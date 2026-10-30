https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/birlesik-kamu-isten-bakanliga-fatma-betul-sayan-kaya-basvurusu-1109980631.html

Birleşik Kamu-İş’ten Bakanlığa Fatma Betül Sayan Kaya başvurusu

Birleşik Kamu-İş’ten Bakanlığa Fatma Betül Sayan Kaya başvurusu

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Birleşik Kamu-İş’in eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T09:43+0300

2026-10-30T09:43+0300

2026-10-30T09:43+0300

yeri̇ ve zamani

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fatma betül sayan kaya

birleşik kamu-i̇ş konfederasyonu

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde gerçekleştirildiği öne sürülen atamaların iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.Başvuruda, Kaya’nın 776 günlük bakanlık döneminde özel kalem müdürü kadrosunda 60 kez değişiklik yapıldığı iddiasına yer verildi. Konfederasyon, söz konusu uygulamaların eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini talep etti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, başvuruya Bakanlığın vereceği yanıtın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:'Atamalar fiilen görev yapmak amacıyla mı yapıldı?'Özgan, Birleşik Kamu-İş’in özel kalem müdürlüğü kadrolarının kullanım biçimine ilişkin sorularına dikkat çekti:'Başvuru sonuçsuz kalırsa yargıya taşınacak'Özgan, konfederasyonun söz konusu atamaların Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu personeli alımlarındaki eşitlik ve liyakat ilkeleri açısından incelenmesini istediğini aktardı:'Devlet memuru olmak için yurttaşlar yıllarca sınavlara hazırlanıyor'Özgan, başvuruyu kamuya personel alımında uygulanan sınav sistemiyle birlikte değerlendirdi:

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, fatma betül sayan kaya, birleşik kamu-i̇ş konfederasyonu, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı