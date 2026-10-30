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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/anayasa-mahkemesinden-dikkat-ceken-karar-okul-degistirme-cezalarini-hukuka-aykiri-buldu-1109981361.html
Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Okul değiştirme cezalarını hukuka aykırı buldu
Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Okul değiştirme cezalarını hukuka aykırı buldu
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, öğrencilere uygulanan okul değiştirme cezasının herhangi bir yasal temeli olmadığı sonucuna vardı. Kararda, öğrencilere yönelik cezalar için... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T10:12+0300
2026-10-30T10:12+0300
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yüksek mahkeme
okul
öğrenci
ceza
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Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'de yayınlanan kararında iki öğrencinin okul değiştirme cezası için yaptığı hak ihlali başvurusunu irdeledi.Okul değiştirme cezasına itirazÖğrencilerden ilki, 2024 yılında verilen okul değiştirme cezası için önce idari yargıya başvurdu ancak olumlu sonuç alamadı. Bu öğrenci, “yönetici ve öğretmenlere sözlü saldırı” suçlamasıyla başka okula gönderilmişti. Okul yönetimi, öğrencinin bu tavırları üzerine okul değiştirme disiplin cezası verdi.İkinci öğrenci, 2024 yılında, “sosyal medya yoluyla öğretimi engelleme, başka öğrenciyi sosyal medya yoluyla tehdit etme” gibi iddialar üzerine disiplin soruşturması geçirdi ve başka okula gönderildi.AYM'ye başvurdularİdari yargı yollarının tükenmesi üzerine iki öğrenci de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Anayasa Mahkemesi, kararında, bu cezanın, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere uygulandığını dikkat çekerek, bu yönetmeliğin herhangi bir yasaya dayanmadığına hükmetti. Kararda, öğrencilere uygulanan cezanın yasal dayanağı olmadığına özellikle dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi kararında, eğitim hakkının ihlal edildiği sonucuna varılırken, cezanın, ayrımcılıkla ilgisi olmadığına da hükmedildi.Yüksek Mahkeme'nin kararında, ortaöğretim kurumlarındaki suç ve cezalar uygulanacak yaptırımların yasal temeli olmadığına vurgu yapılması dikkat çekti. Kararda, “Bu suçların çerçevesini çizen ve disiplin cezalarını gerektiren eylemleri genel hatlarıyla da olsa belirleyen kanuni düzenleme olmadığı” belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/anayasa-mahkemesi-bosanan-ese-suresiz-nafaka-verilmesine-iliskin-duzenlemeyi-oy-cokluguyla-iptal-1106245070.html
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anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, okul, öğrenci, ceza
anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, okul, öğrenci, ceza

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Okul değiştirme cezalarını hukuka aykırı buldu

10:12 30.10.2026
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AA
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Anayasa Mahkemesi, öğrencilere uygulanan okul değiştirme cezasının herhangi bir yasal temeli olmadığı sonucuna vardı. Kararda, öğrencilere yönelik cezalar için önemli bir ayrıntı da yer aldı.
Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'de yayınlanan kararında iki öğrencinin okul değiştirme cezası için yaptığı hak ihlali başvurusunu irdeledi.

Okul değiştirme cezasına itiraz

Öğrencilerden ilki, 2024 yılında verilen okul değiştirme cezası için önce idari yargıya başvurdu ancak olumlu sonuç alamadı. Bu öğrenci, “yönetici ve öğretmenlere sözlü saldırı” suçlamasıyla başka okula gönderilmişti. Okul yönetimi, öğrencinin bu tavırları üzerine okul değiştirme disiplin cezası verdi.
İkinci öğrenci, 2024 yılında, “sosyal medya yoluyla öğretimi engelleme, başka öğrenciyi sosyal medya yoluyla tehdit etme” gibi iddialar üzerine disiplin soruşturması geçirdi ve başka okula gönderildi.

AYM'ye başvurdular

İdari yargı yollarının tükenmesi üzerine iki öğrenci de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi, kararında, bu cezanın, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere uygulandığını dikkat çekerek, bu yönetmeliğin herhangi bir yasaya dayanmadığına hükmetti. Kararda, öğrencilere uygulanan cezanın yasal dayanağı olmadığına özellikle dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi kararında, eğitim hakkının ihlal edildiği sonucuna varılırken, cezanın, ayrımcılıkla ilgisi olmadığına da hükmedildi.
Yüksek Mahkeme'nin kararında, ortaöğretim kurumlarındaki suç ve cezalar uygulanacak yaptırımların yasal temeli olmadığına vurgu yapılması dikkat çekti. Kararda, “Bu suçların çerçevesini çizen ve disiplin cezalarını gerektiren eylemleri genel hatlarıyla da olsa belirleyen kanuni düzenleme olmadığı” belirtildi.
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