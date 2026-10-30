Binance’a siber saldırı: 3,6 milyar dolarlık varlık etkilendi

“Binance biliyorsunuz ki bir kripto borsası. Geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre kendilerinin yaptığı açıklamaya baktığımızda bir mühendisin eline geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden sisteme sızıldığı belirtiliyor. Herhangi bir cüzdan, özel anahtar sızıntısı olduğuna dair bir kanıt bulunamamış. Soruşturma tamamlandıktan sonra ayrıntılı teknik inceleme yapılacakmış. Tahmini toplam etki 3.6 milyar dolar civarında. ‘Etkilenen varlıkları dondurmak için blockchain ortaklarıyla çalıştık ve şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolar zincir üzerinde donduruldu’ deniyor. Gelen açıklamada ekiplerimiz bu sorunu güvenli ve kapsamlı bir şekilde çözmek için gece gündüz çalışmaktadırlar ifadeleri yer almış. Bir mühendisin bilgisayarı ele geçiriliyor ve onun üzerinden siber saldırı gerçekleşiyor.”