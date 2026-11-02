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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/teknoloji-stratejisti-fusun-sarp-nebil-tek-merkezden-dogrulama-acik-hedef-yaratiyor-1110042462.html
Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil: “Tek merkezden doğrulama açık hedef yaratıyor”
Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil: “Tek merkezden doğrulama açık hedef yaratıyor”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. Sosyal medyada yaş doğrulama... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T10:36+0300
2026-11-02T10:36+0300
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Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama sistemi tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemenin yalnızca çocukları değil, sosyal medya kullanan herkesi kapsayacak bir doğrulama mekanizması getirebileceğine dikkat çekiliyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan tasarımlarının da tartışmanın bir parçası olması gerektiğini belirtti.Nebil, şöyle konuştu:'Sosyal medya şirketlerine de sorumluluk yükleniyor'Nebil, Türkiye’de gündemde olan düzenlemenin hem kullanıcılar için yaş doğrulaması hem de sosyal medya şirketleri açısından yeni yükümlülükler öngördüğünü söyledi:'Tek merkez saldırganlar için açık hedef yaratabilir'Nebil, e-Devlet üzerinden merkezi doğrulama yapılmasının güvenlik açısından risk yaratabileceğini belirtti:'Yaş sınırlamasının uygulanması teknik olarak zor'Nebil, benzer uygulamaların başka ülkelerdeki sonuçlarının da incelenmesi gerektiğini belirterek Avustralya ve Endonezya örneklerine dikkat çekti:
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radyo sputnik, radyo, radyo, endonezya, avustralya, sosyal medya
radyo sputnik, radyo, radyo, endonezya, avustralya, sosyal medya

Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil: “Tek merkezden doğrulama açık hedef yaratıyor”

10:36 02.11.2026
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu. Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini değerlendiren Nebil, e-Devlet üzerinden merkezi kimlik doğrulamasının siber saldırılar açısından yeni bir hedef yaratabileceğini söyledi.
Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması ve kimlik doğrulama sistemi tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemenin yalnızca çocukları değil, sosyal medya kullanan herkesi kapsayacak bir doğrulama mekanizması getirebileceğine dikkat çekiliyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan tasarımlarının da tartışmanın bir parçası olması gerektiğini belirtti.
Nebil, şöyle konuştu:
“Çocuklar için bir problem olduğu ortada. Ben uzun süre bunu, velilerin ve ebeveynlerin çocuklarını koruması gerektiği şeklinde yorumluyordum. Ama daha sonra Amerika’da ortaya çıkan bir davada sunulan belgelere baktığımızda, Meta’nın kendi iç konuşmalarında özellikle bağımlılık yaratmaya yönelik tasarımlar üzerine çalıştığı ortaya çıktı. Sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, anlık bildirimler, kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları... Bunlar sadece çocuklarda değil, hepimizde bağımlılık yaratıyor. Girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz, sürekli aşağı doğru kaydırıyorsunuz.”

'Sosyal medya şirketlerine de sorumluluk yükleniyor'

Nebil, Türkiye’de gündemde olan düzenlemenin hem kullanıcılar için yaş doğrulaması hem de sosyal medya şirketleri açısından yeni yükümlülükler öngördüğünü söyledi:
“Dünyada farklı bir yöntem izleniyor. Sosyal medya şirketleri bu sistemlerden sorumlu tutuluyor ve algoritmalarını düzeltmeleri bekleniyor. Bizim ülkemizde yapılan düzenleme ise iki boyutlu. Hem yaş doğrulama getiriyor hem de sosyal medya şirketlerine birtakım yükümlülükler getiriyor. e-Devlet üzerinden bir belirteç alınarak sosyal medyaya giriş yapılması öngörülüyor. Bu yalnızca 15 yaşın altındakileri değil, sosyal medya kullanan herkesi ilgilendiriyor.”

'Tek merkez saldırganlar için açık hedef yaratabilir'

Nebil, e-Devlet üzerinden merkezi doğrulama yapılmasının güvenlik açısından risk yaratabileceğini belirtti:
“Tek bir merkezden doğrulama yaptığınız zaman çok büyük bir saldırı alanı yaratıyorsunuz. Birçok hacker’ın saldırması için açık bir hedef oluşturuyorsunuz.”

'Yaş sınırlamasının uygulanması teknik olarak zor'

Nebil, benzer uygulamaların başka ülkelerdeki sonuçlarının da incelenmesi gerektiğini belirterek Avustralya ve Endonezya örneklerine dikkat çekti:
“Düzenlemenin başarısının nasıl ölçüleceğini de sormak gerekiyor. Avustralya ve Endonezya bu tür uygulamalardan sonra sonuçları inceledi. Endonezya üçüncü ayda, Avustralya ise altıncı ayda değerlendirme yaptı. Çocukların hâlâ bu platformları kullanabildiği görülüyor. Belirli yaşın altındakiler için hesap açılması engelleniyor ama çocuklar yine bir şekilde yolu buluyor. Teknik olarak uygulanması zor kurallar bunlar. Her iki ülkedeki değerlendirmelerde de çocukların ruh sağlığı açısından hedeflenen sonuca ulaşıldığını gösteren ikna edici bir kanıt olmadığı belirtiliyor.”
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