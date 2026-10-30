Emekli maaşında yeni zam iddiası: Çalışana düşük, çalışmayana yüksek zam mı yapılacak?

“Emekli maaşıyla ilgili her gün yeni bir senaryo var ama bugün bu iddiaların arasındaki en önemli konu bu çünkü çoğu emekli çalışıyor. İlave zam, maaş tutarı, yaş, skalası, işte emeklinin ne bileyim tarlası var mı, evi var mı, bağı var mı, teknesi var mı, yatı var mı bunlara bakılacak gibi duruyor. Ama burada çalışmayan emekliyle çalışan emekliyi ayıracaklarıyla alakalı bir durum söz konusu. İddiaya göre diyeyim çünkü netleşmiş bir şey yok sadece iddia diyeceğim. Çalışan emeklilere daha düşük oranda, çalışmayan emeklilere ise daha yüksek oranda ilave zam yapılması değerlendiriliyor. Yani eğer sistemin içinde değil ise daha yüksek oranda örneğin 5 bin lira çalışmayana 3 bin lira çalışana gibi mantık. Gerçekten mesele bu kadar basit mi? Bence değil çünkü burada öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor: emekliler neden çalışmaya devam ediyor? Çünkü Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca insan var. Peki bunun sebebi ne? Kredi borcu var, mutfak gideri var, çocuğu okuyor… Bir sebebi var yani artık ev ve araba sahibi olmak bir lüks değil. Bunların kredileri var, bunları ödüyorlar. Yani emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan bir vatandaşımıza sen zaten çalışıyorsun o nedenle sana daha az zam yapacağım demek bence sosyal adalet açısından çok doğru görünmüyor. Devlet gelir seviyesi düşük olan ve çalışmayan emeklilere ayrıca destek sağlayabilir. Bu sosyal politika açısından değerlendirilebilecek bir uygulama ama bence uygulamaya geçilmesi çok doğru değil. Belki yaş kriteri burada devreye girebilir. Bu sefer sistem kayıt dışı çalışmaya dönecektir. Üretmeyi seven insanlar evde oturmak zorunda kalabilir. Umarım ki bu asla kabul edilmez. Çünkü emekliler arasında yeni ayrımlar oluşturmak maalesef bütün emeklinin alım gücünü koruyan ve adil bir yaklaşım değil.”