alın”Kademeli emeklilik düzenlemesinde kaynak tartışmasına da değinen Koçyiğit, hükümetin bütçe yetersizliğini gerekçe gösterebileceğini belirterek fon vurgununu gündeme getirdi.Koçyiğit, “Biz de diyoruz ki o fonlarda çaldırdığınız paraların bir kısmını alırsanız yeniden hızlı bir şekilde bu süreçte mağdur ettiğiniz insanları ve hatta şu anda mevcut emeklilerin koşullarını da oldukça iyileştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.“Tercih faizden ve sermayeden yana”Emeklilik maaşlarının ve asgari ücretin artırılması için kaynak bulunabileceğini savunan Koçyiğit, bütçe tercihlerinin emekçilerden yana yapılmadığını söyledi.Koçyiğit, “Sadece faize ayırdıkları parayı biraz kısmış olsalardı emeklileri finanse edecek, emeklilik maaşlarını ve asgari ücreti yukarıya çekecek bir gelire zaten sahip oluyoruz. Kaynak yok değil, bir tercih durumundan bahsediyoruz” dedi.Hükümetin toplumcu ve halkçı bir yaklaşım benimsemesi halinde emeklilerin koşullarının kısa sürede iyileştirilebileceğini öne süren Koçyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:“Ne yazık ki tercih faizden yana, sermayeden yana ama işçiye, ücretliye, emekliye gelince ısrarla ‘kaynak yok’ deniliyor. Hükümet toplumcu, halkçı bir yaklaşım sergilese bütün bunları bir yıl içerisinde düzeltebilir. Sadece çalıp çırpmanın ve faizin önüne geçseler inanın ki iki Türkiye'yi besleyecek kaynak var bu ülkede. Hiç öyle kaynak sorunu olan bir ülke değiliz.”

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2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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