https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/osmaniyede-42-buyuklugunde-deprem-1110060060.html
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T21:10+0300
2026-11-02T21:10+0300
2026-11-02T21:12+0300
son depremler
afad
osmaniye
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye Sumbas olan deprem meydana geldiğini bildirdi.
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, osmaniye, deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:10 02.11.2026 (güncellendi: 21:12 02.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye Sumbas olan deprem meydana geldiğini bildirdi.