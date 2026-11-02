Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altına hesap yasağı

“Sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya kullanımında yaş sınırına yönelik yeni uygulama resmen başlamış oldu. Sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaşlarını doğrulamak amacıyla E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden yaş bilgilerini doğrulayan dijital bir kod alacaklar. Söz konusu kodun platform üzerinden kullanılmasıyla yaş doğrulama işlemi tamamlanacak ve hesap oluşturulabilecek. Mevcut sosyal medya hesapları da toplu şekilde kapatılması söz konusu değil. Halihazırda hesabı bulunan kullanıcılara yaş doğrulama işlemleri tamamlamaları için geçiş süresi tanındı. Buna göre mevcut hesap sahiplerinin en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar doğrulama sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu süre uzar mı bilmiyorum. Yeni düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle 15 yaşından küçük kullanıcılar yeni hesap oluşturamayacaklar. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına yönelik şüphe ortaya çıkması halinde de platform hesabı geçici olarak askıya alabilecek. Ayrıca çocuk kullanıcıların canlı yayın açmasına ve kişiselleştirilmiş reklamlara maruz bırakılmasına izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcıların bu hesapların takipçi ve takip edilen listelerine erişimi sınırlandırılacak. Düzenleme kapsamında çocukların sosyal medya kullanımını teşvik eden bazı uygulamalara da sınırlama getiriliyor. Bu doğrultuda içeriklerin kullanıcıya sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına izin verilmeyecek. Böylece çocukların platformlarda kontrolsüz ve uzun süre vakit geçirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yaş doğrulama sistemi ile kimlik bilgilerinin doğrudan sosyal medya platformlarına aktarılmaması hedefleniyor. Ancak bu durum doğrulama sürecinde hiçbir verinin işlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Sistemin işlem kayıtlarının hangi yöntemle tutulacağı, farklı platformlardaki hesapların birbirleriyle ilişkilendirilmesi nasıl engelleneceği ve veri güvenliğine ilişkin güvencelerin nasıl denetleneceği gibi başlıklarda önem taşıyor.”