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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/israilin-bati-seriadaki-konut-yikimlari-taniklar-sputnike-anlatti-1110003586.html
İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği konut yıkımları artık münferit bir olay olmaktan çıkıp, idari bahaneleri toplu cezalandırmayla birleştiren kalıcı ve... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T20:45+0300
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İsrail, Filistinlilerin topraklarıyla olan bağlarını zayıflatmayı, böylece yerleşimlerin genişlemesini ve Batı Şeria'nın ilhakını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yıkılan evlerin sahipleri ve bir İsrail uzmanı, bölgedeki durumu Sputnik'e anlattı.
i̇srail
batı şeria
filistin
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İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı
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vi̇deo, i̇srail, batı şeria, ortadoğu, filistin, видео
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, ortadoğu, filistin, видео

İsrail'in Batı Şeria'daki konut yıkımları: Tanıklar Sputnik'e anlattı

20:45 30.10.2026
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İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği konut yıkımları artık münferit bir olay olmaktan çıkıp, idari bahaneleri toplu cezalandırmayla birleştiren kalıcı ve sistematik bir politikaya dönüşmüş durumda.
İsrail, Filistinlilerin topraklarıyla olan bağlarını zayıflatmayı, böylece yerleşimlerin genişlemesini ve Batı Şeria'nın ilhakını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Yıkılan evlerin sahipleri ve bir İsrail uzmanı, bölgedeki durumu Sputnik'e anlattı.
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