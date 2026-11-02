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Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altına hesap yasağı
Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altına hesap yasağı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, yürürlüğe giren yeni sosyal medya düzenlemesi oldu. Aslan... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T16:22+0300
2026-11-02T16:22+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya
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Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin yeni düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında yeni hesap açacak kullanıcılar için yaş doğrulama süreci başlatılırken, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasının önüne geçilecek.Yeni uygulamayla birlikte yaş doğrulama sürecinde e-Devlet üzerinden dijital kod kullanılması öngörülürken, mevcut hesaplar için de 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi tanındı. Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında düzenlemenin ayrıntılarını aktaran Okan Aslan, yeni sistemi fırsata çevirmeye çalışabilecek dolandırıcılara karşı da kullanıcıları uyardı.Aslan, şöyle konuştu:Dolandırıcılara dikkat!
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya, e-devlet kapısı
radyo sputnik, radyo, radyo, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya, e-devlet kapısı

Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altına hesap yasağı

16:22 02.11.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, yürürlüğe giren yeni sosyal medya düzenlemesi oldu. Aslan, düzenlemenin detaylarını aktarırken yeni uygulamaları fırsata çevirmek isteyebilecek dolandırıcılara da dikkat çekti.
Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin yeni düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında yeni hesap açacak kullanıcılar için yaş doğrulama süreci başlatılırken, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasının önüne geçilecek.
Yeni uygulamayla birlikte yaş doğrulama sürecinde e-Devlet üzerinden dijital kod kullanılması öngörülürken, mevcut hesaplar için de 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi tanındı. Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında düzenlemenin ayrıntılarını aktaran Okan Aslan, yeni sistemi fırsata çevirmeye çalışabilecek dolandırıcılara karşı da kullanıcıları uyardı.
Aslan, şöyle konuştu:
“Sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya kullanımında yaş sınırına yönelik yeni uygulama resmen başlamış oldu. Sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaşlarını doğrulamak amacıyla E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcılar E-Devlet üzerinden yaş bilgilerini doğrulayan dijital bir kod alacaklar. Söz konusu kodun platform üzerinden kullanılmasıyla yaş doğrulama işlemi tamamlanacak ve hesap oluşturulabilecek. Mevcut sosyal medya hesapları da toplu şekilde kapatılması söz konusu değil. Halihazırda hesabı bulunan kullanıcılara yaş doğrulama işlemleri tamamlamaları için geçiş süresi tanındı. Buna göre mevcut hesap sahiplerinin en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar doğrulama sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu süre uzar mı bilmiyorum. Yeni düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle 15 yaşından küçük kullanıcılar yeni hesap oluşturamayacaklar. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına yönelik şüphe ortaya çıkması halinde de platform hesabı geçici olarak askıya alabilecek. Ayrıca çocuk kullanıcıların canlı yayın açmasına ve kişiselleştirilmiş reklamlara maruz bırakılmasına izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcıların bu hesapların takipçi ve takip edilen listelerine erişimi sınırlandırılacak. Düzenleme kapsamında çocukların sosyal medya kullanımını teşvik eden bazı uygulamalara da sınırlama getiriliyor. Bu doğrultuda içeriklerin kullanıcıya sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına izin verilmeyecek. Böylece çocukların platformlarda kontrolsüz ve uzun süre vakit geçirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yaş doğrulama sistemi ile kimlik bilgilerinin doğrudan sosyal medya platformlarına aktarılmaması hedefleniyor. Ancak bu durum doğrulama sürecinde hiçbir verinin işlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Sistemin işlem kayıtlarının hangi yöntemle tutulacağı, farklı platformlardaki hesapların birbirleriyle ilişkilendirilmesi nasıl engelleneceği ve veri güvenliğine ilişkin güvencelerin nasıl denetleneceği gibi başlıklarda önem taşıyor.”

Dolandırıcılara dikkat!

“Şimdi yeni uygulamayı fırsata çevirmek isteyen nereler var? Dolandırıcılar var tabii ki. Kullanıcıların hedef ve sahte mesajları kullanıcılara gönderebilirler deniyor. Özellikle hesabınız kapatılacak ya da yaşınızı hemen doğrulayın gibi ifadelerle hazırlanan mesaj üzerinden sahte bağlantılara yönlendirme yapabilirler. Bunlara karşı SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerekiyor. Yaş doğrulama işlemleri yalnızca e-devlet üzerinden ya da resmi e-devlet uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların e-devlet şifrelerini, doğrulama kodlarını ve banka bilgilerini üçüncü kişilere vermemeleri büyük önem taşıyor.”
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