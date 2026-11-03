Finans Mühendisi Candaş Atalay: “Altında 4 bin doların altı en kötü senaryoyu gündeme getirebilir”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Finans Mühendisi Candaş Atalay oldu. Altın fiyatlarında 4 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Atalay, “Kasım ayı boyunca 4 bin doların altında bir kapanış olursa altın için en kötü senaryoyu konuşmaya başlayabiliriz” dedi.
Altın fiyatlarının seyrini değerlendiren Finans Mühendisi Candaş Atalay, ekim ayının değerli metal açısından zor geçtiğini söyledi. Küresel likidite koşulları, yapay zeka yatırımları, jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentilerinin altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Finans Mühendisi Candaş Atalay, özellikle 4 bin dolar ve 4 bin 600 dolar seviyelerine dikkat çekti.
Atalay, şöyle konuştu:
“Ekim ayı altın için oldukça zor geçen bir ay oldu. Çünkü altının başa çıkması gereken oldukça fazla problemin biriktiği bir dönemi geride bıraktık. Sadece faiz artırımından bahsetmiyorum. Tüm dünyayı saran bir likidite krizi ve bunun olası etkileri de altın üzerinde karşımıza çıkan bir durum. Özellikle cuma günü yaşanan dramatik düşüş son derece önemliydi. ABD tarafında teknoloji hisselerinde yaşanan sert geri çekilmeler ciddi bir likidite açığı ortaya çıkardı. Altın da likiditeye çevrilebilir varlıklar arasında güvenli liman rolünü oynayarak bir fonksiyon yerine getirdi. Ancak bu durum fiyatlarda geri çekilmeye yol açtı.”
'Yapay zeka altına gidecek paranın önünde set oluşturuyor'
Atalay, yatırımcıların son dönemde kaynaklarını yapay zeka, veri merkezi ve teknoloji yatırımlarına yönlendirmesinin altına olan ilgiyi sınırladığını belirtti:
“Altının çözmesi gereken çok fazla problem var. Bunların başında yapay zeka geliyor. Çünkü yapay zeka bir süredir altına gitmesi gereken paranın önündeki en büyük seti oluşturuyor. Dünya genelindeki birçok yatırımcı, başta hisse senetleri olmak üzere tahviller, kripto varlıklar ve kıymetli metaller için ayıracağı kaynakları bir süredir yapay zeka, veri merkezi, çip ve uzay teknolojilerine yönlendiriyor. Bu da altının likiditeye ulaşması noktasında ciddi bir engel oluşturuyor.”
'Kuyumculuk talebini göz ardı etmemek gerekiyor'
Atalay, altın piyasasında kuyumculuk sektöründen gelen talebin de önemli bir belirleyici olduğunu söyledi:
“Kuyumculuk sektörünü yabana atmamak lazım. Dünyada yılda topraktan yaklaşık 4 bin 300 ton altın çıkıyor. Son iki yılı hesaba katmazsak, iki yıl öncesine kadar bunun yaklaşık yüzde 50’sinin kuyumculuk sektörünün talebiyle karşılandığını görüyorduk. Dolayısıyla kuyumculuk talebi altın açısından hâlâ önemli başlıklardan biri.”
'4 bin doların altında cehennemin kapıları açılabilir'
Atalay, ons altında 4 bin dolar seviyesinin hem psikolojik hem de piyasa dinamikleri açısından kritik olduğunu belirtti:
“4 bin dolar sınırı hem psikolojik eşik olması hem de genel parasal dinamiklerin yönlenmesi bakımından son derece kritik. Kasım ayı boyunca 4 bin doların altında bir kapanış olursa altın için en kötüyü konuşmaya başlayabiliriz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, ‘Altında cehennemin kapıları açılabilir’ senaryosu bu kritik eşikte gerçekleşebilir. Fed’den aralık ayında bir faiz artışı daha görürsek altın için en kötü senaryoyla karşılaşabiliriz. Benim için 3 bin 200 dolara kadar bir geri çekilme şaşırtıcı olmaz.”
'4 bin 600 doların üzeri 5 bin 300 doların kapısını aralayabilir'
Atalay, yukarı yönlü senaryoda ise 4 bin 600 dolar seviyesini işaret etti:
“Diğer taraftan 4 bin 600 dolar seviyesi son derece kritik. Kasım ayı sonunda 4 bin 600 doların üzerinde bir yerde kapanabilirsek, 2027 için 5 bin 300 doların kapıları aralanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu ay benim için biraz yön bulma ve karar aşaması olarak geçecek. 4 bin dolar kritik seviyesi ile 4 bin 600 dolar bandı arasında altının yön bulma çabasıyla geçireceğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum.”
'Altının güçlü yükselişi için henüz erken'
Atalay, jeopolitik gelişmelerin ve ABD’deki ekonomik göstergelerin de altının yönü açısından izlenmesi gerektiğini söyledi:
“Altın her zaman güvenli liman fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getiremiyor. Bunu bir süredir deneyimleyerek görüyoruz. Bundan sonraki süreçte jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. İran’dan yeniden diplomatik kanalların açılmasına yönelik gelen açıklamalar piyasada bir miktar satın alınmış olsa da, ben hâlâ altının emin adımlarla yükselişi için erken olduğunu düşünüyorum. Aşağı doğru biraz daha gidebilecek alanı olduğunu düşünüyorum.”