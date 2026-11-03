https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-basladi-bu-secimler-neden-onemli-1110078360.html

ABD'de ara seçimler başladı: Bu seçimler neden önemli?

ABD'de ara seçimler başladı: Bu seçimler neden önemli?

Sputnik Türkiye

ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T17:06+0300

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seçim

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Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılında izleyeceği politikaları doğrudan etkileyebilecek seçimlerde, milyonlarca Amerikalı Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi, Senato'daki 35 koltuk ve 36 eyaletin valiliği için oy kullanılıyor. Seçimler, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesine yol açabilir. Ara seçimlerin önemine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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