https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/gazeteci-yavuz-selim-demirag-aliyev-erdoganin-gonderdigi-temsilciyi-kovdu-1110000950.html

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ: "Aliyev, Erdoğan'ın gönderdiği temsilciyi kovdu!"

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ: "Aliyev, Erdoğan'ın gönderdiği temsilciyi kovdu!"

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ ve Tunç Soyer’in kızı ve Avukatı Defne Soyer oldu. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T19:14+0300

2026-10-30T19:14+0300

2026-10-30T19:14+0300

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Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki gerilimi anlattı.Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimi değerlendirdi. Gerilimin kalıcı olmayacağını düşündüğünü belirten Demirağ, Türkiye’nin dış politikasında mütekabiliyet ilkesinin göz ardı edildiğini savundu.Türkiye’deki siyasi çevrelerin Azerbaycan’a karşı zaman zaman üstenci bir dil kullandığını söyleyen Demirağ, “Yüksek perdeden konuşmaya başlıyorlar, bir ağabeylik taslamaya kalkışıyorlar. Erdoğan Karabağ’ı aldı gibi bir algı yaratmaya kalkıştılar. Böyle konuşursanız Azerbaycan da ‘Biz de Çanakkale’de abinle beraber değil miydik?’ der” ifadelerini kullandı.“Türkiye’de kraldan çok kralcılık anlayışı var”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın çevrelerin Azerbaycan konusunda yüksek perdeden açıklamalar yaptığını öne süren Demirağ, bu yaklaşımın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.Demirağ, özellikle AK Parti çevresinden bazı isimlerin Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkındaki açıklamalarını eleştirerek şöyle konuştu:“Lafa gelince iki devlet, bir millet diyorsunuz ama söz konusu din kisvesi olunca birdenbire ümmetçi kesiliyorsunuz. Azerbaycan’ın da ümmete dahil olmasını istiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Azerbaycan’ın tarihinde, kültüründe böyle bir şey yok.”“Azerbaycan’da başörtüsü diye bir mesele yok”Azerbaycan’ın toplumsal ve kültürel yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demirağ, ülkede mezhep ve din tartışmalarının Türkiye’deki bazı siyasi çevrelerin gündeme getirdiği şekilde yaşanmadığını savundu.Azerbaycan toplumunda farklı mezheplerden insanların bir arada yaşadığını belirten Demirağ, “Bir Azerbaycanlı ile başka bir Azerbaycanlı yan yana geldiğinde asla din ve mezhep konusunu konuşmazlar. Kültür, sanat ve tarihi konuşurlar” dedi.Demirağ, başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral olmak üzere AK Parti çevresinden bazı isimlerin Azerbaycan’a yönelik eleştirilerini de “yersiz ve haksız” olarak nitelendirdi.“Aliyev, Erdoğan’ın temsilcisini diplomatik lisanla kovmuş”Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye giden bir temsilcinin, başörtüsü meselesini gündeme getirdiğini ve okullarla ilgili taleplerde bulunduğunu öne sürdü.Söz konusu görüşmede Aliyev’in, “Dönüşün, burada bitmiştir” anlamına gelen bir ifadeyle karşılık verdiğini iddia eden Demirağ, bu tutumun diplomatik bir dille temsilcinin görüşmeden uzaklaştırılması anlamına geldiğini söyledi.“Kim bu dayı?”Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik yaklaşımında üstenci bir dil kullanmaması gerektiğini vurgulayan Demirağ, Oktay Saral’ı da sert sözlerle eleştirdi.Saral’ın Azerbaycan’ı ve Türk dünyasını tanımadığını savunan Demirağ, “Azerbaycan’ı bilmez, Türk dünyasını bilmez, Aliyev’i tanımaz. Azerbaycan’ın tarihini, kültürünü ve sanatını da bilmez. Dolayısıyla bu konuyu daha fazla kaşımanın anlamı yok” diye konuştu.Defne Soyer’den babası Tunç Soyer’in tutukluluğuna tepki: “Yedek tutukluluk, yedeğin yedeği tutukluluk”Tunç Soyer’in kızı ve Avukatı Defne Soyer ise babası ve müvekkilinin cezaevinde neden tutulduğunu anlattı.Tunç Soyer’in kızı ve avukatı Defne Soyer, Radyo Sputnik’te Mustafa Hoş’un konuğu olduğu programda babasının tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Babasının ilk olarak nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yaklaşık altı ay tutuklu kaldığını belirten Defne Soyer, bu suçun unsurlarının oluşmadığının ortaya çıkmasının ardından tahliye edildiğini söyledi.Ancak tahliyeden bir hafta önce başka bir kooperatif soruşturması kapsamında yeniden tutuklandığını anlatan Soyer, süreci şöyle aktardı:“Belediyenin kurduğu ya da kurdurduğu kooperatifler olmamasına rağmen, Tunç Soyer'in üye olmamasına, yönetimde olmamasına, hiçbir tanıdığı olmamasına rağmen, kooperatifin iç işleyişiyle ilgili davalarda bu modeli ortaya koyarak ve destekleyerek kooperatiflerde iddia edilen zimmete yardım etmiş olabilir mi diye bu sefer tutuklandı. Sonra başka bir kooperatif dosyası ayrıldı. Sonra oradan bir daha tutuklandı.”“Aynı fiilden üç kez tutuklanmış oluyor”Soyer, babasının farklı kooperatif dosyaları üzerinden yeniden tutuklanmasını “yedek tutukluluk” ve “yedeğin yedeği tutukluluk” olarak nitelendirdi.Ceza hukukunda değerlendirmelerin fiiller üzerinden yapıldığına dikkat çeken Soyer, babasına yöneltilen temel iddianın kooperatif modelini ortaya koymak ve desteklemek olduğunu savundu.Defne Soyer, “Tunç Soyer'e yöneltilen fiil, ki bunun ne kadar fiil kabul edilebileceği de tartışılır, bu modelin ortaya konmasını desteklemesi. Açılışlarda konuşmalar yapmış olması mesela” ifadelerini kullandı.“Bir kuruş haksız menfaat elde ettiği iddia edilmiyor”Babasına yönelik mali bir suçlama bulunmadığını öne süren Defne Soyer, MASAK raporuna da dikkat çekti.Soyer, şu değerlendirmelerde bulundu:“Tunç Soyer'e zaten bir kuruş haksız menfaat elde ettiği iddia edilmiyor. MASAK raporu alındı. MASAK raporunda hiçbir şüpheli hareketi yok, hiçbir para alışverişi yok. Belediye başkanlığı süresince maaş hesabı dışında zenginleşmediği ortaya çıktı. Yani Tunç Soyer'e yöneltilen mali bir suçlama yok aslında.”“Umarım ona kavuşacağız”Avukat olduğu için babasını her gün ziyaret edebildiğini söyleyen Defne Soyer, Tunç Soyer’in Mustafa Hoş’a selamlarını da iletti.Babasının bir proje nedeniyle cezaevinde bulunmasının üzücü olduğunu belirten Soyer, sürecin sona ereceğine inandığını ifade ederek, “Umarım ona kavuşacağız ve sizinle kendisi görüşerek yorumlarını aktaracak” dedi.

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