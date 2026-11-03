https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-3-supheli-ev-hapsi-tedbiriyle-tahliye-edildi-1110084304.html

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ve 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T21:00+0300

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türki̇ye

bolu

soruşturma

ev hapsi

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 27 Ekim'de tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A'nın avukatları, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.İtirazı değerlendiren mahkeme, Özdemir, N.E. ile M.T.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

türki̇ye

bolu

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