https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/yapay-zeka-ile-biyobaski-ve-organ-uretimi-1110057290.html

Yapay zeka ile biyobaskı ve organ üretimi

Yapay zeka ile biyobaskı ve organ üretimi

Sputnik Türkiye

Yapay zekâ, biyomalzeme ve doku mühendisliğinde tasarım süreçlerini hızlandırırken üç boyutlu biyobaskı teknolojileri de önemli ilerlemeler kaydediyor. Prof... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T18:14+0300

2026-11-02T18:14+0300

2026-11-02T18:14+0300

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Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Torun Köse, yapay zekâ destekli doku mühendisliği çalışmalarını ve üç boyutlu biyobaskı teknolojilerindeki gelişmeleri değerlendirdi.“Yapay zekâ, biyomalzeme ve doku mühendisliğine büyük katkılar sağlıyor”Yapay zekânın biyomalzemelerin geliştirilmesinde ve doku mühendisliği çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini belirten Köse, makine öğrenmesi ve optimizasyon algoritmaları sayesinde biyomalzemelerin özelliklerinin önceden tahmin edilebildiğini söyledi:Köse, biyomalzemelerin mekanik dayanımı ile biyolojik uyumu arasındaki ideal dengenin de sayısal modeller aracılığıyla deneysel aşamaya geçilmeden belirlenebildiğini ifade etti.“Yıllar süren hidrojel tasarımı 16 günde tamamlandı”Yapay zekânın biyomalzeme tasarım süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığına ilişkin araştırmalardan örnek veren Köse, bazı çalışmaların klasik yöntemlerle yıllar sürebilen tasarım süreçlerini günlere indirebildiğini belirtti.Köse şöyle konuştu:Köse, kendi çalışmalarında da yapay zekânın hücre davranışlarını etkileyen tasarım parametrelerini belirleyebildiğini ifade etti.“Biyobaskılı dokuların olgunlaşmasını yapay zekâyla ölçebiliyoruz”Yapay zekânın görüntü ve hücre verilerinin analizinde de önemli katkılar sağladığını belirten Köse, biyobaskılı dokuların gelişiminin artık nicel yöntemlerle değerlendirilebildiğini söyledi.Köse, şu ifadeleri kullandı:Köse, bilim kurgu filmlerinde görülen teknolojilerin giderek gerçeğe dönüştüğünü belirterek doku üretimindeki gelişmelere dikkat çekti.“Doku üretimi artık yapılabiliyor, organ üretiminde ise yolun çok başındayız”Üç boyutlu biyobaskı teknolojileriyle doku üretiminde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Köse, kornea, kulak implantı ve trakea gibi örnekler üzerinden gelişmeleri anlattı:Köse, hastanın kendi kıkırdak hücrelerinden üretilen kulak implantlarına ilişkin çalışmalara da değinerek, Amerikan 3D biyo-terapötik firmasının geliştirdiği implantın 2021’den bu yana klinik denemelerde bulunduğunu ifade etti.2023’te Güney Kore’de gerçekleştirilen biyobaskılı trakea nakline de dikkat çeken Köse, bu örneklerin doku mühendisliğinde gelinen noktayı gösterdiğini söyledi.“Kalp, böbrek ve karaciğer gibi organlar bambaşka bir problem”Biyobaskı teknolojilerinin damarsız veya az damarlı dokuların üretiminde önemli ilerlemeler sağladığını belirten Köse, damarlanmış ve karmaşık yapıya sahip organların üretiminin ise çok daha büyük zorluklar barındırdığını vurguladı.Köse, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

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