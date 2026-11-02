https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/almanyada-siber-casusluk-alarmi-milletvekilleri-ve-hukumet-yetkililerinin-telefonlari-mi-hedef-1110050233.html

Almanya'da siber casusluk alarmı: Milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin telefonları mı hedef alındı?

Almanya'da siber casusluk alarmı: Milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin telefonları mı hedef alındı?

Sputnik Türkiye

Almanya'da milletvekilleri ve hükümet üyelerinin telefonlarına casus yazılım saldırısı düzenlenmiş olabileceği ortaya çıktı. Yetkililer, hedef alınan kişilere... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T17:02+0300

2026-11-02T17:02+0300

2026-11-02T17:02+0300

dünya

alman federal meclisi (bundestag)

apple

iphone

casus yazılım

hacker

saldırı

siber saldırı

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Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) üyeleri ve hükümet yetkililerinin telefonlarının casus yazılımlarla hedef alındığına ilişkin uyarılar üzerine inceleme başlatıldı. Alman kamu yayıncısı ARD'nin gündeme taşıdığı bilgileri doğrulayan Dijitalleşme Bakanı Karsten Wildberger, Apple'ın bazı cihazlara yönelik saldırı tespit ettiğini açıkladı.Wildberger, 1 Kasım'da ARD'nin yaptığı açıklamada, Apple'dan bazı telefonların 'casus yazılım' kullanılarak ele geçirilmiş olabileceğine ilişkin bildirim aldıklarını belirtti.Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ise 29 Ekim'den itibaren bazı iPhone kullanıcılarına Apple tarafından tehdit bildirimleri gönderildiğini bildirdi. Söz konusu bildirimlerde, cihazların 'paralı casus yazılım' olarak adlandırılan gelişmiş bir siber saldırının hedefi olduğu öne sürüldü.Ancak saldırıların başarılı olup olmadığı, kaç kişinin hedef alındığı ve saldırıların arkasında kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.Telefonların ele geçirilmiş olabileceği uyarısıBSI, Apple'ın uyarılarının ardından hedef alınan kişileri yazılı olarak bilgilendirdi ve alınması gereken önlemleri aktardı.Kurum, saldırıların başarılı olup olmadığının kesin olarak belirlenememesi nedeniyle ilgili kişilere telefonlarının ele geçirilmiş olabileceğini varsayarak hareket etmelerini tavsiye etti.Apple'ın tehdit bildirimleri, belirli bir kişinin gelişmiş casus yazılımlarla hedef alındığına ilişkin güçlü işaretler bulunduğunda gönderiliyor. Ancak bu uyarılar, saldırganların cihazın kontrolünü ele geçirdiği anlamına gelmiyor.Bakan Wildberger, BSI'nin gelişmelere hızlı müdahale ettiğini belirtirken, uyarı alan milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin sayısına ilişkin bilgi vermedi.Apple da saldırıların arkasındaki kişi veya kuruluşlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Mesajlardan kameraya kadar geniş erişim riskiBSI'ye göre söz konusu casus yazılımlar, hedef alınan telefonlarda kullanıcının bilgisi ve izni olmadan verilere erişilmesine imkan tanıyabiliyor.Bu tür yazılımlar aracılığıyla şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmalar, telefon görüşmeleri, rehber, takvim ve konum bilgileri saldırganların eline geçebiliyor.Ayrıca telefonun mikrofonu ve kamerası da kullanıcıdan habersiz etkinleştirilebiliyor.Apple, 'paralı casus yazılım' saldırılarının sıradan siber suç faaliyetlerinden çok daha karmaşık olduğunu ve tespit edilmelerinin güçleşebildiğini belirtiyor.Şirket, bu tür saldırılara ilişkin uyarıları kullanıcıların cihazlarına ve e-posta adreslerine iletiyor.iPhone'lar da siber saldırılardan muaf değilApple, iPhone'ları uzun yıllardır güvenlik ve gizlilik konusunda rakiplerinden ayrışan cihazlar olarak tanıtıyordu. Şirketin pazarlama stratejisinde kullanıcı verilerinin korunması ve izinsiz erişimin engellenmesi önemli bir yer tutuyordu. Ancak iPhone'ların siber saldırılara karşı tamamen güvenli olduğu algısı, gelişmiş casus yazılımların bu cihazları da hedef alabilmesiyle sorgulanıyor. Apple'ın kendi tehdit bildirimleri, şirketin güvenlik önlemlerinin her türlü saldırıyı engellemeye yetmediğini ortaya koyuyor. Bu durum, güçlü güvenlik özelliklerinin hiçbir akıllı telefonu siber tehditlere karşı dokunulmaz hale getirmediğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/almanyada-z-kusagi-isyani-frankfurtta-kaos-ve-yagma-basladi-1110047850.html

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alman federal meclisi (bundestag), apple, iphone, casus yazılım, hacker, saldırı, siber saldırı