https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/teknoloji-stratejisti-fusun-sarp-nebil-tek-merkezden-dogrulama-acik-hedef-yaratiyor-1110042462.html

Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil: “Tek merkezden doğrulama açık hedef yaratıyor”

Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil: “Tek merkezden doğrulama açık hedef yaratıyor”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. Sosyal medyada yaş doğrulama... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T10:36+0300

2026-11-02T10:36+0300

2026-11-02T10:36+0300

yeri̇ ve zamani

radyo sputnik

radyo

radyo

endonezya

avustralya

sosyal medya

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Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama sistemi tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemenin yalnızca çocukları değil, sosyal medya kullanan herkesi kapsayacak bir doğrulama mekanizması getirebileceğine dikkat çekiliyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan tasarımlarının da tartışmanın bir parçası olması gerektiğini belirtti.Nebil, şöyle konuştu:'Sosyal medya şirketlerine de sorumluluk yükleniyor'Nebil, Türkiye’de gündemde olan düzenlemenin hem kullanıcılar için yaş doğrulaması hem de sosyal medya şirketleri açısından yeni yükümlülükler öngördüğünü söyledi:'Tek merkez saldırganlar için açık hedef yaratabilir'Nebil, e-Devlet üzerinden merkezi doğrulama yapılmasının güvenlik açısından risk yaratabileceğini belirtti:'Yaş sınırlamasının uygulanması teknik olarak zor'Nebil, benzer uygulamaların başka ülkelerdeki sonuçlarının da incelenmesi gerektiğini belirterek Avustralya ve Endonezya örneklerine dikkat çekti:

endonezya

avustralya

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, endonezya, avustralya, sosyal medya