https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/bakan-isikhandan-emekli-maasi-aciklamasi-emekli-maaslarina-ilave-iyilestirme-yapilacak-1110077208.html
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Emekli maaşlarına ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Emekli maaşlarına ilave iyileştirme yapılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T16:17+0300
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2026-11-03T16:17+0300
ekonomi̇
emekli
emekli
emekli maaşı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.'Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız'Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için de gerekli adımları attıklarını dile getiren Işıkhan, "2025'in ikinci yarısında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını, ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükselttik. 2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi 'Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.' Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara, ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/hukumet-emekliler-icin-calisma-baslatti-emekliler-ne-bekliyor-1110073924.html
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emekli, emekli, emekli maaşı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan
emekli, emekli, emekli maaşı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Emekli maaşlarına ilave iyileştirme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
'Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız'
Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için de gerekli adımları attıklarını dile getiren Işıkhan, "2025'in ikinci yarısında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını, ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükselttik. 2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi 'Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.' Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara, ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.