https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/finans-muhendisi-candas-atalay-altinda-4-bin-dolarin-alti-en-kotu-senaryoyu-gundeme-getirebilir-1110066674.html

Finans Mühendisi Candaş Atalay: “Altında 4 bin doların altı en kötü senaryoyu gündeme getirebilir”

Finans Mühendisi Candaş Atalay: “Altında 4 bin doların altı en kötü senaryoyu gündeme getirebilir”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Finans Mühendisi Candaş Atalay oldu. Altın fiyatlarında 4 bin dolar... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T10:26+0300

2026-11-03T10:26+0300

2026-11-03T10:26+0300

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Altın fiyatlarının seyrini değerlendiren Finans Mühendisi Candaş Atalay, ekim ayının değerli metal açısından zor geçtiğini söyledi. Küresel likidite koşulları, yapay zeka yatırımları, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentilerinin altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Finans Mühendisi Candaş Atalay, özellikle 4 bin dolar ve 4 bin 600 dolar seviyelerine dikkat çekti.Atalay, şöyle konuştu:'Yapay zeka altına gidecek paranın önünde set oluşturuyor'Atalay, yatırımcıların son dönemde kaynaklarını yapay zeka, veri merkezi ve teknoloji yatırımlarına yönlendirmesinin altına olan ilgiyi sınırladığını belirtti:'Kuyumculuk talebini göz ardı etmemek gerekiyor'Atalay, altın piyasasında kuyumculuk sektöründen gelen talebin de önemli bir belirleyici olduğunu söyledi:'4 bin doların altında cehennemin kapıları açılabilir'Atalay, ons altında 4 bin dolar seviyesinin hem psikolojik hem de piyasa dinamikleri açısından kritik olduğunu belirtti:'4 bin 600 doların üzeri 5 bin 300 doların kapısını aralayabilir'Atalay, yukarı yönlü senaryoda ise 4 bin 600 dolar seviyesini işaret etti:'Altının güçlü yükselişi için henüz erken'Atalay, jeopolitik gelişmelerin ve ABD’deki ekonomik göstergelerin de altının yönü açısından izlenmesi gerektiğini söyledi:

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2026

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