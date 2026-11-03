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Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ve 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T21:00+0300
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bolu
soruşturma
ev hapsi
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 27 Ekim'de tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A'nın avukatları, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.İtirazı değerlendiren mahkeme, Özdemir, N.E. ile M.T.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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bolu, soruşturma, ev hapsi
bolu, soruşturma, ev hapsi

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

21:00 03.11.2026
© AA / Zafer GöderBolu Belediyesi
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Zafer Göder
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Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ve 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 27 Ekim'de tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A'nın avukatları, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, Özdemir, N.E. ile M.T.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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