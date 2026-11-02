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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/osmaniyede-42-buyuklugunde-deprem-1110060060.html
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
afad
osmaniye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye Sumbas olan deprem meydana geldiğini bildirdi.
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afad, osmaniye, deprem
afad, osmaniye, deprem

Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

21:10 02.11.2026 (güncellendi: 21:12 02.11.2026)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
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Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye Sumbas olan deprem meydana geldiğini bildirdi.
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