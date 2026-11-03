https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-basladi-bu-secimler-neden-onemli-1110078360.html
ABD'de ara seçimler başladı: Bu seçimler neden önemli?
ABD'de ara seçimler başladı: Bu seçimler neden önemli?
Sputnik Türkiye
ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T17:06+0300
2026-11-03T17:06+0300
2026-11-03T17:06+0300
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Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılında izleyeceği politikaları doğrudan etkileyebilecek seçimlerde, milyonlarca Amerikalı Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi, Senato'daki 35 koltuk ve 36 eyaletin valiliği için oy kullanılıyor. Seçimler, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesine yol açabilir. Ara seçimlerin önemine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, abd, donald trump, seçim, инфографика
i̇nfografi̇k, abd, donald trump, seçim, инфографика
ABD'de ara seçimler başladı: Bu seçimler neden önemli?
ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılında izleyeceği politikaları doğrudan etkileyebilecek seçimlerde, milyonlarca Amerikalı Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi, Senato'daki 35 koltuk ve 36 eyaletin valiliği için oy kullanılıyor. Seçimler, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesine yol açabilir.
Ara seçimlerin önemine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.