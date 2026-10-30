https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/birlesik-kamu-isten-bakanliga-fatma-betul-sayan-kaya-basvurusu-1109980631.html
Birleşik Kamu-İş’ten Bakanlığa Fatma Betül Sayan Kaya başvurusu
Birleşik Kamu-İş’ten Bakanlığa Fatma Betül Sayan Kaya başvurusu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Birleşik Kamu-İş’in eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T09:43+0300
2026-10-30T09:43+0300
2026-10-30T09:43+0300
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fatma betül sayan kaya
birleşik kamu-i̇ş konfederasyonu
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde gerçekleştirildiği öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.Başvuruda, Kaya’nın 776 günlük bakanlık döneminde özel kalem müdürü kadrosunda 60 kez değişiklik yapıldığı iddiasına yer verildi. Konfederasyon, söz konusu uygulamaların eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini talep etti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, başvuruya Bakanlığın vereceği yanıtın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:'Atamalar fiilen görev yapmak amacıyla mı yapıldı?'Özgan, Birleşik Kamu-İş’in özel kalem müdürlüğü kadrolarının kullanım biçimine ilişkin sorularına dikkat çekti:'Başvuru sonuçsuz kalırsa yargıya taşınacak'Özgan, konfederasyonun söz konusu atamaların Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu personeli alımlarındaki eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini istediğini aktardı:'Devlet memuru olmak için yurttaşlar yıllarca sınavlara hazırlanıyor'Özgan, başvuruyu kamuya personel alımında uygulanan sınav sistemiyle birlikte değerlendirdi:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, fatma betül sayan kaya, birleşik kamu-i̇ş konfederasyonu, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
radyo sputnik, radyo, radyo, fatma betül sayan kaya, birleşik kamu-i̇ş konfederasyonu, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Birleşik Kamu-İş’ten Bakanlığa Fatma Betül Sayan Kaya başvurusu
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Birleşik Kamu-İş’in eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya dönemindeki atamalara ilişkin başvurusu oldu. Konfederasyon, söz konusu atamaların iptal edilmesini talep etti.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde gerçekleştirildiği öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.
Başvuruda, Kaya’nın 776 günlük bakanlık döneminde özel kalem müdürü kadrosunda 60 kez değişiklik yapıldığı iddiasına yer verildi. Konfederasyon, söz konusu uygulamaların eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini talep etti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, başvuruya Bakanlığın vereceği yanıtın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Bu iddialar daha önce de konuşulmuştu. Ama şimdi önemli olan Bakanlığın bu başvuruya ne yanıt vereceği. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya döneminde gerçekleştirildiği iddia edilen atamaların iptal edilmesi talebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Başvuruda, Kaya’nın 776 günlük bakanlık süresince özel kalem müdürü kadrosunu 60 kez değiştirdiği belirtiliyor. Ortalama 13 günde bir yapılan atamalardan bahsediliyor.”
'Atamalar fiilen görev yapmak amacıyla mı yapıldı?'
Özgan, Birleşik Kamu-İş’in özel kalem müdürlüğü kadrolarının kullanım biçimine ilişkin sorularına dikkat çekti:
“Birleşik Kamu-İş, ‘Bu atamalar fiilen görev yapma amacıyla mı yapıldı?’ diye soruyor. Ortalama 13 günde bir özel kalem müdürü değişir mi? Konfederasyon, bazı kişilerin devlet memurluğu sınavlarına girmeden ve kıdem şartı aranmadan diğer kamu kurumlarında asil kadrolara geçişinin sağlanması amacıyla bu kadroların bir ‘torpil kapısı’ olarak kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuşturulmasını istiyor.”
'Başvuru sonuçsuz kalırsa yargıya taşınacak'
Özgan, konfederasyonun söz konusu atamaların Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu personeli alımlarındaki eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini istediğini aktardı:
“Birleşik Kamu-İş’in başvurusunda bu atamaların iptal edilmesi talebi var. Konfederasyon, ‘Başvurumuz reddedilirse ya da sonuçsuz kalırsa bu meseleyi yargıya taşıyacağız’ diyor.”
'Devlet memuru olmak için yurttaşlar yıllarca sınavlara hazırlanıyor'
Özgan, başvuruyu kamuya personel alımında uygulanan sınav sistemiyle birlikte değerlendirdi:
“KPSS ön lisans sonuçları açıklandı. Devlet memuru olmak için yurttaşlar sınavlara hazırlanıyor, mülakatlardan ve çeşitli süreçlerden geçiyor. Birleşik Kamu-İş’in başvurusunun ortaya koyduğu tartışma da tam olarak burada. Kamuya girmenin bazı kişiler açısından daha kolay bir yolu olup olmadığı soruluyor.”