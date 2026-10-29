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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/unlu-oyuncu-emrah-aytemur-alkollu-arac-kullanirken-yakalanmisti-istenen-ceza-belli-oldu-1109957118.html
Ünlü oyuncu Emrah Aytemur alkollü araç kullanırken yakalanmıştı: İstenen ceza belli oldu
Ünlü oyuncu Emrah Aytemur alkollü araç kullanırken yakalanmıştı: İstenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Emrah Aytemur, Kadıköy'de trafik denetiminde 2.69 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulan Aytemur hakkında... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T11:01+0300
2026-10-29T11:01+0300
yaşam
oyuncu
alkollü sürücü
alkollü araç kullanımı
emrah aytemur
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Sevdiğim Sensin isimli dizisiyle tanınan Emrah Aytemur, İstanbul'da trafik denetiminde 2.69 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulan Aytemur hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü isme 1 yıl hapis cezası istendi, cezası pişmanlık indirimi uygulanmasının ardından 18 bin TL adli para cezasına çevrildi. Ehliyetine el konuldu, alkollü araç kullanmaktan soruşturma açıldıKadıköy'de geçtiğimiz ay yapılan trafik denetiminde 2.69 promil alkollü şekilde direksiyon başında yakalanan oyuncu 37 yaşındaki Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu. Ekiplerce tutanak tutulmasının ardından ehliyetine el konulan şüpheli Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.1 yıl hapis cezası istendiHazırlanan talepnamede, oyuncunun 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Seri muhakeme usulü gereğince cezada yarı oranında indirime gidilerek ceza 6 aya düşürüldü.Sabah'ta yer alan habere göre; yürütülen soruşturmada şüphelinin pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik halleri göz önünde bulundurularak ceza 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/polisin-dur-ihtarina-uymayan-alkollu-surucuye-250-bin-lira-ceza-kesildi-1108162229.html
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oyuncu, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, emrah aytemur
oyuncu, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, emrah aytemur

Ünlü oyuncu Emrah Aytemur alkollü araç kullanırken yakalanmıştı: İstenen ceza belli oldu

11:01 29.10.2026
Emrah Aytemur sosyal medya
Emrah Aytemur sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
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Ünlü oyuncu Emrah Aytemur, Kadıköy'de trafik denetiminde 2.69 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulan Aytemur hakkında başlatılan soruşturmada istenen ceza da belli oldu.
Sevdiğim Sensin isimli dizisiyle tanınan Emrah Aytemur, İstanbul'da trafik denetiminde 2.69 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulan Aytemur hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü isme 1 yıl hapis cezası istendi, cezası pişmanlık indirimi uygulanmasının ardından 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.
Emrah Aytemur sosyal medya
Emrah Aytemur sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Emrah Aytemur sosyal medya

Ehliyetine el konuldu, alkollü araç kullanmaktan soruşturma açıldı

Kadıköy'de geçtiğimiz ay yapılan trafik denetiminde 2.69 promil alkollü şekilde direksiyon başında yakalanan oyuncu 37 yaşındaki Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu. Ekiplerce tutanak tutulmasının ardından ehliyetine el konulan şüpheli Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

1 yıl hapis cezası istendi

Hazırlanan talepnamede, oyuncunun 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Seri muhakeme usulü gereğince cezada yarı oranında indirime gidilerek ceza 6 aya düşürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; yürütülen soruşturmada şüphelinin pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik halleri göz önünde bulundurularak ceza 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.
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