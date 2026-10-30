https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binancea-siber-saldiri-36-milyar-dolarlik-varlik-etkilendi-1109995462.html
Binance’a siber saldırı: 3,6 milyar dolarlık varlık etkilendi
Binance’a siber saldırı: 3,6 milyar dolarlık varlık etkilendi
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, kripto borsası Binance’a gerçekleştirilen siber saldırı oldu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T15:11+0300
2026-10-30T15:11+0300
2026-10-30T15:11+0300
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siber saldırı
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Kripto para borsası Binance, milyarlarca dolarlık varlığın etkilendiği bir siber saldırıyla gündemde. İlk belirlemelere göre saldırının, şirket mühendislerinden birinin dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.Binance tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı cüzdanları ya da özel anahtarların sızdırıldığına ilişkin şu aşamada herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Saldırının toplam etkisinin yaklaşık 3,6 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, etkilenen varlıkların dondurulması için blockchain ortaklarıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Konuya ilişkin ayrıntıları Okan Aslan, Gün Ortası programında değerlendirdi.Aslan, şöyle anlattı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, binance, kripto para, siber saldırı
radyo sputnik, radyo, radyo, binance, kripto para, siber saldırı
Binance’a siber saldırı: 3,6 milyar dolarlık varlık etkilendi
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, kripto borsası Binance’a gerçekleştirilen siber saldırı oldu. Saldırının yaklaşık 3,6 milyar dolarlık varlığı etkilediği açıklanırken, şimdiye kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blockchain üzerinde dondurulduğu bildirildi.
Kripto para borsası Binance, milyarlarca dolarlık varlığın etkilendiği bir siber saldırıyla gündemde. İlk belirlemelere göre saldırının, şirket mühendislerinden birinin dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Binance tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı cüzdanları ya da özel anahtarların sızdırıldığına ilişkin şu aşamada herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Saldırının toplam etkisinin yaklaşık 3,6 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, etkilenen varlıkların dondurulması için blockchain ortaklarıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Konuya ilişkin ayrıntıları Okan Aslan, Gün Ortası programında değerlendirdi.
“Binance biliyorsunuz ki bir kripto borsası. Geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre kendilerinin yaptığı açıklamaya baktığımızda bir mühendisin eline geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden sisteme sızıldığı belirtiliyor. Herhangi bir cüzdan, özel anahtar sızıntısı olduğuna dair bir kanıt bulunamamış. Soruşturma tamamlandıktan sonra ayrıntılı teknik inceleme yapılacakmış. Tahmini toplam etki 3.6 milyar dolar civarında. ‘Etkilenen varlıkları dondurmak için blockchain ortaklarıyla çalıştık ve şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolar zincir üzerinde donduruldu’ deniyor. Gelen açıklamada ekiplerimiz bu sorunu güvenli ve kapsamlı bir şekilde çözmek için gece gündüz çalışmaktadırlar ifadeleri yer almış. Bir mühendisin bilgisayarı ele geçiriliyor ve onun üzerinden siber saldırı gerçekleşiyor.”