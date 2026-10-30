https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/radyo-sputnikte-29-ekim-ozel-yayini-cumhuriyetin-bilinmeyenlerini-konustular-1109989808.html

Radyo Sputnik'te 29 Ekim özel yayını: Cumhuriyetin bilinmeyenlerini konuştular

Radyo Sputnik'te 29 Ekim özel yayını: Cumhuriyetin bilinmeyenlerini konuştular

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel programında pek çok önemli ismi ağırlayan Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı, cumhuriyete dair bilinmeyenleri de konuştu. Yılmaz... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T12:55+0300

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2026-10-30T12:55+0300

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Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz ve Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel programında; 29 Ekim’e giden süreçten Meclis’te konuşulanlara, cumhuriyetin sanata olan katkısından kazandırdığı değerlere kadar pek çok başlık ele alındı.Gazeteci Banu Avar, Tarihçi Ceren Sungur, Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt’un konuk olduğu programda 29 Ekim’e dair bilinmeyenler de konuşuldu.Cumhuriyet öncesi ve sonrası tabloya dair bilgi veren Yılmaz, “Nüfus sayımında erkekler ve büyükbaş hayvanlar sayılıyordu ancak kadınlar sayılmıyordu. Kadınlar ilk kez Cumhuriyet ile sayıldılar. 1923-1938 yılları arasındaki 7,8'lik büyüme oranı hiçbir dönemde yakalanamadı. 1925’e kadar 3 bin 957 kilometre demiryolunun büyük bölümü yabancıların elindeydi. 1938’de ise 7 bin 148 kilometre demiryolu kamulaştırıldı” dedi.“Atatürk deli gömleğini yırtıp atanları bir araya getirerek liderlik etti”Cumhuriyet değerlerinin unutulmaya çalışıldığını vurgulayan Avar ise sözlerine Hürriyet gazetesinin ‘Mehmetçik dışa açılıyor’ başlığı üzerinden Mekke İttifakı kapsamında Türk askerinin Yemen’e gönderilme ihtimaline tepki göstererek başladı. Avar, “Türk askerinin emperyalizmin askeri olması planlanıyor”dedi. Şair Atilla İlhan’ın Türkiye için söylediği ‘Batı’nın deli gömleğinde’ sözünü hatırlatan Avar, “Mustafa Kemal Atatürk, bu deli gömleğini yırtıp atanları bir araya getirerek kendisi de buna liderlik ederek bir Türk devrimi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.Atatürk’ün vefatının ardından yapılan Üçlü Anlaşma’ya hatırlatma yapan Avar, “İngiltere ve Fransa ile hiç imzalanmaması gereken bir anlaşmaya imza attık. 1945’te Batı’nın ağlarından birinin içine girdik. 1949’da Amerika ile kültür anlaşması yapıldı ve Batı’nın ağının içine bulandık. Bizi biz yapan ve cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlerden uzaklaştık” diye konuştu. Mustafa Kemal’in dış politikasının üç ayağı olduğunu söyleyen Avar; yapılan Balkan ve Sadabad Paktı, Sovyetler ile dostluk anlaşmasını hatırlattı. Avar, “Yurdun dört bir tarafı korumaya alınmıştı. Bugün deli gömleğinde olmayan bir ülke yaratmak için ne yapılabilir diye düşünmek gerek” dedi.“Türkiye, kendini doyurabilen yedi ülkeden biriydi”Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yapan Hüsnü Bozkurt, “Cumhuriyetin ilanından üç yıl sonra Kayseri’de TOMTAŞ Uçak Fabrikası kuruldu. Türkiye, kendini doyurabilen yedi dünya ülkesinden biri oldu. Bütün bunları akılcılıkla, bilimle, ahlak ve liyakatla becerdi” dedi. Bu değerlerin kaybedildiğini söyleyen Bozkurt da Yemen’e asker gönderilmesine “1930 Meclis’inde Sadabad Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi görüşülüyor. Bugün ise Mekke İttifakı konuşuluyor” sözleriyle karşı çıktı.Bozkurt, “İsrail istihbarat şefi Ami Ayalon, Amerikalı gazeteciye verdiği demeçte ‘İsrail’in güvenliği için İran’ın halledilmesi, bunun için de Türkiye’nin başında olduğu Sünni ittifakı kurulması gerektiğini söylüyor” bilgisini de paylaştı.“29 Ekim günü Meclis olağanüstü bir şekilde toplanmıyor”Tarihçi Ceren Sungur ise 29 Ekim 1923’te Meclis’te neler konuşulduğunu anlattı. Sungur, “O gün Meclis’te aslında Türkiye'nin gerçek sorunları konuşuldu. Meclis tutanak zabıtları incelendiğinde, Yunus Nadi'nin, Yahya Galip'in, Vasif Çınar'ın konuşmalarında, ‘Biz 1920'de ilk meclisi açtığımızda zaten egemenliği millete vermiştik ve bütün bir milli mücadeleyi halkın seçmiş olduğu vekillerin oylarıyla yönettik. Dolayısıyla şekli hükümetimiz bizim zaten cumhuriyettir. Gelin bunun adını koyalım’ diyorlar” diye konuştu.Sungur, “Meclis o gün olağanüstü bir gündemle toplanmıyor aslında, meclisin başka iki gündemi daha var. Örneğin biri emekli olmuş ya da görevden ayrılmak zorunda kalmış memurların çocuklarına yatılı okullarda biraz daha indirim yapılması da teklif ediliyor. Aynı gün tıp hekimlerinin doğu illerinde 2 yıl boyunca mecburi hizmet yapmasıyla ilgili bir teklif de geliyor Meclis’e. Yani olağanüstü bir gündemle toplanmıyor meclis” ifadelerini kullandı.“Cumhuriyet konserlerinde heyecanın ne demek olduğunu hissediyorum”Besteci Tuluyhan Uğurlu, 10 Kasım ve 29 Ekimlerde verdiği konserlerdeki heyecanını dile getirerek sözlerine başladı. Uğurlu şunları söyledi:

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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