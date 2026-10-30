https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/almanyadaki-z-kusagi-ayakta-merz-hukumetine-karsi-32-sehirde-sokaga-indiler-1109988334.html
Almanya'daki Z kuşağı ayakta: Merz hükümetine karşı 32 şehirde sokağa indiler
Almanya'daki Z kuşağı ayakta: Merz hükümetine karşı 32 şehirde sokağa indiler
Sputnik Türkiye
Almanya'da "Z Kuşağı Düzenliyor" inisiyatifi, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin tasarruf politikalarına ve zorunlu askerliğe karşı bayrak açtı. 31 Ekim'de 32... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T14:11+0300
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Almanya'da eğitim sistemi, ekonomik kriz ve siyasi kararlara karşı biriken öfke sokağa taşıyor. Ülke genelinde örgütlenen "Z kuşağı düzenliyor" (Gen Z regelt) inisiyatifi, 31 Ekim 2026 tarihinde başlatacakları büyük çaplı gösteriler öncesinde Başbakan Friedrich Merz ve hükümetine çok sert bir açık mektup yazdı. Hükümetin tasarruf politikaları nedeniyle tüm umutlarının ellerinden alındığını belirten Alman gençliği, gidişata "dur" demek ve adalet talep etmek için dev bir protesto dalgasının fitilini ateşledi.'Geleceğimizi duvara toslatıyorsunuz' i̇syanıÖğrenciler, mesleki eğitim alanlar ve genç çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu inisiyatifin internet sitesinden paylaşılan bildiri, Berlin siyasetinde adeta bir muhtıra etkisi yarattı. Hükümetin gençlerin sırtından yürüttüğü politikaların demokrasiye olan güveni derinden zedelediği vurgulanan metinde, "Bu ülkenin geleceğiyiz ve geleceğimizi harcamanızı daha fazla seyredemeyiz" ifadeleri kullanıldı.Eğitim sistemindeki çöküşe ve artan ekonomik baskılara dikkat çekilen mektupta, "Artık yeter" denilerek okullardaki harabe durum, yetersiz öğretmen kadrosu ve fiyat artışlarının faturasının gençlere kesilmesi sert bir dille eleştirildi. Yetkililerin itirazlara kulak tıkadığını ve endişeleri ciddiye almadığını belirten inisiyatif, Başbakan Merz liderliğindeki hükümete, "Politikanız geleceğimizi duvara toslatıyor" sözleriyle karanlık bir tablo çizdi.32 şehirde sokağa i̇niyorlar: 'Zorunlu askerliğe hayır'Hükümetin gençleri desteklemek yerine sürekli bütçe kesintilerine gitmesi ve bilhassa zorunlu askerlik muayenesi gibi adımları gündeme getirmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Haklarını aramak ve bölünmeye karşı durmak için harekete geçen Z kuşağı, 31 Ekim'de barışçıl ancak kararlı bir eylem planını devreye sokuyor. Başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln gibi büyük metropollerin de aralarında bulunduğu tam 32 şehirde binlerce gencin eşzamanlı olarak sokaklara dökülmesi planlanıyor.Sokaklara inmeye hazırlanan gençlerin hükümetten beklediği talepler listesi ise oldukça net ve keskin: Kesintiler yerine okullara devasa bir eğitim bütçesi ayrılması, iklim krizi ile tavizsiz bir mücadele yürütülmesi, ekonomik yükün toplumda adil paylaşılması, temel hakların korunması ve gençlerin hayatını ipotek altına alan zorunlu askerlik uygulamasına derhal son verilmesi. Bütün gözler şimdi, sokakları hareketlendirecek bu büyük gençlik isyanının Merz hükümetinde nasıl bir karşılık bulacağına çevrilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/cinde-si-cinpingden-tarihi-tasfiye-33-kritik-isim-ihrac-edildi-1109987989.html
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köln, berlin, hamburg, frankfurt, avrupa
köln, berlin, hamburg, frankfurt, avrupa
Almanya'daki Z kuşağı ayakta: Merz hükümetine karşı 32 şehirde sokağa indiler
Almanya'da "Z Kuşağı Düzenliyor" inisiyatifi, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin tasarruf politikalarına ve zorunlu askerliğe karşı bayrak açtı. 31 Ekim'de 32 kentte sokağa inecek olan gençler, "Geleceğimizi harcamanızı daha fazla seyredemeyiz" diyerek eşine az rastlanır sertlikte bir açık mektup yayımladı.
Almanya'da eğitim sistemi, ekonomik kriz ve siyasi kararlara karşı biriken öfke sokağa taşıyor. Ülke genelinde örgütlenen "Z kuşağı düzenliyor" (Gen Z regelt) inisiyatifi, 31 Ekim 2026 tarihinde başlatacakları büyük çaplı gösteriler öncesinde Başbakan Friedrich Merz ve hükümetine çok sert bir açık mektup yazdı. Hükümetin tasarruf politikaları nedeniyle tüm umutlarının ellerinden alındığını belirten Alman gençliği, gidişata "dur" demek ve adalet talep etmek için dev bir protesto dalgasının fitilini ateşledi.
'Geleceğimizi duvara toslatıyorsunuz' i̇syanı
Öğrenciler, mesleki eğitim alanlar ve genç çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu inisiyatifin internet sitesinden paylaşılan bildiri, Berlin
siyasetinde adeta bir muhtıra etkisi yarattı. Hükümetin gençlerin sırtından yürüttüğü politikaların demokrasiye olan güveni
derinden zedelediği vurgulanan metinde, "Bu ülkenin geleceğiyiz ve geleceğimizi harcamanızı daha fazla seyredemeyiz"
ifadeleri kullanıldı.
Eğitim sistemindeki çöküşe ve artan ekonomik baskılara dikkat çekilen mektupta, "Artık yeter" denilerek okullardaki harabe durum, yetersiz öğretmen kadrosu ve fiyat artışlarının faturasının gençlere kesilmesi sert bir dille eleştirildi. Yetkililerin itirazlara kulak tıkadığını ve endişeleri ciddiye almadığını belirten inisiyatif, Başbakan Merz liderliğindeki hükümete, "Politikanız geleceğimizi duvara toslatıyor" sözleriyle karanlık bir tablo çizdi.
32 şehirde sokağa i̇niyorlar: 'Zorunlu askerliğe hayır'
Hükümetin gençleri desteklemek yerine sürekli bütçe kesintilerine gitmesi ve bilhassa zorunlu askerlik
muayenesi gibi adımları gündeme getirmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Haklarını aramak ve bölünmeye karşı durmak için harekete geçen Z kuşağı, 31 Ekim'de
barışçıl ancak kararlı bir eylem planını devreye sokuyor. Başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg
, Frankfurt
, Münih
ve Köln
gibi büyük metropollerin de aralarında bulunduğu tam 32 şehirde
binlerce gencin eşzamanlı olarak sokaklara dökülmesi planlanıyor.
Sokaklara inmeye hazırlanan gençlerin hükümetten beklediği talepler listesi ise oldukça net ve keskin: Kesintiler yerine okullara devasa bir eğitim bütçesi ayrılması, iklim krizi ile tavizsiz bir mücadele yürütülmesi, ekonomik yükün toplumda adil paylaşılması, temel hakların korunması ve gençlerin hayatını ipotek altına alan zorunlu askerlik uygulamasına derhal son verilmesi. Bütün gözler şimdi, sokakları hareketlendirecek bu büyük gençlik isyanının Merz hükümetinde nasıl bir karşılık bulacağına çevrilmiş durumda.