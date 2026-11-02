https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/guney-kibris-ve-yunanistandan-gerilimi-yukselten-hamle-1110047004.html

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan gerilimi yükselten hamle

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan gerilimi yükselten hamle

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları ve bir savaş gemisinin Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak konuşlandırılacağı yönündeki... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T12:54+0300

2026-11-02T12:54+0300

2026-11-02T12:54+0300

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta uzun süreli askerî konuşlanma gerçekleştirebileceği konusunda şüphelerini dile getirirken, Türkiye’nin diplomatik yollarla karşı çıkmasının önemine dikkat çekti.“Bu, tamamen bir tahrik”Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın Yunan F-16’ları ve savaş gemisinin Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak konuşlandırılacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Bağcıoğlu, bu adımın siyasi bir tahrik niteliği taşıdığını ifade etti.Bağcıoğlu şunları söyledi:“Türkiye misliyle mukabele etmeli”Türkiye’nin Kıbrıs’a yakınlığına ve bölgede askerî varlık gösterme kapasitesine dikkat çeken Bağcıoğlu, Yunanistan’ın kalıcı konuşlanma gerçekleştirmesi hâlinde Türkiye’nin de karşılık vermesi gerektiğini belirtti.Bağcıoğlu, misliyle mukabele kavramının doğrudan saldırı anlamına gelmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:“Rum kesimi her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor”Güney Kıbrıs’ın geçmişte farklı ülkelerin askerî unsurlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bağcıoğlu, bu gelişmelerin Türkiye açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:Türkiye’nin Kıbrıs’taki güvenlik ve askerî statüsünün korunmasının önemine işaret eden Bağcıoğlu, üçüncü ülkelerin bölgede üslenmesinin yaratabileceği risklere dikkat çekti.“Kıbrıs’ta Türk üssü olması çok elzem değil”Türkiye’nin Kıbrıs’a yakınlığı nedeniyle bölgede hızlı şekilde askerî varlık gösterebileceğini belirten Bağcıoğlu, Türk üssünün kurulmasının zorunlu olmadığını ancak başka bir devletin Kıbrıs’ta üslenmesinin farklı bir güvenlik sorunu oluşturacağını ifade etti.Bağcıoğlu şöyle konuştu:“Bu kuvveti orada uzun süreli idame edemeyeceklerini düşünüyorum”Yunanistan’ın mevcut koşullarda Kıbrıs’a kalıcı askerî unsurlar konuşlandırmasının zor olduğunu değerlendiren Bağcıoğlu, ülkenin başka bölgelerdeki askerî ihtiyaçlarına da dikkat çekti.Bağcıoğlu, Yunanistan’ın bu adımı atabileceğine ilişkin şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

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