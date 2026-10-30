https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/israilin-bati-seriadaki-konut-yikimlari-taniklar-sputnike-anlatti-1110003586.html
İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği konut yıkımları artık münferit bir olay olmaktan çıkıp, idari bahaneleri toplu cezalandırmayla birleştiren kalıcı ve... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T20:45+0300
2026-10-30T20:45+0300
2026-10-30T20:45+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
i̇srail
batı şeria
ortadoğu
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110003430_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c8e74db3bcb60ada6bd89087791e2c5.jpg
İsrail, Filistinlilerin topraklarıyla olan bağlarını zayıflatmayı, böylece yerleşimlerin genişlemesini ve Batı Şeria'nın ilhakını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yıkılan evlerin sahipleri ve bir İsrail uzmanı, bölgedeki durumu Sputnik'e anlattı.
i̇srail
batı şeria
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110003430_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6dc0f44528022f16b717c4d475f5608.jpg
İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
2026-10-30T20:45+0300
true
PT3M37S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, ortadoğu, filistin, видео
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, ortadoğu, filistin, видео
İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği konut yıkımları artık münferit bir olay olmaktan çıkıp, idari bahaneleri toplu cezalandırmayla birleştiren kalıcı ve sistematik bir politikaya dönüşmüş durumda.
İsrail, Filistinlilerin topraklarıyla olan bağlarını zayıflatmayı, böylece yerleşimlerin genişlemesini ve Batı Şeria'nın ilhakını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Yıkılan evlerin sahipleri ve bir İsrail uzmanı, bölgedeki durumu Sputnik'e anlattı.